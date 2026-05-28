Εκδήλωση προς τιμήν του καταξιωμένου γλύπτη Μεμά Καλογηράτου διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων χθες, Τετάρτη 27 Μαΐου το απόγευμα, στην πλατεία της Ανθούπολης.

«Παρά τη βροχή που έπεφτε την ώρα της εκδήλωσης, άνθρωποι που μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά με τον Μεμά Καλογηράτο, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, εκπρόσωποι των φορέων της πόλης, έμειναν για να τιμήσουν τον σπουδαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε γύρω από την «Αύρα», μία αέρινη γυναικεία μορφή, που κοσμεί πλέον την πλατεία της Ανθούπολης» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανάρτηση του Δήμου Πατρέων για την σημαντική αυτή εκδήλωση που διοργάνωσε.

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανάρτηση: «Από τα παιδικά του χρόνια έμαθε διάφορες τέχνες για να συντηρεί την οικογένειά του, σε επιπλοποιείο, σε ραφείο, στα καμίνια, αλλά και ως τυπογράφος. Μαθήτευσε στον αγιογράφο Γεώργιο Παπαδημητρίου, γνωστός με το ψευδώνυμο «Φάων» και ασχολούνταν με την αγιογραφία. Ο αγιογράφος Παπαδημητρίου, διαπιστώνοντας το ταλέντο του, τον παρακίνησε να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Όταν στη Σχολή το 1961 έγινε δάσκαλος ο Θανάσης Απάρτης, ο Μεμάς μαθήτευσε στο εργαστήριό του».

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης απένειμε τιμητική πλακέτα στον Μεμά Καλογηράτο και τον ευχαρίστησε για την σημαντική προσφορά του στην πόλη, λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Σήμερα, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που μας εμποδίζουν στο να κάνουμε όλα όσα προγραμματίσαμε, έχουμε την τιμή να είναι εδώ, κοντά μας, ένα παιδί της Κεφαλονιάς, το οποίο όμως ήθελε να μεγαλώσει στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στην Ανθούπολη. Σήμερα μας φέρνει την «Αύρα» του. Το έργο του, που δεσπόζει στην πλατεία της Ανθούπολης και μας δίνει την δική του, θετική αύρα, σε όλα.

Αυτό το παιδί του μόχθου, εμπνεύστηκε, πάλεψε στη ζωή του, δυνάμωσε, οδηγήθηκε και εκφράστηκε από την Τέχνη, ήταν παιδί το οποίο απέκτησε γνώσεις και με το πέρασμα των χρόνων έγινε ένας σπουδαίος δημιουργός.

Αυτό το παιδί τιμά την περιοχή που μεγάλωσε, προσφέροντας την «Αύρα». Αυτό είναι το όνομά της. Ως εκ τούτου θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε μέσα από την ψυχή μας. Να πούμε ότι έτσι είναι οι άνθρωποι του λαού και εμπνεόμαστε από αυτούς, για ν’ αγωνιζόμαστε στη ζωή μας για την επιβίωση, να προχωράμε, να έχουμε την δύναμη, να έχουμε δημιουργίες όπως αυτές του Μεμά, που είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Μεμά, σ’ αγαπάμε και σε ευχαριστούμε! Τα παιδιά της πόλης μας πιστεύουμε ότι θα βρουν το δρόμο τους για να μιμηθούν τον δικό σου δρόμο.

Ευχαριστούμε και αυτούς που βοήθησαν με όλες τους τις δυνάμεις για την σημερινή εκδήλωση και δεσμευόμαστε για μια νέα γιορτή, χωρίς βροχή!».

Ο Μεμάς Καλογηράτος, σεμνός και διακριτικός από τη φύση του δεν έκρυψε τη συγκίνηση του για την αγάπη του κόσμου και ιδιαίτερα των ανθρώπων της περιοχής που θέλησαν να μοιραστούν αναμνήσεις μαζί του, μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και το έργο που προσέφερε:

«Μετά τον πόλεμο -είπε- ο πατέρας μου νοίκιασε ένα σπίτι εδώ. Όλοι εδώ γύρω ήταν Κεφαλλονίτες. Πέρασα τα παιδικά μου χρόνια εδώ και από εδώ, πέρναγα κάθε μέρα για να πάω στο σχολείο, στο 23ο δημοτικό. Παράλληλα δούλευα, πάντα δούλευα και έκανα και σχέδια. Στην πορεία δημιούργησα την «Αύρα» και μετά από χρόνια αποφάσισα να το προσφέρω στην Πάτρα, στην Ανθούπολη, την γειτονιά που μεγάλωσα».

