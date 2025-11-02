Τροχαία: 14 νεκροί και 554 τραυματίες στην Αττική τον Οκτώβριο

Τραγικός ο απολογισμός των τροχαίων ατυχημάτων στην Αττική και τον μήνα Οκτώβριο με 14 νεκρούς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τροχαία Αττικής.

Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο στην Αττική σημειώθηκαν 486 τροχαία ατυχήματα με 568 παθόντες και ειδικότερα:

Νεκροί και τραυματίες

12 θανατηφόρα με -14- νεκρούς,

10 σοβαρά με -11- σοβαρά τραυματίες,

464 ελαφρά με 543 ελαφρά τραυματίες.

Όπως επισημαίνεται τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Απο την Τροχαία σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Έλεγχοι και παραβάσεις

Παράλληλα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Οκτώβριο βεβαιώθηκαν 33.875 παραβάσεις από τις οποίες 273 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: