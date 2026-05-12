Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12 Μαΐου 2026

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Πιο δραστικά μέτρα κατά διαδικτυακών πλατφορμών όπως οι Shein και Temu για την πώληση «επικίνδυνων» κινεζικών προϊόντων ζητάει η Γαλλία από την ΕΕ, την ώρα που οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τη δράση τους απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο μετά από το σκάνδαλο με κούκλες του σεξ που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Η Sarah Lacoche, επικεφαλής του φορέα ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών της χώρας, δήλωσε ότι το επίπεδο των επικίνδυνων προϊόντων σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνά κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών.

«Έχουμε ένα ποσοστό μη συμμόρφωσης και επικινδυνότητας αυτών των προϊόντων που παραμένει πολύ σημαντικό», δήλωσε στους FT. «Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν μη συμμορφούμενα και επικίνδυνα προϊόντα σε άλλες πλατφόρμες, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό».

Ο νόμος υπάρχει, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί δυναμικά, τονίζει η επικεφαλής της αρχής προστασίας των καταναλωτών στη Γαλλία

Η Γαλλία έχει τριπλασιάσει τις δοκιμές σε ξένα προϊόντα και έχει αυξήσει κατά πολύ τους ελέγχους από τότε που αποκάλυψε παιδικά σεξουαλικά παιχνίδια και όπλα που πωλούνταν στην Shein και σε άλλες πλατφόρμες πέρυσι.

Οι διαδικτυακές αγορές στη Γαλλία έχουν αποσύρει περισσότερα από 100.000 προϊόντα από τον Απρίλιο του 2025, αφού το 46% των προϊόντων που αναλύθηκαν από τις αρχές κρίθηκαν επικίνδυνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας αρχής.

Μεταξύ των ειδών που εντόπισαν οι γαλλικές αρχές περιλαμβάνονται παιχνίδια που δεν είναι ασφαλή για παιδιά, ηλεκτρονικά είδη με μπαταρίες που ενέχουν κίνδυνο έκρηξης και συσκευές στεγνώματος μαλλιών που υπερθερμαίνονται, δήλωσε η Lacoche.

«Συμμόρφωση άμεσα, διαφορετικά κυρώσεις»

Μιλώντας στο πλαίσιο μιας συζήτησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και άλλων κρατών μελών σχετικά με τους κανονισμούς προστασίας των καταναλωτών, η Lacoche δήλωσε ότι ήθελε οι αρχές να είναι πιο αυστηρές σε «μεγάλες παραβιάσεις» του ψηφιακού και καταναλωτικού δικαίου. «Περιμένουμε πολύ να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ερευνών και αν θα υπάρξουν κυρώσεις, επειδή πιστεύω ότι έτσι μπορούμε πραγματικά να καταλάβουμε αυτό το θέμα», είπε.

Η γαλλίδα επικεφαλής της αρμόδιας αρχής για την προστασία των καταναλωτών είπε ακόμη ότι ο ισχύων νόμος είναι ισχυρός και αρκετά επικαιροποιημένος για να αντιμετωπίσει το πλεόνασμα μη συμμορφούμενων αντικειμένων, πρόσθεσε, όμως, ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί δυναμικά. Επεσήμανε ακόμη ότι η μη επιβολή των κανόνων δημιούργησε επίσης αθέμιτο ανταγωνισμό για τις πλατφόρμες που σέβονταν τους κανόνες. «Είτε απαιτούμε γρήγορα από τις πλατφόρμες να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, είτε υπάρχουν κυρώσεις», είπε.

Οι Βρυξέλλες

Οι Βρυξέλλες ψήφισαν πρόσφατα νομοθεσία για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και διεξάγουν έρευνες για τις Shein, Temu και άλλες.

Τον Φεβρουάριο, ξεκίνησε επίσημη έρευνα για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων της στις ψηφιακές πλατφόρμες από την Shein, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης παιδικών κούκλων του σεξ και του «εθιστικού σχεδιασμού».

Απαντώντας, η Shein δήλωσε ότι τότε «συνεργαζόταν πάντα πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και ότι ήδη ανταποκρινόταν σε ζητήματα που έθεσαν οι Βρυξέλλες και επένδυε στη συμμόρφωση με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Οι κανόνες της ΕΕ που συμφωνήθηκαν το 2022 για εκτεταμένες παραβιάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κυρώσεις έως και 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών ενός εμπόρου στο κάθε κράτος μέλος.

Μπορεί επίσης να λάβει μέτρα μέσω άλλης νομοθεσίας, όπως ο Νόμος περί Ψηφιακών Υπηρεσιών, με τις Βρυξέλλες να διερευνούν επί του παρόντος την Temu για πώληση παράνομων προϊόντων.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι είχε ειδοποιήσει την Temu και την Shein πως οι πρακτικές τους παραβιάζουν τους νόμους περί καταναλωτών της ΕΕ και ότι σε περίπτωση που οι πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν, οι εθνικές αρχές θα μπορούν να λάβουν μέτρα επιβολής.

Οι κυρώσεις «θα στοχεύουν στην επαναλαμβανόμενη και συστηματική μη συμμόρφωση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Θα ισχύουν μόνο για πλατφόρμες που δεν λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσής τους και οι οποίες παραβιάζουν τακτικά τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις πληρωμές δασμών και τα μη συμμορφούμενα αγαθά».

Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Μονάκριβη η μαμά, ακριβή η μητρότητα: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα στις ΗΠΑ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ

Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia

Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)

Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Πορτογαλία: Τρομερό ξύλο σε ματς του πρωταθλήματος μπάσκετ με 11 αποβολές και παρέμβαση εισαγγελέα (vid)

Σκηνές χάους επικράτησαν σε αγώνα πλέι οφ του πορτογαλικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όταν μετά από γενική σύρραξη και... τρομερό ξύλο, οι διαιτητές απέβαλλαν 11 παίκτες και έπειτα παρενέβη και εισαγγελέας.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

Ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ασκήθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση, με τη διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου να περνά πλέον στις δικαστικές αίθουσες

Πάρτι, αλκοόλ, «αέριο γέλιου» και escorts: Σκάνδαλο στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντέζ (vids)

Σκάνδαλο στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά τις αποκαλύψεις που κάνουν λόγο για ξέφρενα πάρτι με χρήση ουσιών, αλκοόλ και... παρέα πολυτελείας για πρώην και νυν παίκτες της Μίλαν, με «οργανωτή» τον Τεό Ερναντέζ.

ΑΔΕΔΥ: Απεργία για αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού - Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου - Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική

Ο Ροντ Στιούαρτ συνεχάρη τον βασιλιά Κάρολο για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με μια αιχμηρή ατάκα που φάνηκε να στοχεύει στον Ντόναλντ Τραμπ

Τα αμαρτήματα του Στάρμερ που παρέδωσαν τη Βρετανία στον Φάρατζ

«Το ζήτημα είναι ότι το σχέδιό του Κιρ Στάρμερ το οποίο διευκολύνθηκε σε κάθε βήμα από τους βουλευτές που τώρα επιδιώκουν να τον απομακρύνουν, είναι τόσο αντιδημοφιλές όσο και ξεκάθαρα επικίνδυνο»

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΖ’)

Βασική φιλοσοφική θέση των Σκεπτικών είναι η «ισοσθένεια» (ισορροπία, ισοδυναμία) των λόγων, που σημαίνει ότι λόγος και αντίλογος έχουν την ίδια δύναμη

NBA: Επίδειξη δύναμης και «σκούπα» των Θάντερ στους Λέικερς (vids)

Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έβγαλαν τις... σκούπες, νίκησαν 115-110 τους Λος Άντζελες Λέικερς, έκαναν το 4-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA και πέρασαν στους τελικούς, όπου περιμένουν αντίπαλο – Ισοφάρισαν σε 2-2 οι Καβαλίερς στην Ανατολή.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

