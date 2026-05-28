Οι όλο και πιο συχνοί καύσωνες εξελίσσονται σε σημαντικό παράγοντα κόστους για τις επιχειρήσεις στη Γερμανία, διαπιστώνει η ασφαλιστική εταιρία Allianz Trade και προειδοποιεί για απώλειες ύψους περίπου 112,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προβλέπει συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας, εφόσον τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα διατηρηθούν, οι εταιρίες θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα «διπλό βάρος», με μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και ταυτόχρονη αύξηση του κόστους ενέργειας. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η παραγωγικότητα μειώνεται κατά περίπου 3% για κάθε επιπλέον βαθμό άνω των 30 βαθμών Κελσίου, ενώ το κόστος ενέργειας αυξάνεται κατά περίπου 1,2% ανά βαθμό, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε κλιματισμό.

«Νέο διαρθρωτικό οικονομικό σοκ»

«Η ακραία ζέστη δεν είναι πλέον απλώς ένα βραχυπρόθεσμο καιρικό φαινόμενο, αλλά μάλλον ένα νέο διαρθρωτικό οικονομικό σοκ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Allianz Trade για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία Μίλο Μπόγκαερτς, προειδοποιώντας επίσης ότι η πραγματική ζημιά δεν συμβαίνει σήμερα, αλλά στο μέλλον: οι μειωμένες προσδοκίες σχετικά με τις αποδόσεις περιορίζουν τις επενδύσεις και κατ’ επέκταση τη μελλοντική παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, γεγονός το οποίο ασκεί πίεση και στην οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον ανώτερο οικονομολόγο κλίματος της Allianz Research Χαζέμ Κρίχενε, η οικονομική παραγωγή της Γερμανίας θα μπορούσε έως το 2030 να περιοριστεί σημαντικά, λόγω των περιόδων καύσωνα.

«Η Ευρώπη δεν είναι καλά προετοιμασμένη για τη ζέστη»

Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια δεν αποκλείονται μάλιστα απώλειες έως και 3% για το ΑΕΠ της Γερμανίας. Κάτι τέτοιο, ανέφερε ο κ. Κρίχενε, θα τοποθετούσε τη Γερμανία στο μέσον της ευρωομάδας – πίσω από ψυχρότερες χώρες της βόρειας Ευρώπης όπως η Ιρλανδία και η Φινλανδία, αλλά πιο μπροστά από κράτη όπως η Ισπανία και η Ιταλία. «Η Ευρώπη δεν είναι καλά προετοιμασμένη για τη ζέστη», ανέφερε ο οικονομολόγος.

Στην έρευνα της Allianz Trade τονίζεται κυρίως ότι ο οικονομικός αντίκτυπος καθίσταται αρνητικός μόλις ξεπεραστεί το κρίσιμο όριο των 30 βαθμών Κελσίου. «Η Ευρώπη ιστορικά σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει το κρύο και παραμένει μέχρι σήμερα ελλιπώς προετοιμασμένη για τη ζέστη», δήλωσε ο κ. Κρίχενε και σημείωσε ότι στις ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή και στην Ασία η αντιμετώπιση της ζέστης αποτελεί εδώ και δεκαετίες αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού, κάτι το οποίο φαίνεται και από τη χρήση συστημάτων κλιματισμού: Ενώ περίπου το 90% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ διαθέτουν κλιματισμό, το ποσοστό στην Ευρώπη ανέρχεται σε μόνο 19%, ενώ πολλά ευρωπαϊκά κτήρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν τη θερμότητα αντί να τη διαχέουν.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα της Allianz Trade έρχεται σε μια εποχή κατά την οποία ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) προβλέπει συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον WMO, υπάρχει πιθανότητα 86% ένα από τα έτη μεταξύ 2026 και 2030 η θερμοκρασία να καταρρίψει το ρεκόρ υψηλότερης μέσης θερμοκρασίας που καταγράφηκε το 2024, αναφέρουν οι ερευνητές και κάνουν λόγο για αύξηση της πίεσης προς τις επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

«Η πράσινη μετάβαση και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έχουν πλέον καταστεί κεντρικά ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, με τις χώρες οι οποίες σημειώνουν ταχύτερη πρόοδο στις υποδομές και στην προστασία επιχειρήσεων και εργαζόμενων να έχουν σαφές πλεονέκτημα», επισημαίνει η Allianz Trade.