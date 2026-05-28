Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Εκδήλωση προς τιμήν του καταξιωμένου γλύπτη Μεμά Καλογηράτου διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων
Αυτοδιοίκηση 28 Μαΐου 2026, 15:32

Η Πάτρα τίμησε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο.

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Εκδήλωση προς τιμήν του καταξιωμένου γλύπτη Μεμά Καλογηράτου διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων χθες, Τετάρτη 27 Μαΐου το απόγευμα, στην πλατεία της Ανθούπολης.

«Παρά τη βροχή που έπεφτε την ώρα της εκδήλωσης, άνθρωποι που μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά με τον Μεμά Καλογηράτο, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, εκπρόσωποι των φορέων της πόλης, έμειναν για να τιμήσουν τον σπουδαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε γύρω από την «Αύρα», μία αέρινη γυναικεία μορφή, που κοσμεί πλέον την πλατεία της Ανθούπολης» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανάρτηση του Δήμου Πατρέων για την σημαντική αυτή εκδήλωση που διοργάνωσε.

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανάρτηση: «Από τα παιδικά του χρόνια έμαθε διάφορες τέχνες για να συντηρεί την οικογένειά του, σε επιπλοποιείο, σε ραφείο, στα καμίνια, αλλά και ως τυπογράφος. Μαθήτευσε στον αγιογράφο Γεώργιο Παπαδημητρίου, γνωστός με το ψευδώνυμο «Φάων» και ασχολούνταν με την αγιογραφία. Ο αγιογράφος Παπαδημητρίου, διαπιστώνοντας το ταλέντο του, τον παρακίνησε να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Όταν στη Σχολή το 1961 έγινε δάσκαλος ο Θανάσης Απάρτης, ο Μεμάς μαθήτευσε στο εργαστήριό του».

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης απένειμε τιμητική πλακέτα στον Μεμά Καλογηράτο και τον ευχαρίστησε για την σημαντική προσφορά του στην πόλη, λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Σήμερα, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που μας εμποδίζουν στο να κάνουμε όλα όσα προγραμματίσαμε, έχουμε την τιμή να είναι εδώ, κοντά μας, ένα παιδί της Κεφαλονιάς, το οποίο όμως ήθελε να μεγαλώσει στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στην Ανθούπολη. Σήμερα μας φέρνει την «Αύρα» του. Το έργο του, που δεσπόζει στην πλατεία της Ανθούπολης και μας δίνει την δική του, θετική αύρα, σε όλα.

Αυτό το παιδί του μόχθου, εμπνεύστηκε, πάλεψε στη ζωή του, δυνάμωσε, οδηγήθηκε και εκφράστηκε από την Τέχνη, ήταν παιδί το οποίο απέκτησε γνώσεις και με το πέρασμα των χρόνων έγινε ένας σπουδαίος δημιουργός.

Αυτό το παιδί τιμά την περιοχή που μεγάλωσε, προσφέροντας την «Αύρα». Αυτό είναι το όνομά της. Ως εκ τούτου θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε μέσα από την ψυχή μας. Να πούμε ότι έτσι είναι οι άνθρωποι του λαού και εμπνεόμαστε από αυτούς, για ν’ αγωνιζόμαστε στη ζωή μας για την επιβίωση, να προχωράμε, να έχουμε την δύναμη, να έχουμε δημιουργίες όπως αυτές του Μεμά, που είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Μεμά, σ’ αγαπάμε και σε ευχαριστούμε! Τα παιδιά της πόλης μας πιστεύουμε ότι θα βρουν το δρόμο τους για να μιμηθούν τον δικό σου δρόμο.

Ευχαριστούμε και αυτούς που βοήθησαν με όλες τους τις δυνάμεις για την σημερινή εκδήλωση και δεσμευόμαστε για μια νέα γιορτή, χωρίς βροχή!».

