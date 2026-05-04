Νέα Φιλαδέλφεια: Ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή στο φάσμα του αυτισμού για ένα… σπρώξιμο

Ένα απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού, με δράστη έναν 25χρονο και θύμα ένα 17χρονο μαθητή στο φάσμα του αυτισμού σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ του Σαββάτου.

Όλα συνέβησαν στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο 17χρονος βρισκόταν με τις δύο αδερφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, για να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού.

Τι συνέβη

Λόγω του πλήθους και του συνωστισμού, μια από τις αδερφές του 17χρονου φέρεται να έσπρωξε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, η οποία αντέδρασε έντονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη άρχισε να φωνάζει και στη συνέχεια επιτέθηκε στη μία αδερφή του 17χρονου.

Στη συνέχεια, παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος αρχικά χτύπησε την κοπέλα και στη συνέχεια επιτέθηκε με μπουνιές στον 17χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» που εξέτασαν τον ανήλικο, έχει υποστεί κάταγμα της γνάθου του.

Διέφυγαν αλλά συνελήφθησαν

Μετά το επεισόδιο το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, απειλώντας μάλιστα και το υπόλοιπο πλήθος που βρισκόταν στη συναυλία.

Όμως, οι αστυνομικές αρχές κινήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 25χρονο και την 20χρονη σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι παραδέχθηκε την πράξη του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, κάτι που αποτυπώνεται στη σφοδρότητα της επίθεσης στο 17χρονο, ο οποίος είναι μαθητής ειδικού σχολείου.