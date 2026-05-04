Νέα Φιλαδέλφεια: Ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή στο φάσμα του αυτισμού για ένα… σπρώξιμο
Η μία αδελφή του 17χρονου έσπρωξε μια 20χρονη, με αποτέλεσμα ο σύντροφός της να αντιδρά έντονα, στέλνοντας τον ανήλικο στο νοσοκομείο.
- Εφιάλτης για γυναίκα στη Βρετανία: Πρώην της έφτιαξε ψεύτικο προφίλ με φωτογραφίες της και έστελνε άνδρες στο σπίτι της
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο
- Σοκ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για... Ρώσους
- Αλέξης Δαμιανός: Έμαθα γιατί οι Μοίρες είναι τρεις
Ένα απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού, με δράστη έναν 25χρονο και θύμα ένα 17χρονο μαθητή στο φάσμα του αυτισμού σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ του Σαββάτου.
Όλα συνέβησαν στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο 17χρονος βρισκόταν με τις δύο αδερφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, για να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού.
Τι συνέβη
Λόγω του πλήθους και του συνωστισμού, μια από τις αδερφές του 17χρονου φέρεται να έσπρωξε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, η οποία αντέδρασε έντονα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη άρχισε να φωνάζει και στη συνέχεια επιτέθηκε στη μία αδερφή του 17χρονου.
Στη συνέχεια, παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος αρχικά χτύπησε την κοπέλα και στη συνέχεια επιτέθηκε με μπουνιές στον 17χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» που εξέτασαν τον ανήλικο, έχει υποστεί κάταγμα της γνάθου του.
Διέφυγαν αλλά συνελήφθησαν
Μετά το επεισόδιο το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, απειλώντας μάλιστα και το υπόλοιπο πλήθος που βρισκόταν στη συναυλία.
Όμως, οι αστυνομικές αρχές κινήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 25χρονο και την 20χρονη σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι παραδέχθηκε την πράξη του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, κάτι που αποτυπώνεται στη σφοδρότητα της επίθεσης στο 17χρονο, ο οποίος είναι μαθητής ειδικού σχολείου.
- Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
- ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
- Νέα Φιλαδέλφεια: Ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή στο φάσμα του αυτισμού για ένα… σπρώξιμο
- Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
- Επείγουσα ειδοποίηση για πιθανή επίθεση από πυραύλους έλαβαν οι κάτοικοι των ΗΑΕ
- Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
- Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στο ταμπλό αυτοκινήτου
- Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις