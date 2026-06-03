newspaper
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.06.2026 | 15:19
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εξέλιξη – Σηκώθηκαν 5 ελικόπτερα
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γαλλία: Πρόστιμο 22 εκατομμύρια ευρώ στη Shein για παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή
Διεθνής Οικονομία 03 Ιουνίου 2026, 14:22

Γαλλία: Πρόστιμο 22 εκατομμύρια ευρώ στη Shein για παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή

Η Shein θα προσφύγει κατά της απόφασης

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

H Γαλλία επέβαλε στην εταιρεία γρήγορης μόδας (fast-fashion) Shein πρόστιμο ύψους περίπου 22 εκατομμυρίων ευρώ για θέματα που αφορούν τις επιστροφές, τις πληροφορίες των προϊόντων και την επιβεβαίωση των παραγγελιών, το οποίο η εταιρεία χαρακτήρισε δυσανάλογο και δεσμεύτηκε να προσφύγει κατά της επιβολής του.

Η Shein αντιμετωπίζει αυξημένους ελέγχους στη Γαλλία από τον Νοέμβριο

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτών και Ελέγχου Απάτης (DGCCRF) ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε στη Shein πρόστιμο ύψους 16,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα θέματα επιβεβαίωσης παραγγελιών και 5,8 εκατομμυρίων για τις επιστροφές και τις πληροφορίες περιβαλλοντικής ποιότητας.

“Τεχνικά ζητήματα χωρίς κανέναν αντίκτυπο για τους καταναλωτές που ήδη αντιμετωπίζονται όπου κρίνεται απαραίτητο, έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια ακραία ποινή”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Shein.

“Επομένως σκοπεύουμε να προσβάλουμε αμφότερες τις κυρώσεις στο σύνολό τους”, ανέφερε.

Η Γαλλία επεδίωξε να αναστείλει τη λειτουργία του marketplace της Shein

Η Γαλλία επέβαλε στη Shein πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ για παραπλανητικές πρακτικές εκπτώσεων τον Ιούλιο.

Επίσης, οι αρχές επεδίωξαν να αναστείλουν τη λειτουργία του marketplace, που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της, αλλά το Εφετείο του Παρισιού απέρριψε την κίνηση αυτή τον Μάρτιο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Shein, η οποία έχει κερδίσει εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο χάρη στις πολύ χαμηλές τιμές των προϊόντων της, αντιμετωπίζει αυξημένους ελέγχους στη Γαλλία από τον Νοέμβριο, όταν η αρχή προστασίας καταναλωτών βρήκε στην ιστοσελίδα της κούκλες του σεξ με την μορφή παιδιών και απαγορευμένα όπλα προς πώληση.

Έκτοτε, “έχουμε αποφασίσει να μην αφήσουμε σε ησυχία αυτές τις πλατφόρμες και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα μέχρι να αλλάξουν πλήρως τις πρακτικές τους ή να φύγουν από την αγορά μας”, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Σερζ Παπέν, ο υπουργός αρμόδιος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Δείτε την ανάρτηση:

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο profit taking

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο profit taking

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

World
Κομισιόν: Άρση της ρήτρας διαφυγής μόνο για 0,3% – Αφορά ενεργειακές δαπάνες

Κομισιόν: Άρση της ρήτρας διαφυγής μόνο για 0,3% – Αφορά ενεργειακές δαπάνες

inWellness
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση
Μέσω ρήτρας διαφυγής 03.06.26

Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος του δημοσιονομικού περιθωρίου που προοριζόταν για αμυντικές δαπάνες, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πρόβλεψη για επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και πληθωρισμό στο 4,2%
Ανησυχητική εικόνα 03.06.26

Επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και πληθωρισμό στο 4,2% προβλέπει ο ΟΟΣΑ

Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία από τον ΟΟΣΑ - Προβληματίζει η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης - Άλμα στην πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, από το 2,2%

