Εργατικό ατύχημα στην Κάλυμνο: Εργαζόμενη ακρωτηριάστηκε σε σούπερ μάρκετ
Το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα στην Κάλυμνο, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας
- Αυξάνονται τα φέσια στην εφορία - Σε 2,1 δισ. ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη το πρώτο δίμηνο του έτους
- Ένας παππούς έφτιαξε σε 4 χρόνια παζλ 60.000 κομματιών με το εγγονάκι του – Του έλειπε ένα κομμάτι
- Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με I.X. αυτοκίνητο - Στο νοσοκομείο μια γυναίκα
- Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας στην Κάλυμνο, την Παρασκευή 24 Απριλίου όταν μια εργαζόμενη να τραυματίζεται βαριά στο χέρι της κατά τη διάρκεια της εργασίας της.
Σύμφωνα με καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Βόρειας Δωδεκανήσου, η εργαζόμενη είχε προσληφθεί ως ταμίας, ωστόσο κλήθηκε να εργαστεί στο τμήμα του κρεοπωλείου χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση. Κατά τη χρήση μηχανής κιμά, τραυματίστηκε σοβαρά, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου και σοβαρές κακώσεις σε άλλα δύο.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας.
Όπως αναφέρει σε σχετική του τοποθέτηση που δημοσιεύτηκε και στο palmoskalymnou.gr, το σωματείο επισημαίνει επίσης ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι, ενώ στην Κάλυμνο δεν λειτουργεί Επιθεώρηση Εργασίας, με αποτέλεσμα το νησί να εξυπηρετείται από την Κω, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τους ελέγχους.
Το Εργατικό Κέντρο ζητά άμεση διερεύνηση του περιστατικού και λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν αλλά για ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τις ελλείψεις στην εργασιακή ασφάλεια.
- Η Σάνον Ελίζαμπεθ έβγαλε με το «καλημέρα» 1 εκατ. δολάρια στο OnlyFans
- «Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
- Βαθαίνει το χάσμα υπουργών-βουλευτών στη ΝΔ: Άγρια Κόντρα Ταχιάου-Γιόγιακα στη Βουλή
- Αρχίζει η ανάπλαση της Λ. Αργυρουπόλεως
- Δικαστικοί υπάλληλοι: Μαζική κινητοποίηση – «Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες»
- Η Meta αντιμέτωπη με πρόστιμο για την είσοδο 12χρονων σε Facebook και Instagram
- Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
- Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον του 89χρονου
