Νέο δημοσίευμα για το μέλλον του Αντετοκούνμπο!
«Tυπική διαδικασία η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς», αναφέρει ακόμη ένας Αμερικανός δημοσιογράφος.
Οδεύουν σε «διαζύγιο» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς όπως επιβεβαιώνει ακόμη ένας Αμερικανός insider του ΝΒΑ, o Greek Freak αποχωρεί από τα «Ελάφια».
Ο ρεπόρτερ, Εβάν Σάιντερι αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μοιάζει σαν τυπική διαδικασία το ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει επιτέλους φέτος το καλοκαίρι από τους Μπακς».
Από εκεί και πέρα, ο Σάιντερι υποστηρίζει ότι ανάμεσα στους μνηστήρες που διεκδικούν τον Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους είναι οι: Σέλτικς, Λέικερς, Χιτ, Νικς και Τίμπεργουλβς.
Τα δημοσιεύματα για τον Αντετοκούνμπο
Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάιο, ο Αντετοκούνμπο εξέφρασε την προθυμία του να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή εκτός του Μιλγουόκι. Οι συζητήσεις μεταξύ του Αντετοκούνμπο και των Μπακς συνέχισαν να κλιμακώνονται καθώς περνούσε η χρονιά, όταν ανακοίνωσε ότι θέλει να παίξει στους Νικς. Ωστόσο οι άνθρωποι του συλλόγου πίστευαν ότι μπορούν να είναι στις κορυφαίες ομάδες της Ανατολικής Περιφέρειας και έτσι δεν τον έδωσαν σε άλλη ομάδα.
Όλα κορυφώθηκαν σε μία πολύ δύσκολη σεζόν για την ομάδα του Μιλγουόκι, ο Έλληνας power forword ξεκαθάρισε στην ομάδα ότι ήταν έτοιμος να ανταλλαγεί, η ομάδα συζήτησε για πιθανές συμφωνίες πριν από την προθεσμία και μια τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών οδήγησε τον Αντετοκούνμπο να πυροδοτήσει έρευνα για τον ίδιο του τον οργανισμό επειδή τον απέκλεισε στα τέλη της σεζόν λόγω τραυματισμού στο γόνατο.