Ο Μεμάς Καλογηράτος, σεμνός και διακριτικός από τη φύση του δεν έκρυψε τη συγκίνηση του για την αγάπη του κόσμου και ιδιαίτερα των ανθρώπων της περιοχής που θέλησαν να μοιραστούν αναμνήσεις μαζί του, μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και το έργο που προσέφερε:

«Μετά τον πόλεμο -είπε- ο πατέρας μου νοίκιασε ένα σπίτι εδώ. Όλοι εδώ γύρω ήταν Κεφαλλονίτες. Πέρασα τα παιδικά μου χρόνια εδώ και από εδώ, πέρναγα κάθε μέρα για να πάω στο σχολείο, στο 23ο δημοτικό. Παράλληλα δούλευα, πάντα δούλευα και έκανα και σχέδια. Στην πορεία δημιούργησα την «Αύρα» και μετά από χρόνια αποφάσισα να το προσφέρω στην Πάτρα, στην Ανθούπολη, την γειτονιά που μεγάλωσα».

Για την καλλιτεχνική πορεία του καταξιωμένου γλύπτη, μίλησε η ιστορικός τέχνης Μπία Παπαδοπούλου, που αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του πορεία λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Μεμάς Καλογηράτος δεν υπήρξε ποτέ γλύπτης της ευκολίας. Δούλεψε με τον ορείχαλκο, την πέτρα, το κερί, τη φωτιά και το χυτήριο όπως δουλεύει κανείς με κάτι ζωντανό. Η τέχνη του δεν είναι διακοσμητική· είναι υπαρξιακή. Στο κέντρο της βρίσκεται ο άνθρωπος που πονά, αντιστέκεται, προσμένει και στέκεται όρθιος απέναντι στον χρόνο. Οι μορφές του είναι λιτές, εκφραστικές, συχνά αυστηρές, πάντοτε όμως φορτισμένες με εσωτερική ένταση».

Για την τοποθέτηση του γλυπτού ανέφερε: «Η σημερινή τοποθέτηση της «Αύρας» στην πλατεία Ανθούπολης συμπυκνώνει όλα αυτά: την προσωπική μνήμη, τη δημόσια τέχνη, τη συνεργασία φορέων και την ανάγκη μιας πόλης να δίνει χώρο στη δημιουργία. Το έργο δεν τοποθετείται σε μια οποιαδήποτε πλατεία. Τοποθετείται στη γειτονιά των παιδικών και νεανικών χρόνων του καλλιτέχνη, συντροφεύοντας με την παρουσία του περαστικούς, κατοίκους, γονιούς και μαθητές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η γειτνίαση του γλυπτού με τα σχολεία. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν την τέχνη μόνο μέσα από τα βιβλία ή τα μουσεία. Εξοικειώνονται πολύ περισσότερο με αυτήν όταν ενσωματώνεται στην καθημερινότητά τους, όταν παύει να είναι κάτι μακρινό και γίνεται μέρος της ζωής τους.

Ο Δήμος Πατρέων, με την αποδοχή και την τοποθέτηση αυτού του έργου, κάνει μια ουσιαστική πράξη πολιτισμού. Τιμά έναν σπουδαίο δημιουργό, ενισχύει τον δημόσιο χώρο και προσφέρει στην Ανθούπολη ένα σημείο μνήμης, ομορφιάς και παιδείας. Η «Αύρα» γίνεται από σήμερα μέρος της πλατείας, μέρος της γειτονιάς, μέρος της καθημερινότητας της πόλης.

Ας είναι αυτό το έργο μια παρουσία φωτεινή και ανθρώπινη. Ας θυμίζει στους μεγαλύτερους την αξία της μνήμης και στους νεότερους τη δύναμη της δημιουργίας. Και ας θυμίζει σε όλους μας ότι η τέχνη, όταν βγαίνει στονδημόσιο χώρο, δεν στολίζει απλώς την πόλη. Την κάνει πιο βαθιά, πιο ευαίσθητη, πιο ανθρώπινη».

Ο Δήμος Πατρέων ευχαριστεί θερμά την καλλιτεχνική διευθύντρια Βάγια Ζεπάτου και τους μουσικούς της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» που βρέθηκαν εκεί και δυστυχώς δεν μπόρεσαν να πλαισιώσουν μουσικά την εκδήλωση λόγω της βροχής.

