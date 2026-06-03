Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα ερυθρόλευκη φανέλα (pics)

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Με ανάρτησή του στα social media, ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα ερυθρόλευκη φανέλα ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2027-27. Πρόκειται για την εντός έδρας εμφάνιση, με τις ερυθρόλευκες ρίγες να ξεχωρίζουν όπως πάντα.

Στις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρισαν, τον ρόλο… μοντέλου είχε ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος παρουσιάστηκε την Τρίτη (2/6) από την πειραϊκή ΠΑΕ, φορώντας τη νέα εμφάνιση.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τη νέα εντός έδρας εμφάνιση