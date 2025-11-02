Τροχαία: 14 νεκροί και 554 τραυματίες στην Αττική τον Οκτώβριο
Στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε η Τροχαίο στην Αττική τον Οκτώβριο βεβαιώθηκαν 33.875 παραβάσεις από τις οποίες 273 σε βαθμό πλημμελήματος.
- Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
- Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
- Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο
- Ο Κικίλιας στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Πότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Τραγικός ο απολογισμός των τροχαίων ατυχημάτων στην Αττική και τον μήνα Οκτώβριο με 14 νεκρούς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τροχαία Αττικής.
Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο στην Αττική σημειώθηκαν 486 τροχαία ατυχήματα με 568 παθόντες και ειδικότερα:
Νεκροί και τραυματίες
- 12 θανατηφόρα με -14- νεκρούς,
- 10 σοβαρά με -11- σοβαρά τραυματίες,
- 464 ελαφρά με 543 ελαφρά τραυματίες.
Όπως επισημαίνεται τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
Απο την Τροχαία σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.
Έλεγχοι και παραβάσεις
Παράλληλα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Οκτώβριο βεβαιώθηκαν 33.875 παραβάσεις από τις οποίες 273 σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- 880 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -53- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- 2.482 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- 331 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 461 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- 1.420 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 1.865 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- 100 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
- Βορίζια: Πέντε κατηγορούμενοι μέχρι τώρα για το αιματηρό επεισόδιο -Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο τραυματίες
- Η Ουκρανία παρέλαβε συστήματα αεράμυνας Patriot από τη Γερμανία
- Serie A: Έχασε στην έδρα της κι από τη Λέτσε η Φιορεντίνα (0-1) – Ματσάρα το Τορίνο – Πίζα (2-2)
- Ακρίβεια: Η πίεση στην τσέπη μεταφράζεται σε πίεση στο πιάτο
- Τα ορόσημα των ΕΛΤΑ στα 196 χρόνια λειτουργίας του – Από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα
- Η PSV επεκτείνει τα όριά της: Σχέδιο για ένα Philips Stadion 45.000 θέσεων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις