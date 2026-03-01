Τροχαία: 11 νεκροί και 416 τραυματίες τον Φεβρουάριο στην Αττική – Βεβαιώθηκαν 33.749 παραβάσεις

Τραγικός ο απολογισμός από τα τροχαία ατυχήματα στην Αττική και τον μήνα Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. τον μήνα που πέρασε στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 377 τροχαία ατυχήματα με 427 παθόντες.

Νεκροί και τραυματίες

Ειδικότερα καταγράφηκαν:

11 θανατηφόρα με 11 νεκρούς

5 σοβαρά με 5 σοβαρά τραυματίες

361 ελαφρά με 411 ελαφρά τραυματίες

Όπως επισημαίνεται τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Χιλιάδες παραβάσεις

Παράλληλα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Φεβρουαρίου του 2026 βεβαιώθηκαν 33.749 παραβάσεις από τις οποίες 198 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: