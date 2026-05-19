Πάτρα: Άγρια επίθεση σε μητέρα τριών παιδιών – Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι
Ελλάδα 19 Μαΐου 2026, 09:30

Πάτρα: Άγρια επίθεση σε μητέρα τριών παιδιών – Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

"Έχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια", ανέφερε η γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους στην Πάτρα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό βλέπει το φως της δημοσιότητας από την Πάτρα. Μια γυναίκα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

«Έχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια. Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία»

Η μητέρα τριών παιδιών και παλιά πρωταθλήτρια στίβου, δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους -ο ένας κουκουλοφόρος και οι άλλοι δύο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ανήλικοι- με αποτέλεσμα να διακομισθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό.

Όπως αναφέρει το pelop.gr η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της από το νεκροταφείο του Νέου Σουλίου, επιβαίνοντας στο αυτοκίνητό της κι έκανε μια μικρή στάση στη συμβολή των οδών Ρυακίου και Διακίδη, λίγο πριν από τη γέφυρα που περνάει επάνω από την Περιμετρική.

Εκεί δέχθηκε το αιφνιδιαστικό και αποτρόπαιο χτύπημα με κοτρώνες και ξύλα, με τους δράστες να σπάνε το παράθυρο του συνοδηγού του οχήματος της άτυχης γυναίκας, να επιτίθενται στην ίδια και να αρπάζουν την τσάντα της μέσα από το αμάξι.

Μετά το αρχικό σοκ, η γυναίκα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δέχθηκε κλοτσιές και σπρωξιές και πάνω στο κυνηγητό βρέθηκε πεσμένη σε ένα χαντάκι, εκεί όπου υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με τους αγνώστους να διασχίζουν και τα δύο ρεύματα της Περιμετρικής και να εξαφανίζονται -σύμφωνα με μαρτυρίες- προς την πλευρά του καταυλισμού.

«Έχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια»

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη», δήλωσε στην «Πελοπόννησο» η γυναίκα. «Πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών μου. Δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Γιορτή της Μητέρας κι ένιωθα ότι τους το χρωστούσα. Το είχα μέσα μου. Επιστρέφοντας, έκανα μια στάση για να βγάλω μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, καθώς το σημείο είναι πανοραμικό. Εκεί μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά, με αυτόν τον άγριο και βάρβαρο τρόπο. Είμαι χάλια ψυχολογικά και πονάω σε όλο μου το κορμί. Έχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια. Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία. Λίγο πριν είχε περάσει από το σημείο και μια κυρία με ένα σκυλάκι. Θα μπορούσε κι εκείνη να είχε δεχθεί επίθεση. Το κακό έχει παραγίνει και οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για την ασφάλειά μας».

ΔΕΗ: Σενάρια για προσφορές 19 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ – Που θα βρει τα χρήματα το Δημόσιο

Περιεμμηνόπαυση: Η περίοδος «καμπανάκι» για την καρδιά- Πώς την προστατεύουμε;

Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;

Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;

ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
Ελλάδα 19.05.26

Τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης (2026) αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά τις καλύτερες επιδόσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο πενταετίας οδηγώντας σε ρεκόρ διακρίσεων.

Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του
Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα στα Βορίζια - Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του

Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία» - Αρχηγικά στελέχη ένας θείος και τα δύο ανίψια του

Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου
Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου

Έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου για να βρεθεί τρόπος διαχείρισης των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας
«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

ΕΛ.ΑΣ.: Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το Final Four – Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four - Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Η επιστημονική διατροφή ως θεμέλιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς

Το καινοτόμο πρόγραμμα για τη «Διατροφή ζώων συντροφιάς» παίρνει σάρκα και οστά από κρατικούς φορείς. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τζούλη Τούντα
ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)
NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)

Σε ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία των NBA Playoffs, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν το break στην έδρα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Δύσης. Ιστορικό ματς για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έσπασαν… όλα τα ρεκόρ τα «σπιρούνια».

Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα – Παραδόθηκε ο δράστης
Αιματηρό περιστατικό στην Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς τη Δευτέρα στην Ισπανία - Ο δράστης που αναζητούνταν παραδόθηκε σήμερα στις αρχες

Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
«Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού στο Σαν Ντιέγκο και πατέρας οκτώ παιδιών - Φιλοναζί οι δράστες

Πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο - Μπιτόνι βενζίνης με το σύμβολο των SS είχαν οι δράστες - Μηνύματα μίσους πάνω σε ένα από τα όπλα

Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας
Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας

Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας βράβευσαν τη νεανική έμπνευση και καινοτομία στο πλαίσιο του B/innovate 2026

«Spygate»: Γιατί είναι στον «αέρα» ο αγώνας των 300.000.000 – «Φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο!
«Spygate»: Γιατί είναι στον «αέρα» ο αγώνας των 300.000.000 – «Φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο!

Κίνδυνος αποβολής της Σαουθάμπτον από τον «ακριβότερο αγώνα του κόσμου», τον τελικό των Play-off ανόδου στην Premier League (23/05), λόγου του σκανδάλου παρακολούθησης της Μίντλεσμπρο. Ολες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, οι κατηγορίες και οι καυστικές δηλώσεις.

Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο – Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια
Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο - Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια

Το ζευγάρι των Μπέκαμ, που έχει τέσσερα παιδιά, φέρεται να διπλασίασε την καθαρή του περιουσία σε σχέση με πέρυσι, όταν η αξία της εκτιμάτο σε 666 εκατομμύρια δολάρια.

Ιαπωνία: Φοβάται την έλλειψη νάφθας – Τι είναι και γιατί ανησυχούν οι άνθρωποι;
«Παραμείνετε ψύχραιμοι»: Η Ιαπωνία φοβάται την έλλειψη νάφθας - Τι είναι και γιατί ανησυχούν οι άνθρωποι;

Λίγοι είχαν ακούσει για τη νάφθα και λίγοι ήταν επίσης όσοι γνώριζαν τι είναι. Οι ελλείψεις που προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ την έφεραν στην επιφάνεια

Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του
Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα στα Βορίζια - Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του

Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία» - Αρχηγικά στελέχη ένας θείος και τα δύο ανίψια του

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της ιατρικής (Μέρος Α’)
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της ιατρικής (Μέρος Α’)

Οι άνθρωποι της ιατρικής στην αρχαία Ελλάδα μεταχειρίζονταν ένα ειδικό λεξιλόγιο, ένα πλούσιο γλωσσικό υλικό που συνδεόταν με ποικίλα φιλοσοφικά και επιστημονικά ρεύματα της ελληνικής αρχαιότητας

Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο
Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο

Το να κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι το μέλλον του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, ίσως είναι ο καλύτερος δρόμος

Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων – Έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων
Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων – Έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων

Το κόστος ζωής στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος στέγασης. Όταν τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς, η μόνη βιώσιμη λύση είναι η προσφορά κοινωνικών κατοικιών.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

