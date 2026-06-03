Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα ερυθρόλευκη φανέλα (pics)
Με πρωταγωνιστή τον Κώστα Φορτούνη, ο Ολυμπιακός παρουσίασε την εντός έδρας εμφάνισή του για τη σεζόν 2026-27.
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Με ανάρτησή του στα social media, ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα ερυθρόλευκη φανέλα ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2027-27. Πρόκειται για την εντός έδρας εμφάνιση, με τις ερυθρόλευκες ρίγες να ξεχωρίζουν όπως πάντα.
Στις πρώτες εικόνες που κυκλοφόρισαν, τον ρόλο… μοντέλου είχε ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος παρουσιάστηκε την Τρίτη (2/6) από την πειραϊκή ΠΑΕ, φορώντας τη νέα εμφάνιση.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τη νέα εντός έδρας εμφάνιση
Introducing the Home Jersey of Olympiacos for the 2026/27 season.
We Keep On Dreaming.#OlympiacosFC #adidasgr #adidasfootball @adidasfootball pic.twitter.com/jF2moFFhU6
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 3, 2026
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