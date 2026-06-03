Σεισμός ανοιχτά της Λακωνίας

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Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ανοιχτά της Λακωνίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 57 χλμ νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 15,2 χιλιόμετρα.