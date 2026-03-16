Ο Μάιλς Τέλερ δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, μετά τη θριαμβευτική νίκη που σημείωσε στα φετινά Όσκαρ.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, ο Τζόρνταν κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τη διπλή ερμηνεία του ως Smoke και Stack στην ταινία «Sinners» σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Ράιαν Κούγκλερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός στάθηκε τυχερός (και όχι αδίκως αν κρίνουμε από τον τρόπο που ενσάρκωσε τα δύο δίδυμα αδέρφια που αφήνουν την Μαφία του Σικάγου και επιστρέφουν στην πόλη τους για να κάνουν μία νέα αρχή ανοίγοντας ένα μπαρ που παίζει μπλουζ) διότι κατάφερε να πάρει στα χέρια του το χρυσό αγαλματίδιο με μόλις μία υποψηφιότητα σε όλη του την καριέρα.

«Είμαι τόσο περήφανος για τον φίλο μου»

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο Μάιλς Τέλερ «κατευθύνθηκε» προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου και δημοσίευσε μια παλιά, κοινή φωτογραφία με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του και μοιράστηκε τα συγχαρητήριά του.

Στην αυθόρμητη λήψη, ο Τζόρνταν και ο Τέλερ κάνουν χαζές γκριμάτσες ενώ κοιτούν την κάμερα, ωστόσο δυστυχώς δεν είναι σαφή η ημερομηνία στην οποία ανήκει, αν και δείχνουν αρκετά νεότεροι.

«Είμαι τόσο περήφανος για τον φίλο μου Μάικλ Μπ. Τζόρνταν. Στην κορυφή του βουνού», έγραψε ο Τέλερ στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Οι δύο ηθοποιοί έχουν συμπρωταγωνιστήσει σε δύο ταινίες τα τελευταία χρόνια: την ρομαντική κωμωδία «That Awkward Moment», η οποία ακολουθεί τρεις φίλους που καλούνται να αποφασίσουν προς τα που οδεύουν οι σχέσεις τους και το «Fantastic Four», στο οποίο βλέπουμε τους πρωταγωνιστές να μεταφέρονται σε ένα επικίνδυνο σύμπαν στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν.

What’s up, Blue!!!! So proud of my guy @michaelb4jordan. Top of the mountain pic.twitter.com/q4PbngxS5t — Miles Teller (@Miles_Teller) March 16, 2026

«Πάμε δυνατά!»

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της βραβευσής του στα Όσκαρ, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ανέφερε: «Είμαι σε αυτή τη θέση χάρη σε όσους με προηγήθηκαν. [Είναι υπέροχο] το να βρίσκομαι ανάμεσα σε γίγαντες, σπουδαίους [καλλιτέχνες], προγόνους μου και αγαπημένους ανθρώπους. Ευχαριστώ όλους εσάς που βρίσκεστε σε αυτήν την αίθουσα και όλους όσους παρακολουθούν από το σπίτι τους για την υποστήριξη που μου δείξατε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Το νιώθω».

«Ξέρω ότι επιθυμείτε να τα πάω καλά, και θέλω να το κάνω αυτό επειδή πιστέψατε σε μένα», κατέληξε ο ηθοποιός στην ομιλία του.

Η είδηση της νίκης του Τζόρνταν χαροποίησε μια σειρά από πρώην συνεργάτες και φίλους, με τον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Friday Night Lights», Τζέσι Πλίμονς να σηκώνεται όρθιος για να τον χειροκροτήσει, την Τεγιάνα Τέιλορ να του φωνάζει: «Πάμε δυνατά!» από το κοινό και τον Πέδρο Πασκάλ να χαμογελάει ασταμάτητα και να πανηγυρίζει.

