Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Διεθνής Οικονομία 07 Μαΐου 2026, 06:00

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το κόστος δανεισμού ανέβηκε σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την περίοδο του προηγούμενου κύκλου ανόδου των επιτοκίων, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον πίεσης πριν καν ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις από τις κεντρικές τράπεζες.

Το γερμανικό δεκαετές άγγιξε το 3%, η Γαλλία κινείται στο 3,7%, η Ιταλία στο 3,9%, η Ελλάδα στο 3,8%, ενώ στις ΗΠΑ το 10ετές διατηρείται στο 4,4%. Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες το ενδιαφέρον εστιάζεται πέρα από την αύξηση του πληθωρισμού ή τους κινδύνους για την ανάπτυξη, στην αντίδραση στην αγορά χρέους και στις συνέπειες που αυτή έχει στον σχεδιασμό των επόμενων μηνών.

Οι τράπεζες αναπροσαρμόζουν το κόστος χρηματοδότησης

Οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει την προσδοκία νέων αυξήσεων επιτοκίων μέσα στο 2026, ανεβάζοντας την καμπύλη αποδόσεων σε όλα τα κράτη. Οι διαχειριστές κεφαλαίων μιλούν για «επανατιμολόγηση του ρίσκου» σε ένα περιβάλλον όπου η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος και οι πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν αβεβαιότητα για τη διάρκεια της οικονομικής επιβράδυνσης. Αυτή η επανατιμολόγηση δεν γίνεται αυτόματα, αλλά εξελίσσεται δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς για το κόστος χρήματος. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένες αποδόσεις, σε πιο προσεκτική στάση των επενδυτών και σε μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι σε κάθε δημοσιονομική απόφαση.

Η κεντρική ιδιαιτερότητα της συγκυρίας είναι ότι η πίεση δεν προέρχεται από μια συγκεκριμένη απόφαση νομισματικής πολιτικής, αλλά από την προσδοκία. Στις αγορές παραγώγων και ομολόγων έχει ήδη ενσωματωθεί ένα σενάριο δύο αυξήσεων επιτοκίων μέσα στο έτος, με το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ να προσεγγίζει το 3%. Αυτό αρκεί για να μεταφερθεί αυτή η στάση και στην οικονομία πριν ακόμη αποφασιστεί.

Οι τράπεζες αναπροσαρμόζουν το κόστος χρηματοδότησης, οι επιχειρήσεις βλέπουν τα επιτόκια δανεισμού να ανεβαίνουν και οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται ότι οι επόμενες εκδόσεις χρέους θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές συνθήκες. Στις εκτιμήσεις των αναλυτών καταγράφεται η εκτίμηση ότι η αγορά λειτουργεί πλέον ως «προπομπός» των πολιτικών αποφάσεων, καθορίζοντας τις συνθήκες πριν αυτές καταγραφούν επίσημα.

Τα spreads ως δείκτης πολιτικού κινδύνου

Η αύξηση των αποδόσεων συνοδεύεται απο διαφορές μεταξύ κρατών χωρίς να είναι ακραίες, αλλά είναι σταθερές και αποτυπώνουν την αξιολόγηση των αγορών για κάθε οικονομία. Η Ιταλία και η Ελλάδα βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση, με τα spreads να κινούνται σε επίπεδα που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση.

Η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, η πορεία των μεταρρυθμίσεων και η δυνατότητα περιορισμού των δαπανών αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την τιμολόγηση. Σε αυτό το περιβάλλον, τα spreads επανέρχονται ως δείκτης εμπιστοσύνης, ο οποίος μεταβάλλεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Η άνοδος των αποδόσεων συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένων δημοσιονομικών αναγκών. Τα κράτη-μέλη προετοιμάζουν πακέτα στήριξης για την ενεργειακή κρίση, ενισχύουν τις αμυντικές δαπάνες και επιχειρούν να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, το υψηλότερο κόστος δανεισμού λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας σε αυτόν τον σχεδιασμό.

Στην Ελλάδα το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης περιόδου υψηλών επιτοκίων στις εκδόσεις ομολόγων και στο συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Παρά το γεγονός ότι το προφίλ του χρέους παραμένει ευνοϊκό και το μέσο επιτόκιο διατηρείται χαμηλότερο από τις αγορές, η σταδιακή αύξηση των αποδόσεων δημιουργεί νέες πιέσεις για το μέλλον.

Στα σενάρια που εξετάζουν στην Ευρώπη το βασικό αφορά μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένου κόστους δανεισμού, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να εξετάζουν την πιθανότητα να χρειαστεί να λειτουργήσουν για μήνες ή και χρόνια σε ένα περιβάλλον όπου οι αποδόσεις παραμένουν κοντά ή πάνω από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό σημαίνει αυξημένη ανησυχία για τη συμπεριφορά των αγορών σε περίπτωση νέων γεωπολιτικών εξελίξεων ή μεγαλύτερης ανόδου των τιμών ενέργειας. Σε τέτοιο σενάριο, η αντίδραση των αποδόσεων θα μπορούσε να είναι ταχύτερη και πιο έντονη.

Τα εργαλεία στήριξης

Η επιστροφή του κινδύνου του αυξημένου κόστους δανεισμού έχει ανοίξει και μια πιο τεχνική συζήτηση για τα διαθέσιμα εργαλεία. Σε επίπεδο ευρωζώνης, εξετάζεται η ετοιμότητα των μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρχει πρόθεση άμεσης ενεργοποίησης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση που οι αγορές κινηθούν με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα.

Ενδεικτικό είναι ότι μεγάλα χαρτοφυλάκια εμφανίζονται πιο επιλεκτικά, με αυξημένη προτίμηση σε τίτλους που θεωρούνται ασφαλείς, γεγονός που ενισχύει τη διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών. Μπορεί οι κινήσεις να μην είναι μαζικές, ωστόσο είναι αρκετές για να επηρεάσουν τις αποδόσεις.

Η πιο χαρακτηριστική αλλαγή βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πλέον την αγορά ομολόγων. Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επικεντρώνονται ακριβώς σε αυτή τη διάσταση, με έμφαση στη διαχείριση της κατάστασης. Σε τεχνικές ενημερώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες, η βασική παραδοχή είναι ότι η περίοδος χαμηλού κόστους δανεισμού έχει κλείσει και ότι η νέα φάση θα καθοριστεί από τη διάρκεια των πιέσεων και την ικανότητα των οικονομιών να προσαρμοστούν.

Πηγή: ot.gr

Τράπεζες
Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως η ευρωπαϊκή ναυτιλία - Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Γιώργος Μαζιάς
Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ
Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

