Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Κρήτη, όταν ένας νεαρός άνδρας που δούλευε σε ανακαίνιση ξενοδοχείου βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από τη σκαλωσιά στο κενό.

Όπως αναφέρει το ekriti.gr, ο 20χρονος εργάτης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, μετά τον βαρύ τραυματισμό του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άτυχος νεαρός έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Μυλοπόταμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και την κάτω γνάθο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 46χρονου εργολάβου και ενός ακόμη 43χρονου, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ εξετάζεται αν στον χώρο εκτέλεσης εργασιών τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.