Τον Βασίλη Καλογηράτο, ανιψιό του γλύπτη, ιδρυτή του ιδρύματος “Ελληνική Διασπορά” για τη βοήθεια του όλο αυτό το διάστημα για την τοποθέτηση του γλυπτού.
Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε τους εργαζόμενους του Δήμου μας, των οποίων έργο είναι η πλατεία της Ανθούπολης, αλλά και όλους όσους συνέβαλλαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/patrasmunicipality

Ακίνητα
ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα

Vita.gr
Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»
inMore.com 27.05.26

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση - Έκανε επίθεση στη ΝΔ - «Θεωρεί τη λογοδοσία απειλή», τόνισε - Πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

«Επενδύουμε έμπρακτα στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας.

Χορός, ρυθμός και ζωντάνια στην εντυπωσιακή Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά στο Βεάκειο Θέατρο
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε: «Η Γιορτή Αθλητισμού αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για τον Πειραιά και μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, χαράς και δημιουργίας.

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Πολιτική προστασία 27.05.26

Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
Politico 28.05.26

Σε δύσκολη θέση έχουν έρθει οι Βρυξέλλες, καθώς η Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Λευκωσία και αρνείται να απαντήσει ακόμη και στα αιτήματα για συναντήσεις, παρόλο που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Πολιτική 28.05.26

Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
«Nέα Αναγέννηση» 28.05.26

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
Πολιτική 28.05.26

«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ
Κόσμος 28.05.26

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Samsung είναι η δεύτερη μόλις εταιρεία που είναι γνωστό ότι συνήψε συμφωνία συμμετοχής στα κέρδη με εργαζόμενους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Λίβανος: Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ – «Προσπαθεί να επεκτείνει την κατοχή» στα νότια της χώρας
Αντιστέκεται η Χεζμπολάχ 28.05.26

Το Ισραήλ έπληξε μοτοσικλέτα στην Τύρο, σκοτώνοντας δύο Σύριους, ανάμεσά τους ένα παιδί - Οι IDF επιχειρούν πέρα από τη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή, σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ

Πολλές φορές το να κληρονομείς το αυτοκίνητο του παππού είναι κάτι περισσότερο από νοσταλγία – Είναι περιουσία
Αυτοκίνητα αντίκες 28.05.26

Η αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων έχει εκτοξευθεί ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Και η Μεγάλη Μεταφορά Πλούτου περιλαμβάνει κλασικά αυτοκίνητα αξίας 570 δισ. δολαρίων, η αξία των οποίων ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο.

11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

Οι φετινοί εορτασμοί του One Salonica outlet mall κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό Safari-inspired Fashion Show και μια σειρά δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στα 11α γενέθλια

Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο Εσθονία-Λετονία, συστήνουν Γερμανία και Ολλανδία
Κόσμος 28.05.26

«Η ανάπτυξη ενός επιπλέον τακτικού επιτελείου στην περιοχή ενισχύει την συνοχή του ΝΑΤΟ και συμβάλλει στην αποτροπή απέναντι στην Ρωσία», λέει το γερμανικό υπουργείο Άμυνας

ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης
Αγροτικές επιδοτήσεις 28.05.26

Με διχογνωμία καταλήγει η Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Μεροληψία και αποσιώπηση πολιτικών ευθυνών για ΟΠΕΚΠΕ καταγγέλει η αντιπολίτευση.

ΗΠΑ – Ιράν: «Τρίζει» η εύθραυστη εκεχειρία – Επιβεβαίωση CENTCOM, στοχοποιήθηκε αμερικάνικη βάση στο Κουβέιτ
Στην κόψη του ξυραφιού 28.05.26

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στόχους για δεύτερη φορά σε τρεις μέρες - Η Ουάσινγκτον απειλεί με κυρώσεις τα πλοία που πληρώνουν διόδια στην Τεχεράνη - Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής
Κόσμος 28.05.26

Σύμφωνα με έκθεση της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, το Μαρόκο αναδείχθηκε το 2025, για πρώτη φορά, στην πιο βιομηχανοποιημένη οικονομία της αφρικανικής ηπείρου.

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη
Βόλεϊ 28.05.26

Παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι και επισήμως από την Πέμπτη ο Αλέξανδρος Ράπτης, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Έβερεστ: Σπουδαίο ρεκόρ – Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή σε λιγότερο από δέκα ώρες
Εντυπωσιακό κατόρθωμα 28.05.26

Ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση του Έβερεστ μόνος του, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

