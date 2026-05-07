Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το κόστος δανεισμού ανέβηκε σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την περίοδο του προηγούμενου κύκλου ανόδου των επιτοκίων, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον πίεσης πριν καν ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις από τις κεντρικές τράπεζες.

Το γερμανικό δεκαετές άγγιξε το 3%, η Γαλλία κινείται στο 3,7%, η Ιταλία στο 3,9%, η Ελλάδα στο 3,8%, ενώ στις ΗΠΑ το 10ετές διατηρείται στο 4,4%. Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες το ενδιαφέρον εστιάζεται πέρα από την αύξηση του πληθωρισμού ή τους κινδύνους για την ανάπτυξη, στην αντίδραση στην αγορά χρέους και στις συνέπειες που αυτή έχει στον σχεδιασμό των επόμενων μηνών.

Οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει την προσδοκία νέων αυξήσεων επιτοκίων μέσα στο 2026, ανεβάζοντας την καμπύλη αποδόσεων σε όλα τα κράτη. Οι διαχειριστές κεφαλαίων μιλούν για «επανατιμολόγηση του ρίσκου» σε ένα περιβάλλον όπου η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος και οι πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν αβεβαιότητα για τη διάρκεια της οικονομικής επιβράδυνσης. Αυτή η επανατιμολόγηση δεν γίνεται αυτόματα, αλλά εξελίσσεται δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς για το κόστος χρήματος. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένες αποδόσεις, σε πιο προσεκτική στάση των επενδυτών και σε μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι σε κάθε δημοσιονομική απόφαση.

Η κεντρική ιδιαιτερότητα της συγκυρίας είναι ότι η πίεση δεν προέρχεται από μια συγκεκριμένη απόφαση νομισματικής πολιτικής, αλλά από την προσδοκία. Στις αγορές παραγώγων και ομολόγων έχει ήδη ενσωματωθεί ένα σενάριο δύο αυξήσεων επιτοκίων μέσα στο έτος, με το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ να προσεγγίζει το 3%. Αυτό αρκεί για να μεταφερθεί αυτή η στάση και στην οικονομία πριν ακόμη αποφασιστεί.

Οι τράπεζες αναπροσαρμόζουν το κόστος χρηματοδότησης, οι επιχειρήσεις βλέπουν τα επιτόκια δανεισμού να ανεβαίνουν και οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται ότι οι επόμενες εκδόσεις χρέους θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές συνθήκες. Στις εκτιμήσεις των αναλυτών καταγράφεται η εκτίμηση ότι η αγορά λειτουργεί πλέον ως «προπομπός» των πολιτικών αποφάσεων, καθορίζοντας τις συνθήκες πριν αυτές καταγραφούν επίσημα.

Τα spreads ως δείκτης πολιτικού κινδύνου

Η αύξηση των αποδόσεων συνοδεύεται απο διαφορές μεταξύ κρατών χωρίς να είναι ακραίες, αλλά είναι σταθερές και αποτυπώνουν την αξιολόγηση των αγορών για κάθε οικονομία. Η Ιταλία και η Ελλάδα βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση, με τα spreads να κινούνται σε επίπεδα που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση.

Η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, η πορεία των μεταρρυθμίσεων και η δυνατότητα περιορισμού των δαπανών αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την τιμολόγηση. Σε αυτό το περιβάλλον, τα spreads επανέρχονται ως δείκτης εμπιστοσύνης, ο οποίος μεταβάλλεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Η άνοδος των αποδόσεων συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένων δημοσιονομικών αναγκών. Τα κράτη-μέλη προετοιμάζουν πακέτα στήριξης για την ενεργειακή κρίση, ενισχύουν τις αμυντικές δαπάνες και επιχειρούν να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, το υψηλότερο κόστος δανεισμού λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας σε αυτόν τον σχεδιασμό.

Στην Ελλάδα το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης περιόδου υψηλών επιτοκίων στις εκδόσεις ομολόγων και στο συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Παρά το γεγονός ότι το προφίλ του χρέους παραμένει ευνοϊκό και το μέσο επιτόκιο διατηρείται χαμηλότερο από τις αγορές, η σταδιακή αύξηση των αποδόσεων δημιουργεί νέες πιέσεις για το μέλλον.

Στα σενάρια που εξετάζουν στην Ευρώπη το βασικό αφορά μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένου κόστους δανεισμού, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να εξετάζουν την πιθανότητα να χρειαστεί να λειτουργήσουν για μήνες ή και χρόνια σε ένα περιβάλλον όπου οι αποδόσεις παραμένουν κοντά ή πάνω από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό σημαίνει αυξημένη ανησυχία για τη συμπεριφορά των αγορών σε περίπτωση νέων γεωπολιτικών εξελίξεων ή μεγαλύτερης ανόδου των τιμών ενέργειας. Σε τέτοιο σενάριο, η αντίδραση των αποδόσεων θα μπορούσε να είναι ταχύτερη και πιο έντονη.

Τα εργαλεία στήριξης

Η επιστροφή του κινδύνου του αυξημένου κόστους δανεισμού έχει ανοίξει και μια πιο τεχνική συζήτηση για τα διαθέσιμα εργαλεία. Σε επίπεδο ευρωζώνης, εξετάζεται η ετοιμότητα των μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρχει πρόθεση άμεσης ενεργοποίησης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση που οι αγορές κινηθούν με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα.

Ενδεικτικό είναι ότι μεγάλα χαρτοφυλάκια εμφανίζονται πιο επιλεκτικά, με αυξημένη προτίμηση σε τίτλους που θεωρούνται ασφαλείς, γεγονός που ενισχύει τη διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών. Μπορεί οι κινήσεις να μην είναι μαζικές, ωστόσο είναι αρκετές για να επηρεάσουν τις αποδόσεις.

Η πιο χαρακτηριστική αλλαγή βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πλέον την αγορά ομολόγων. Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επικεντρώνονται ακριβώς σε αυτή τη διάσταση, με έμφαση στη διαχείριση της κατάστασης. Σε τεχνικές ενημερώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες, η βασική παραδοχή είναι ότι η περίοδος χαμηλού κόστους δανεισμού έχει κλείσει και ότι η νέα φάση θα καθοριστεί από τη διάρκεια των πιέσεων και την ικανότητα των οικονομιών να προσαρμοστούν.

Πηγή: ot.gr