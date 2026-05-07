Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Σημαντικές αλλαγές για την άμεση εκκαθάριση ποινικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνονται στη ρύθμιση, που όπως είχε εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, καταθέτει αύριο στη Βουλή για ψήφιση.
Η σημαντικότητα της διάταξης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι λόγω του δικονομικού τους χαρακτήρα θα έχει αναδρομική ισχύ μετά την ψήφισή της και ως εκ τούτου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπό την αναγκαία προϋπόθεση βέβαια ότι μετά τη διαδικασία παροχής εξηγήσεων οι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς θα προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης.
Σύμφωνα με την προωθούμενη νομοθετική μεταρρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη – ειδικό ανακριτή.
Στο τέλος της ανακριτικής διαδικασίας προβλέπεται η έκδοση αμετάκλητου βουλεύματος από το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών και ο προσδιορισμός της δίκης μέσα σε 3 μήνες , ώστε να μην …σέρνονται οι υποθέσεις και να μπορούν να αποφαίνονται οι φυσικοί δικαστές το συντομότερο δυνατό για τις υποθέσεις που φτάνουν ενώπιον τους.
Σύντμηση του χρόνου όμως, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης προβλέπεται και για τα πλημμελήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται η απευθείας παραπομπή των πολιτικών προσώπων στο αρμόδιο Τριμελές Πλημμελειοδικείο και ο προσδιορισμός της δίκης και πάλι μέσα σε 3 μήνες.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες η διάταξη που φέρνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρει:
Προσθήκη νέου Άρθρου στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 32Α
Ανάκριση και Εκδίκαση Αξιοποίνων Πράξεων Βουλευτών
Στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα:
α) για τα μεν πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση άμεσα, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου, προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, και προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της,
β) για τα δε κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται και περατώνεται υποχρεωτικά με τη διαδικασία του άρθρου 28 ΚΠΔ (Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) εντός του ημίσεως των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 248 προθεσμιών, η δε εισαγωγή της υπόθεσης προς εκδίκαση στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου, και εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος.