Για την καλλιτεχνική πορεία του καταξιωμένου γλύπτη, μίλησε η ιστορικός τέχνης Μπία Παπαδοπούλου, που αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του πορεία λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Μεμάς Καλογηράτος δεν υπήρξε ποτέ γλύπτης της ευκολίας. Δούλεψε με τον ορείχαλκο, την πέτρα, το κερί, τη φωτιά και το χυτήριο όπως δουλεύει κανείς με κάτι ζωντανό. Η τέχνη του δεν είναι διακοσμητική· είναι υπαρξιακή. Στο κέντρο της βρίσκεται ο άνθρωπος που πονά, αντιστέκεται, προσμένει και στέκεται όρθιος απέναντι στον χρόνο. Οι μορφές του είναι λιτές, εκφραστικές, συχνά αυστηρές, πάντοτε όμως φορτισμένες με εσωτερική ένταση».

Για την τοποθέτηση του γλυπτού ανέφερε: «Η σημερινή τοποθέτηση της «Αύρας» στην πλατεία Ανθούπολης συμπυκνώνει όλα αυτά: την προσωπική μνήμη, τη δημόσια τέχνη, τη συνεργασία φορέων και την ανάγκη μιας πόλης να δίνει χώρο στη δημιουργία. Το έργο δεν τοποθετείται σε μια οποιαδήποτε πλατεία. Τοποθετείται στη γειτονιά των παιδικών και νεανικών χρόνων του καλλιτέχνη, συντροφεύοντας με την παρουσία του περαστικούς, κατοίκους, γονιούς και μαθητές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η γειτνίαση του γλυπτού με τα σχολεία. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν την τέχνη μόνο μέσα από τα βιβλία ή τα μουσεία. Εξοικειώνονται πολύ περισσότερο με αυτήν όταν ενσωματώνεται στην καθημερινότητά τους, όταν παύει να είναι κάτι μακρινό και γίνεται μέρος της ζωής τους.

Ο Δήμος Πατρέων, με την αποδοχή και την τοποθέτηση αυτού του έργου, κάνει μια ουσιαστική πράξη πολιτισμού. Τιμά έναν σπουδαίο δημιουργό, ενισχύει τον δημόσιο χώρο και προσφέρει στην Ανθούπολη ένα σημείο μνήμης, ομορφιάς και παιδείας. Η «Αύρα» γίνεται από σήμερα μέρος της πλατείας, μέρος της γειτονιάς, μέρος της καθημερινότητας της πόλης.

Ας είναι αυτό το έργο μια παρουσία φωτεινή και ανθρώπινη. Ας θυμίζει στους μεγαλύτερους την αξία της μνήμης και στους νεότερους τη δύναμη της δημιουργίας. Και ας θυμίζει σε όλους μας ότι η τέχνη, όταν βγαίνει στονδημόσιο χώρο, δεν στολίζει απλώς την πόλη. Την κάνει πιο βαθιά, πιο ευαίσθητη, πιο ανθρώπινη».

Ο Δήμος Πατρέων ευχαριστεί θερμά την καλλιτεχνική διευθύντρια Βάγια Ζεπάτου και τους μουσικούς της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» που βρέθηκαν εκεί και δυστυχώς δεν μπόρεσαν να πλαισιώσουν μουσικά την εκδήλωση λόγω της βροχής.

Τον Βασίλη Καλογηράτο, ανιψιό του γλύπτη, ιδρυτή του ιδρύματος “Ελληνική Διασπορά” για τη βοήθεια του όλο αυτό το διάστημα για την τοποθέτηση του γλυπτού.

Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε τους εργαζόμενους του Δήμου μας, των οποίων έργο είναι η πλατεία της Ανθούπολης, αλλά και όλους όσους συνέβαλλαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/patrasmunicipality