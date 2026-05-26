Εργατικό ατύχημα σε οικοδομή στα Ιωάννινα
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο εργάτης έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, στη συμβολή των οδών Ζωσιμάδων και Αγίας Σοφίας, όταν εργαζόμενος έπεσε μέσα στα θεμέλια οικοδομής.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε με 10 πυροσβέστες και τρία οχήματα για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση του τραυματία.
Τραυματισμένος άνδρας #ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ κατόπιν πτώσης του εντός σκάμματος θεμελίων οικοδομής σε περιοχή του δήμου Ιωαννίνων. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2026
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epirus-tv-news.gr, ο εργάτης, έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων στα θεμέλια της οικοδομής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο γόνατο.
Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταφέρουν με ασφάλεια τον τραυματία σε προσβάσιμο σημείο, χρησιμοποιώντας φορείο διάσωσης και στη συνέχεια ο τραυματισμένος άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