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100

Mε αφορμή την Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη o Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί εισηγήθηκε τη σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών στις 5.000 ευρώ τον μήνα

Σύνταξη
Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

«Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας» - Η Ουγγαρία σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στο έλεος του καιρού: Απρόσιτος ο κλιματισμός για εκατομμύρια Ευρωπαίους – Η Ελλάδα στο κόκκινο
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Στο έλεος του καιρού: Απρόσιτος ο κλιματισμός για εκατομμύρια Ευρωπαίους – Η Ελλάδα στο κόκκινο

Χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να υπομένουν τις ακραίες θερμοκρασίες. Με τους καύσωνες να αναδεικνύονται ως το κύριο κλιματικό πρόβλημα, πώς προετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι;

Σύνταξη
Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά
Προτιμούν έμπειρους 02.06.26

Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά

Η τηλεργασία, που έγινε το modus operandi στη διάρκεια της πανδημίας και έμεινε, φαίνεται ότι είναι ο βασικός παράγοντας για την ανεργία των νέων στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες για τις θέσεις αυτές προτιμούν έμπειρους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026
Διεθνής Οικονομία 01.06.26

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα.

Σύνταξη
Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Αλλαγή... εποχής 01.06.26

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια - Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι μέδουσες «επέστρεψαν» στις ελληνικές ακτές – Πού εμφανίστηκαν, ποια είναι τα σενάρια δράσης
Ελλάδα 03.06.26

Οι μέδουσες «επέστρεψαν» στις ελληνικές ακτές – Πού εμφανίστηκαν, ποια είναι τα σενάρια δράσης

Εκατοντάδες είναι οι εμφανίσεις μεδουσών στις ελληνικές ακτές το τελευταίο διάστημα - Ποια είδη είναι τα πιο συχνά και πώς σκέφτονται οι Αρχές να επέμβουν.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Οι επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας δίνουν τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις
Νέες δηλώσεις 03.06.26

Ζελένσκι: Οι επιθέσεις σε βάθος εντός της Ρωσίας δίνουν τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε στην Ουκρανία τον Μαρκ Ρούτε - Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είπε ότι η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη»

Σύνταξη
Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ
Φωτογραφία 03.06.26

Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ

Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Μάικλ Τζόρνταν εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, πυροδοτώντας σενάρια ότι ο θρύλος του NBA βρίσκεται ξανά στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές

Σύνταξη
Ρούμπιο: Είχαμε επίγνωση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν – Είναι χειρότερο να έχει πυρηνικά
Το «μάντρα» πυρηνικά 03.06.26

Ρούμπιο: Είχαμε επίγνωση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν – Είναι χειρότερο να έχει πυρηνικά

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, υποχρεώθηκε να παραδεχθεί ότι ο Λευκός Οίκος γνώριζε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομική και ενεργειακή κρίση. Αλλά επέμεινε στο επιχείρημα για τα πυρηνικά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άγιος Δημήτριος: Ξεκίνησε η δίκη των τριών για την εμπλοκή τους στη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 03.06.26

Άγιος Δημήτριος: Ξεκίνησε η δίκη των τριών για την εμπλοκή τους στη δολοφονία του 27χρονου

Την απαλλαγή των τριών νεαρών που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στο πάρκο Ασύρματου στον Άγιο Δημήτριο ζήτησε η Εισαγγελέας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η επιστροφή του νυφικού ταγέρ – H Ντούα Λίπα αντέγραψε τη Μπιάνκα Τζάγκερ με ανδρόγυνο στυλ
Φόρος τιμής 03.06.26

Η επιστροφή του νυφικού ταγέρ – H Ντούα Λίπα αντέγραψε τη Μπιάνκα Τζάγκερ με ανδρόγυνο στυλ

