Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ
Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Μάικλ Τζόρνταν εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, πυροδοτώντας σενάρια ότι ο θρύλος του NBA βρίσκεται ξανά στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές
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Ο θρύλος του NBA, ο Μάικλ Τζόρνταν, φαίνεται πως επέλεξε και φέτος τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές, καθώς το πολυτελές ιδιωτικό του αεροσκάφος καταγράφηκε στο αγαπημένο νησί των Κυκλάδων.
Το εντυπωσιακό Gulfstream G650ER προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, προσελκύοντας αμέσως τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στην περιοχή. Το αεροσκάφος ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, για το χαρακτηριστικό λογότυπο του Μάικλ Τζόρνταν που κοσμεί την ουρά του.
Την παρουσία του τζετ στο νησί γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο από το αεροδρόμιο και γράφοντας: «Αεροδρόμιο Μυκόνου. Μόλις τώρα».
Το τζετ έχει το όνομα Ν236MJ.
#Mykonos Airport.
Just Now.#iykyk 🏀🐐#mykonosbetssonbc #ourtime #ourisland pic.twitter.com/ooqIP0TzJL
— MYKONOS BETSSON B.C. (@mykonos_bc) June 3, 2026
Η αγάπη του Μάικλ Τζόρνταν για την Ελλάδα
Η σχέση του με τη χώρα μας ξεκινά το μακρινό 2013, όταν ακόμα φρεσκοπαντρεμένος με την Κουβανοαμερικανή Ιβέτ Πριέτο, ο «θρύλος» του NBA επέλεξε την Ελλάδα για να περάσει τον μήνα του μέλιτος.
Τότε είχε επισκεφθεί πολλά ελληνικά νησιά ανάμεσα τους τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Ύδρα και τις Σπέτσες.
Από τότε έχει επιλέξει την Ελλάδα ξανά και ξανά για τις διακοπές του: Ιερισσός και Άγιο Όρος, Κρήτη και Νάξο, ο γίγαντας του ΝΒΑ έχει ταξιδέψει με το γιοτ του «O’ Pari», ένα πλωτό παλάτι που σχεδιάστηκε και ναυπηγήθηκε στην Ελλάδα (με κόστος που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια), τις ομορφιές της χώρας μας.
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