Τροχαία: 10 νεκροί στην άσφαλτο κατά τον μήνα Μάιο στην Αττική
Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής τον Μάιο σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα με 629 παθόντες
Διψήφιος αριθμός νεκρών σε τροχαία ατυχήματα καταγράφηκε τον μήνα Μάιο στην Αττική.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής κατά τον μήνα Μάιο σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα με 629 παθόντες εκ των οποίων:
- 10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς,
- 10 σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες,
- 506 ελαφρά με 608 ελαφρά τραυματίες.
Όπως επισημαίνεται τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
Σημειώνεται επίσης ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.
Έλεγχοι και παραβάσεις
Παράλληλα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Μάιο βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις από τις οποίες 290 σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- -989- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -44- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- -1.396- παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- -320- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- -886- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- -2.131- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- -3.619- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- -103- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
