«Ούτε ξέραμε αν ήταν ΑμεΑ» – Τι απαντά η πλευρά του 25χρονου για τον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή

Με διαφορετικό τρόπο παρουσιάζει τα γεγονότα που έγιναν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, δίνει η πλευρά του 25χρονου δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι από το βίαιο περιστατικό τραυματίστηκε ένας 17χρονος μαθητής ειδικού σχολείου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, και ο οποίος νοσηλεύεται με κάταγμα στην γνάθο, τραύμα για το οποίο θα χειρουργηθεί.

Το περιστατικό

Λόγω του πλήθους και του συνωστισμού, μια από τις αδερφές του 17χρονου φέρεται να έσπρωξε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, η οποία αντέδρασε έντονα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τη νεαρή γυναίκα να επιτίθεται φραστικά και σωματικά στην αδελφή του ανηλίκου.

Στη συνέχεια, στο επεισόδιο ενεπλάκη ο 25χρονος σύντροφος της 20χρονης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, επιτιθέμενος αρχικά στην κοπέλα και στη συνέχεια στον 17χρονο.

Τι υποστηρίζει η μητέρα του δράστη

Ωστόσο, διαφορετική είναι η εκδοχή των γεγονότων σύμφωνα με τη μητέρα του 25χρονου δράστη, η οποία υποστηρίζει ότι ο γιος της απάντησε σε χτύπημα που δέχθηκε από τον 17χρονο.

«Μία μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου. Η κοπέλα είπε ‘γιατί σπρώχνετε’ και πετάγονται δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτυπήσανε, και της λένε ‘αφού κάθεσαι μέσα στη μέση’. Και της λέει η κοπελίτσα του γιου μου ‘γιατί εσύ ανακατεύεσαι;’ Και το λήγουν εκεί. Και όπως περπατάγανε τα παιδιά, πάνε οι κοπέλες, σπρώχνουν την κοπέλα με το χέρι και της λένε ‘πάρε για να έχεις’» τόνισε μιλώντας στο MEGA.

«Και εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Η κοπέλα πιάστηκε στα χέρια με τα κορίτσια, ο γιος μου πήγε να τις χωρίσει και εμφανίστηκε ένα παλικαράκι και τους έσκασε μία μπουνιά στο μάγουλο. Και ο γιος μου του έχωσε άλλη μία μπουνιά. Ούτε ξέραμε αν ήταν ΑμεΑ ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μία μπουνιά από πίσω είναι λογικό ότι θα αντιδράσεις» συμπλήρωσε η μητέρα του 25χρονου.

Διέφυγαν αλλά συνελήφθησαν

Μετά το επεισόδιο το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, απειλώντας μάλιστα και το υπόλοιπο πλήθος που βρισκόταν στη συναυλία.

Όμως, οι αστυνομικές αρχές κινήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 25χρονο και την 20χρονη σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι παραδέχθηκε την πράξη του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, κάτι που αποτυπώνεται στη σφοδρότητα της επίθεσης στο 17χρονο, ο οποίος είναι μαθητής ειδικού σχολείου.