Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο – Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια

Η συνολική καθαρή περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ εκτιμάται στα 1,58 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα υπερπλουσίων του 2026 της εφημερίδας «The Sunday Times» που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Το ζευγάρι, που έχει τέσσερα παιδιά, φέρεται να διπλασίασε την καθαρή του περιουσία σε σχέση με πέρυσι, όταν η αξία της εκτιμάτο σε 666 εκατομμύρια δολάρια.

Το εντυπωσιακό νέο σύνολο ανακηρύσσει τον Ντέιβιντ, 51 ετών, ως τον πρώτο Βρετανό δισεκατομμυριούχο αθλητή.

Πώς έφτασε σε αυτά τα λεφτά

Αυτός και η Βικτόρια, 52 ετών, είναι οι δεύτεροι πλουσιότεροι στη λίστα, πίσω από τον ιδρυτή της Φόρμουλα 1 Μπέρνι Έκλστοουν, ο οποίος έχει περιουσία 2,66 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τεράστια κέρδη του ποδοσφαιριστή κατά το τελευταίο έτος προήλθαν κυρίως από τον ρόλο του ως επενδυτή στην ομάδα της MLS, Inter Miami CF.

Το μερίδιό του 26% στην οργάνωση αξίζει σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες εκτοξεύθηκε μετά την υπογραφή του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα το 2023.

Ακίνητα και σκάφος

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια απέκτησαν επίσης έσοδα από τις επενδύσεις τους σε ακίνητα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το σπίτι τους αξίας σχεδόν 80 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαϊάμι, η κατοικία αξίας 66 εκατομμυρίων δολαρίων στο Holland Park του Λονδίνου και το κτήμα αξίας 26 εκατομμυρίων δολαρίων στο Great Tew, ένα χωριό κοντά στους λόφους Cotswold στην Αγγλία.

Το ζευγάρι διαθέτει επίσης ένα σούπερ γιοτ αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως σημείωσε το μέσο ενημέρωσης.

Επιχειρήσεις, ποδόσφαιρο και μόδα

Επιπλέον, ο Ντέιβιντ έχει πολλαπλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, από τη μάρκα ευεξίας IM8 έως τη μάρκα υγιεινών παιδικών σνακ Beeup.

Στα νεανικά του χρόνια, ο Ντέιβιντ κέρδισε εκατοντάδες εκατομμύρια από την εικοσαετή ποδοσφαιρική του καριέρα και τις συνεργασίες του με μάρκες όπως η Adidas και η H&M.

Η Βικτόρια, από την άλλη, πλούτισε χάρη στη συμμετοχή της στις Spice Girls και στην ίδρυση της ομώνυμης αυτοκρατορίας μόδας, το 2008.

Το Reuters ανέφερε πέρυσι ότι η αξία της εταιρείας μόδας εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια.

«Πρόκειται για δύο άτομα που προέρχονται από περιβάλλοντα όπου η σκληρή δουλειά εκτιμάται, και που ήταν αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ταλέντα που τους δόθηκαν»

Ήξεραν τι έκαναν

Ο συγγραφέας και σύμβουλος μέσων ενημέρωσης Άντι Μίλιγκαν, ο οποίος έγραψε το βιβλίο του 2024 «Bend It Like Beckham» (έγινε ταινία με τον τίτλο Κάντ’το όπως ο Μπέκαμ) αναλύοντας τον πολιτιστικό αντίκτυπο του Ντέιβιντ, δήλωσε στη Sunday Times ότι το ζευγάρι «είχε πάντα μια μακροπρόθεσμη φιλόδοξη στρατηγική» πέρα από την ποδοσφαιρική καριέρα του Ντέιβιντ και τη μουσική καριέρα της Βικτόρια.

«Είχαν εντοπίσει τους τομείς στους οποίους επρόκειτο να αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου», εξήγησε ο Μίλιγκαν στο μέσο ενημέρωσης. «Αλλά αυτό στο οποίο ήταν επίσης πολύ έξυπνοι ήταν η δημιουργία των εμπορικών δομών για να τους αξιοποιήσουν οικονομικά».

Καλές συμβουλές και ευφυία

Ο Μίλιγκαν επαίνεσε επίσης τους Μπέκαμ για την κυριαρχία τους στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς «έλαβαν εξαιρετικά καλές συμβουλές κατά τη διάρκεια της πορείας τους και ήταν αρκετά έξυπνοι ώστε να τις ακολουθήσουν».

«Πρόκειται για δύο άτομα που προέρχονται από περιβάλλοντα όπου η σκληρή δουλειά εκτιμάται, και που ήταν αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ταλέντα που τους δόθηκαν», δήλωσε.

Η τεράστια καθαρή περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια, αξίζει να σημειωθεί, είναι ίδια με αυτή των γονιών της Νίκολα Πελτζ, συζύγου του αποξενωμένου γιου τους Μπρούκλιν Μπέκαμ, Νέλσον Πελτζ και Κλαούντια Χέφνερ Πελτζ.

*Με στοιχεία από pagesix.com