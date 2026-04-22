Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και βασανισμού έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Χαλκίδα από την ίδια της την κόρη και τον σύντροφο της.

Το θύμα μια 70χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χαλκίδας, με τις αρχές να έχουν διατάξει ιατροδικαστική εξέταση ενώ οι δύο δράστες μια 46χρονη και ο 47χρονος σύντροφος της συνελήφθησαν.

Η σοβαρή υπόθεση κακοποίησης της ηλικιωμένης, σύμφωνα με το Eviathema.gr, εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Η κόρη της ηλικιωμένης και ο σύντροφος της φέρονται να επιτέθηκαν με σφοδρότητα και σκληρότητα στην 70χρονη καταφέροντας πολλαπλά χτυπήματα σε όλο της το σώμα.

Η 70χρονη φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ενώ οι δράστες φέρονται να προχώρησαν και σε εξευτελιστικές πράξεις. Συγκεκριμένα, την οδήγησαν στον χώρο της κουζίνας, την έβρεξαν με παγωμένο νερό και την ανάγκασαν να παραμείνει όρθια, στηριζόμενη στο ένα πόδι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Παρά την εξάντληση και τον φόβο, η γυναίκα βρήκε το ψυχικό σθένος την επόμενη ημέρα, να ζητήσει βοήθεια από την Άμεση Δράση. Περιπολικό τη μετέφερε στο αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου και προχώρησε στην επίσημη καταγγελία της επίθεσης. Η κινητοποίηση των αστυνομικών οργάνων οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη της κόρης και του συντρόφου της.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.