Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu

Πιο δραστικά μέτρα κατά διαδικτυακών πλατφορμών όπως οι Shein και Temu για την πώληση «επικίνδυνων» κινεζικών προϊόντων ζητάει η Γαλλία από την ΕΕ, την ώρα που οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τη δράση τους απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο μετά από το σκάνδαλο με κούκλες του σεξ που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Η Sarah Lacoche, επικεφαλής του φορέα ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών της χώρας, δήλωσε ότι το επίπεδο των επικίνδυνων προϊόντων σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνά κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών.

«Έχουμε ένα ποσοστό μη συμμόρφωσης και επικινδυνότητας αυτών των προϊόντων που παραμένει πολύ σημαντικό», δήλωσε στους FT. «Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν μη συμμορφούμενα και επικίνδυνα προϊόντα σε άλλες πλατφόρμες, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό».

Ο νόμος υπάρχει, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί δυναμικά, τονίζει η επικεφαλής της αρχής προστασίας των καταναλωτών στη Γαλλία

Η Γαλλία έχει τριπλασιάσει τις δοκιμές σε ξένα προϊόντα και έχει αυξήσει κατά πολύ τους ελέγχους από τότε που αποκάλυψε παιδικά σεξουαλικά παιχνίδια και όπλα που πωλούνταν στην Shein και σε άλλες πλατφόρμες πέρυσι.

Οι διαδικτυακές αγορές στη Γαλλία έχουν αποσύρει περισσότερα από 100.000 προϊόντα από τον Απρίλιο του 2025, αφού το 46% των προϊόντων που αναλύθηκαν από τις αρχές κρίθηκαν επικίνδυνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας αρχής.

Μεταξύ των ειδών που εντόπισαν οι γαλλικές αρχές περιλαμβάνονται παιχνίδια που δεν είναι ασφαλή για παιδιά, ηλεκτρονικά είδη με μπαταρίες που ενέχουν κίνδυνο έκρηξης και συσκευές στεγνώματος μαλλιών που υπερθερμαίνονται, δήλωσε η Lacoche.

«Συμμόρφωση άμεσα, διαφορετικά κυρώσεις»

Μιλώντας στο πλαίσιο μιας συζήτησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και άλλων κρατών μελών σχετικά με τους κανονισμούς προστασίας των καταναλωτών, η Lacoche δήλωσε ότι ήθελε οι αρχές να είναι πιο αυστηρές σε «μεγάλες παραβιάσεις» του ψηφιακού και καταναλωτικού δικαίου. «Περιμένουμε πολύ να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ερευνών και αν θα υπάρξουν κυρώσεις, επειδή πιστεύω ότι έτσι μπορούμε πραγματικά να καταλάβουμε αυτό το θέμα», είπε.

Η γαλλίδα επικεφαλής της αρμόδιας αρχής για την προστασία των καταναλωτών είπε ακόμη ότι ο ισχύων νόμος είναι ισχυρός και αρκετά επικαιροποιημένος για να αντιμετωπίσει το πλεόνασμα μη συμμορφούμενων αντικειμένων, πρόσθεσε, όμως, ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί δυναμικά. Επεσήμανε ακόμη ότι η μη επιβολή των κανόνων δημιούργησε επίσης αθέμιτο ανταγωνισμό για τις πλατφόρμες που σέβονταν τους κανόνες. «Είτε απαιτούμε γρήγορα από τις πλατφόρμες να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, είτε υπάρχουν κυρώσεις», είπε.

Οι Βρυξέλλες

Οι Βρυξέλλες ψήφισαν πρόσφατα νομοθεσία για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και διεξάγουν έρευνες για τις Shein, Temu και άλλες.

Τον Φεβρουάριο, ξεκίνησε επίσημη έρευνα για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων της στις ψηφιακές πλατφόρμες από την Shein, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης παιδικών κούκλων του σεξ και του «εθιστικού σχεδιασμού».

Απαντώντας, η Shein δήλωσε ότι τότε «συνεργαζόταν πάντα πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και ότι ήδη ανταποκρινόταν σε ζητήματα που έθεσαν οι Βρυξέλλες και επένδυε στη συμμόρφωση με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Οι κανόνες της ΕΕ που συμφωνήθηκαν το 2022 για εκτεταμένες παραβιάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κυρώσεις έως και 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών ενός εμπόρου στο κάθε κράτος μέλος.

Μπορεί επίσης να λάβει μέτρα μέσω άλλης νομοθεσίας, όπως ο Νόμος περί Ψηφιακών Υπηρεσιών, με τις Βρυξέλλες να διερευνούν επί του παρόντος την Temu για πώληση παράνομων προϊόντων.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι είχε ειδοποιήσει την Temu και την Shein πως οι πρακτικές τους παραβιάζουν τους νόμους περί καταναλωτών της ΕΕ και ότι σε περίπτωση που οι πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν, οι εθνικές αρχές θα μπορούν να λάβουν μέτρα επιβολής.

Οι κυρώσεις «θα στοχεύουν στην επαναλαμβανόμενη και συστηματική μη συμμόρφωση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Θα ισχύουν μόνο για πλατφόρμες που δεν λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσής τους και οι οποίες παραβιάζουν τακτικά τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις πληρωμές δασμών και τα μη συμμορφούμενα αγαθά».

Πηγή: OT