Εργατικό ατύχημα στη Βοιωτία – Ακρωτηριάστηκε 22χρονος στο πόδι
Ο 22χρονος εργάτης τραυματίστηκε και στα δύο του πόδια και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (5/2) στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου ένας 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στα κάτω άκρα με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το ένα του πόδι.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο νεαρός εργαζόταν στο μηχάνημα με μεταλλικές πλάκες αλουμινίου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εγκλωβίστηκε σε αυτό.
Ο εργάτης τραυματίστηκε και στα δύο του πόδια και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το ένα πόδι, ωστόσο το άλλο κρίθηκε απαραίτητο να ακρωτηριαστεί.
- Ήπειρος: Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο – Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός
- Εργατικό ατύχημα στη Βοιωτία – Ακρωτηριάστηκε 22χρονος στο πόδι
- Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ
- Πίσω στα 90s «στέλνει» τους Ρώσους στρατιώτες στην Ουκρανία η Starlink – Τι έκανε ο Έλον Μασκ
- Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
- Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς
- SpaceX: Μετά τα αυτοκίνητα, τους πυραύλους και τα ρομπότ, ο Μασκ ετοιμάζει δορυφορικό τηλέφωνο
- ΚΕΔΕ: Η Ελληνική Γλώσσα έχει οικουμενική αξία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις