Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 45χρονης – Άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της
Το ανήλικο βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου δύο ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις Αρχές που μετέβησαν στην οικία της οικογένειας.
Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη 45χρονη στις Συκιές Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την τετράχρονη κόρη της.
Το ανήλικο βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου δύο ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις Αρχές που μετέβησαν στην οικία, παρουσία κοινωνικού λειτουργού του δήμου Νεάπολης – Συκεών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα, καθώς βρίσκονταν στο σχολείο. Μετά την παρέμβαση των Αρχών και τη σύλληψη της 45χρονης -υπηκόου Νιγηρίας, και τα τρία ανήλικα τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