Το 1971, η Μπιάνκα Τζάγκερ γοήτευσε τον κόσμο της μόδας με το ταγιέρ που φόρεσε στον γάμο της με τον Μικ Τζάγκερ. Σήμερα, σε μια αναφορά σε αυτό το στυλ, η Λίπα εγκαινιάζει μια νέα εποχή αντισυμβατικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αμαζόνιος: «Ψηφιακή αποικιοκρατία» – Πώς το ίντερνετ επηρεάζει τη ζωή των αυτόχθονων πληθυσμών
Επιτόπια έρευνα 03.06.26

«Ψηφιακή αποικιοκρατία» - Πώς το ίντερνετ επηρεάζει τη ζωή των αυτόχθονων πληθυσμών στη Βραζιλία

Τα θετικά και τα αρνητικά της επαφής με το ίντερνετ - Οι κρυμμένοι κίνδυνοι της «ψηφιακής αποικιοκρατίας για τους αυτόχθονες πληθυσμούς»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Email gate: Αλληλοκατηγορίες και μετάθεση ευθυνών στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων
Ελλάδα 03.06.26

Email gate: Αλληλοκατηγορίες και μετάθεση ευθυνών στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων

«Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο το αρχείο», επανέλαβε πολλές φορές η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στη δίκη για τη διακίνηση των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο
Τα Νέα της Αγοράς 03.06.26

Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο

Από την άσφαλτο των μεγαλουπόλεων μέχρι τα πιο δυσπρόσιτα μονοπάτια, το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα και τον κόσμο γνωρίζει μια άνθιση δίχως προηγούμενο. Σε αυτή τη νέα εποχή, η επιλογή του σωστού εξοπλισμού είναι η βάση για κάθε τερματισμό.

Σύνταξη
Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση
Μέσω ρήτρας διαφυγής 03.06.26

Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος του δημοσιονομικού περιθωρίου που προοριζόταν για αμυντικές δαπάνες, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της
Ελλάδα 03.06.26

Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της

Η δικηγόρος λέει ότι θυμάται ακόμα τα σημάδια της κακοποίησης στα χέρια της γυναίκας. - Όπως λέει στο MEGA η εξομολόγηση της 39χρονης την είχε συγκλονίσει.

Σύνταξη
Τουρκία: Βαθαίνει η κρίση στο CHP – Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 03.06.26

Βαθαίνει η κρίση του CHP στην Τουρκία - Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα

Οζέλ: Μόνη λύση το συνέδριο - Η πλευρά Κιλιτσντάρογλου το απορρίπτει - 12 Ιουλίου: Ημερομηνία ορόσημο για το CHP - Νέα δικαστικά μέτωπα και σενάρια «άρσης ασυλίας»

Σύνταξη
Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο
Thoughts May Disappear 03.06.26

Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο

Η πρώτη δημόσια εικαστική έκθεση του Τζακ Γουάιτ άνοιξε στο Λονδίνο, προκαλώντας έντονη συζήτηση για το αν η φήμη αρκεί για να ανοίξει τις πόρτες της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%
English edition 03.06.26

OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%

The Paris-based organization points to the energy price shock from the Middle East conflict, warning that Greece’s heavy reliance on imported fossil fuels leaves its economy exposed just as Recovery Fund investment begins to wind down

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο
Επικαιρότητα 03.06.26

Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

«Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια»

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

Σύνταξη
«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο
Σφαιρική εικόνα 03.06.26

«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο

Το νέο δελτίο ειδήσεων «MEGA News Επικαιρότητα» θα προσφέρει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση, με εκτενή ρεπορτάζ, αναλύσεις και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
Εκλογές για τη νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο – Ποιοι ήρθαν πρώτοι σε ψήφους
Ελλάδα 03.06.26

Εκλογές για τη νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο – Ποιοι ήρθαν πρώτοι σε ψήφους

Η ψηφοφορία είναι το πρώτο βήμα για την ανάδειξη της ηγεσίας ενόψει της αποχώρησης λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας από το δικαστικό σώμα της προέδρου του Αρείου Πάγου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies