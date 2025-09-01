Τροχαία: 385 ατυχήματα με 14 νεκρούς στην Αττική τον Αύγουστο – Πάνω από 450 οι τραυματίες

Τραγικός είναι απολογισμός των τροχαίων ατυχημάτων στην Αττική για άλλον έναν μήνα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας μέσα στον Αύγουστο 14 άτομα και περισσότερους από 450 τραυματίες.

Συγκεκριμένα κατά τον μήνα Αύγουστο στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 385 τροχαία ατυχήματα με 488 παθόντες και ειδικότερα:

1 4 θανατηφόρα με 14 νεκρούς,

16 σοβαρά με 17 σοβαρά τραυματίες,

355 ελαφρά με 457 ελαφρά τραυματίες.

Όπως επισημαίνεται τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Από την Τροχαία σημειώνεται επίσης ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Έλεγχοι

Παράλληλα κατά τον μήνα Αύγουστο στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν 21.346 παραβάσεις από τις οποίες 224 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

672 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -41- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

2.531 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

230 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

295 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

920 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

1.897 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

69 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα