Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού

Ο αμερικανός γλύπτης Ρόμπερτ Στροουμπριτζ Γκρόσβενορ, γεννημένος στις 31 Μαρτίου 1937 στη Νέα Υόρκη, απεβίωσε στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 σε ηλικία 88 ετών. Τα νέα του θανάτου ανακοινώθηκαν από την γκαλερί Paula Cooper, η οποία τον εκπροσωπούσε από το 1968 έως το 2023.

Η εκπαίδευσή του περιλάμβανε σπουδές στην École des Beaux-Arts του Ντιζόν (1956), την École nationale supérieure des arts décoratifs στο Παρίσι (1957–1959) και το Πανεπιστήμιο της Περουτζίας (1958). Επέστρεψε στις ΗΠΑ το 1959 και μετακόμισε στη Φιλαδέλφεια το 1960.

Ο Ρόμπερτ Γκρόσβενορ χάραξε τον δικό του δρόμο

Ο Γκρόσβενορ υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της συνεργατικής γκαλερί Park Place στη Νέα Υόρκη, μαζί με καλλιτέχνες όπως οι Μαρκ ντι Σουβέρο, Λέο Βαλεδόρ και Φόρεστ Μάγιερς.

Από νωρίς στην καριέρα του, εντάχθηκε στο κίνημα του μινιμαλισμού, με σημαντικές συμμετοχές στις επιδείξεις Primary Structures (1966, Νέα Υόρκη) και Minimal Art (1968, Χάγη) που σφράγισαν το ύφος της εποχής. Ωστόσο, κράτησε απόσταση από τους αυστηρούς κανόνες του Μινιμαλισμού και προτίμησε μια πιο ελεύθερη, ανθρώπινη και συχνά παιχνιδιάρικη προσέγγιση στα έργα του.

Το έργο του χαρακτηρίζεται από εγκαταστάσεις σε φυσικό μέγεθος που αιωρούνταν, αναζητούσαν την ισορροπία και καθιστούσαν τον χώρο ενεργό συντελεστή της δημιουργίας. Χρησιμοποίησε βιομηχανικά και αστικά υλικά όπως ξύλο, πλαστικό, σκυρόδεμα και εξαρτήματα αυτοκινήτων, συχνά ενσωματώνοντας ευρήματα με χιούμορ και ευαισθησία.

Πραγματοποίησε σημαντικές ατομικές εκθέσεις, μεταξύ άλλων στο MoMA PS1 (1984), την Κουνστχάλε Βέρνης (1992), το Ίδρυμα Σερράλβες στην Πορτογαλία (2005) και το ICA Μαϊάμι (2019). Συμμετείχε σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις όπως η Μπιενάλε Γουίτνεϊ (1973, 2010), η Ντοκουμέντα 6 (1977) και η Ντοκουμέντα 8 (1987), καθώς και στη Μπιενάλε της Βενετίας (2022).

Λίγο πριν πεθάνει, είχε ξεκινήσει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση στο Fridericianum του Κάσσελ, με έργα από το 1965 έως το 2025, την οποία όμως δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένη.

Η αποχώρηση του Γκρόσβενορ σηματοδοτεί την απώλεια ενός μοναδικού καλλιτεχνικού στοχαστή, που διερεύνησε με παιχνιδιάρικο, ευαίσθητο και στοχαστικό τρόπο τη σχέση αντικειμένου, χώρου και θεατή. Η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή μέσα από τα έργα του, «οχήματα για σκέψη» που συνεχίζουν να μας προκαλούν να επανεξετάσουμε το χώρο, τη μορφή και το βλέμμα.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @paulacoopergallery