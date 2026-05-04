Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
«Ούτε ξέραμε αν ήταν ΑμεΑ» – Τι απαντά η πλευρά του 25χρονου για τον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή
Ελλάδα 04 Μαΐου 2026, 20:21

Μια διαφορετική οπτική στη συμπλοκή που σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια δίνει η μητέρα του 25χρονου.

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Με διαφορετικό τρόπο παρουσιάζει τα γεγονότα που έγιναν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, δίνει η πλευρά του 25χρονου δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι από το βίαιο περιστατικό τραυματίστηκε ένας 17χρονος μαθητής ειδικού σχολείου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, και ο οποίος νοσηλεύεται με κάταγμα στην γνάθο, τραύμα για το οποίο θα χειρουργηθεί.

Το περιστατικό

Λόγω του πλήθους και του συνωστισμού, μια από τις αδερφές του 17χρονου φέρεται να έσπρωξε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, η οποία αντέδρασε έντονα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τη νεαρή γυναίκα να επιτίθεται φραστικά και σωματικά στην αδελφή του ανηλίκου.

Στη συνέχεια, στο επεισόδιο ενεπλάκη ο 25χρονος σύντροφος της 20χρονης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, επιτιθέμενος αρχικά στην κοπέλα και στη συνέχεια στον 17χρονο.

Τι υποστηρίζει η μητέρα του δράστη

Ωστόσο, διαφορετική είναι η εκδοχή των γεγονότων σύμφωνα με τη μητέρα του 25χρονου δράστη, η οποία υποστηρίζει ότι ο γιος της απάντησε σε χτύπημα που δέχθηκε από τον 17χρονο.

«Μία μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου. Η κοπέλα είπε ‘γιατί σπρώχνετε’ και πετάγονται δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτυπήσανε, και της λένε ‘αφού κάθεσαι μέσα στη μέση’. Και της λέει η κοπελίτσα του γιου μου ‘γιατί εσύ ανακατεύεσαι;’ Και το λήγουν εκεί. Και όπως περπατάγανε τα παιδιά, πάνε οι κοπέλες, σπρώχνουν την κοπέλα με το χέρι και της λένε ‘πάρε για να έχεις’» τόνισε μιλώντας στο MEGA.

«Και εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Η κοπέλα πιάστηκε στα χέρια με τα κορίτσια, ο γιος μου πήγε να τις χωρίσει και εμφανίστηκε ένα παλικαράκι και τους έσκασε μία μπουνιά στο μάγουλο. Και ο γιος μου του έχωσε άλλη μία μπουνιά. Ούτε ξέραμε αν ήταν ΑμεΑ ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μία μπουνιά από πίσω είναι λογικό ότι θα αντιδράσεις» συμπλήρωσε η μητέρα του 25χρονου.

Διέφυγαν αλλά συνελήφθησαν

Μετά το επεισόδιο το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, απειλώντας μάλιστα και το υπόλοιπο πλήθος που βρισκόταν στη συναυλία.

Όμως, οι αστυνομικές αρχές κινήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 25χρονο και την 20χρονη σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι παραδέχθηκε την πράξη του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, κάτι που αποτυπώνεται στη σφοδρότητα της επίθεσης στο 17χρονο, ο οποίος είναι μαθητής ειδικού σχολείου.

Μεταφορές
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Κόσμος
Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 04.05.26

Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Ελλάδα 04.05.26

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Ελλάδα 04.05.26

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
Γάζα 04.05.26

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε μίλησε για τις ευθύνες της Ελλάδας, τη συνενοχή των κρατών και τις κυρώσεις εναντίον της.

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 04.05.26

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχεροπούλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 04.05.26

Κανένα σημάδι ανάκαμψης για το κυβερνών κόμμα σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ. Ανοδική πορεία για το «κόμμα Τσίπρα». Στα ραντάρ και το «κόμμα Σαμαρά». Η έκπληξη στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 04.05.26

Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Το Μαξίμου οχυρώνεται (για άλλη μια φορά) πίσω από το άρθρο 86 (που κατά τ' άλλα θέλει να αλλάξει), προκειμένου να πει «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό - Αραμπατζή. Να μπλοκάρει σχεδιάζει και την εξεταστική για υποκλοπές.

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Θεσσαλονίκη: «Red alert» με τη βάση της Ryanair – Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας
Αναβρασμός 04.05.26

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη σύσκεψη εργασίας στον δήμο με συμμετοχή της περιφέρειας. Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν.

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά
Κόσμος 04.05.26

Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»
Πολιτική 04.05.26

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή τονίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, για να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Παναθηναϊκός 04.05.26

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Ελλάδα 04.05.26

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Ελλάδα 04.05.26

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 04.05.26

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Κόσμος 04.05.26

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
Σφοδρά πυρά 04.05.26

Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
On Field 04.05.26

Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»
Επικαιρότητα 04.05.26

Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών για την ενίσχυση του προσωπικού των Δήμων κατέθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας άμεσα απαντήσεις από τον κ. Λιβάνιο για την «τροπολογία Βορίδη».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

