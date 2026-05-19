Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών

Ένσταση αντισυνταγματικότητας για τη διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών, κατέθεσε πριν από λίγο στη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο – μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας που έχουν γίνει με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αφορά την σκανδαλώδη τροπολογία που επισπεύδεται η διαδικασία ακραίας κατάχρησης εξουσίας από τον υπουργό που θα ελεγχθεί ποινικά γι’ αυτό που κάνει. Γιατί μεθοδεύει, αυτό που κάνουν βουλευτές της ΝΔ, να καλύπτουν εαυτούς και αλλήλους για ποινικά αδικήματα και για μείζονα ποινικά αδικήματα. Ο κ. Φλωρίδης απεργάζεται ποινικές δίκες εξπρές για την αντιπολίτευση. Είναι κατάφορα αντισυνταγματική και κακουργηματική ενέργεια Φλωρίδη που την έφερε νύχτα τη τροπολογία, αφού νύχτα δρουν τέτοιου τύπου δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης και η οποία ψηφίζεται την Τρίτη στην Ολομέλεια, στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα αυτών:

α) για τα πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται άμεσα προς εκδίκαση στο κατά το αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, προσδιορίζεται το

αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της και η ορισθείσα δικάσιμος σε περίπτωση διακοπής αναβολής της δίκης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες και τους δύο (2) μήνες, αντίστοιχα,

β) για τα κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ειδικής διάταξης, από ειδικό εφέτη ανακριτή με τη διαδικασία της Παρ. 2 του άρθρου 28 εντός του ημίσεος των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 248 προθεσμιών.

Για την περάτωση της ανάκρισης αποφαίνεται το συμβούλιο εφετών σε Πρώτο και τελευταίο βαθμό κατά την παρ. 2 του άρθρου 28, εκτός αν για το συγκεκριμένο αδίκημα προβλέπεται περάτωση της ανάκρισης με τη διαδικασία του άρθρου 309. Η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή και η ορισθείσα δικάσιμος σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής δίκης μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες και τους δύο (2) μήνες αντίστοιχα.

2. Τυχόν συμμέτοχοι συμπαραπέμπονται και δικάζονται σύμφωνα με την παρ. 1.».

Η Βουλή θα αποφασίσει αργότερα με βάση την πλειοψηφία για την ένσταση, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην απόρριψή της.