Πώς Shein και Temu πλήττουν την παραγωγή στην Ευρώπη
Οικονομία 01 Μαΐου 2026, 07:22

Πώς Shein και Temu πλήττουν την παραγωγή στην Ευρώπη

Ο κλάδος ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ελλάδας – Η άνοδος και η πτώση

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Για πολλές δεκαετίες η κλωστοϋφαντουργία υπήρξε η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Δεν είναι απλά ένας παραγωγικός κλάδος, είναι η ανάπτυξη τη οικονομικής ανόδου της χώρας ο οποίος στηρίζει εκατοντάδες οικογένειες και δίνει ώθηση στις εξαγωγές.

Το τελειωτικό πλήγμα ήρθε με την πολυετή οικονομική κρίση

Όμως, η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η παγκοσμιοποίηση και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από ασιατικές χώρες με πολύ χαμηλότερο κόστος εργασίας δημιούργησαν συνθήκες που έπληξαν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού κλάδου.

Η αθέμιτη πίεση από φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα αποδιάρθρωσε την εγχώρια αγορά, οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις σε αναγκαστική συρρίκνωση ή οριστικό τερματισμό της δραστηριότητάς τους.

Η έλλειψη ρευστότητας και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση άφησαν ακάλυπτες τις περισσότερες βιομηχανίες του κλάδου. Τα προβλήματα εντάθηκαν περαιτέρω από την εκτόξευση του κόστους ενέργειας και τις συνεχείς ανατιμήσεις των πρώτων υλών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφυξίας.

Σε κρίση η κλωστοϋφαντουργία

Οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας αλλά και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις έχουν επηρεάσει την ψυχολογία των καταναλωτών, με τα στελέχη να παρατηρούν μια «συγκράτηση» της κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα καταστήματα.

Από την άλλη, οι αγορές προϊόντων μόδας μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως η Shein και η Temu εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλη διείσδυση, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες.

Οι νέοι διεθνείς παίκτες  διευρύνουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά, αυξάνοντας την πίεση στον ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ενίσχυση των διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών που κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς, με τον εμπορικό κόσμο να περιμένει την έναρξη εφαρμογής του μέτρου των 3 ευρώ ανά αντικείμενο από τον προσεχή Ιούλιο σε εισαγόμενα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ από τρίτες χώρες.

Τα νούμερα που καταγράφουν οι κινεζικοί κολοσσοί στην Ελλάδα προκαλούν «ίλιγγο» στο εγχώριο λιανεμπόριο. Μόνο στο εννεάμηνο του 2025, Temu και Shein υπολογίζεται ότι κατέγραψαν τζίρο 800 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ενώ εκτιμάται ότι έκαναν 80.000 παραδόσεις ημερησίως!

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που τα λειτουργικά έξοδα συνεχίζουν να αυξάνονται, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ενέργεια, ασφαλιστικές εισφορές και εργατικό κόστος – ιδίως μετά τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού – συνθέτουν ένα δύσκολο μίγμα, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει υπό πίεση.

Μιλούν τα… νούμερα

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας EURATEX, το 2025 η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνέχισε να αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις και προβλήματα που επηρέασαν αρνητικά την πορεία της από το 2023 και μετέπειτα.

Η ασθενής ζήτηση, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές χωρών χαμηλού κόστους και η μείωση των εξαγωγών οδήγησαν τον κλάδο σε χαμηλή πορεία.

Ωστόσο το τέταρτο τρίμηνο καταγράφηκε σταθεροποίηση στον κύκλο εργασιών και μικρή άνοδος στις εξαγωγές. Συνολικά το 2025 όλοι οι οικονομικοί δείκτες, με εξαίρεση τις εισαγωγές, κατέγραψαν πτώση.

Η παραγωγή σημείωσε μείωση 4,5% στην ένδυση και 1,6% στην κλωστοϋφαντουργία. Σημειώνεται ότι η παραγωγή καταγράφει αρνητική πορεία για πάνω από τρία συνεχόμενα χρόνια, από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και μετά.

Ο κύκλος εργασιών το 2025 σημείωσε μείωση 1,6% στην ένδυση και 2,0% στην κλωστοϋφαντουργία. Μείωση κατέγραψαν και οι εξαγωγές με πτώση 2,6% στην ένδυση και 4,1% στην κλωστοϋφαντουργία.

Αντίθετα οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 2,4% στην ένδυση, ενώ στην κλωστοϋφαντουργία σημείωσαν πτώση κατά 1,4%.

Η Τουρκία είναι η χώρα που καταγράφει τις σημαντικότερες απώλειες το 2025. Οι εισαγωγές στην Ε.Ε. από την Τουρκία σημείωσαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μείωση 14%. Το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη συνέχισε να αυξάνεται στην ένδυση κατά 1,1% ενώ στην κλωστοϋφαντουργία σημείωσε μείωση κατά 0,8%.

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 30.04.26

Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Ενα «σημαντικό βήμα» για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Αυστραλίας από την Κίνα

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση

Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

Ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: Στο σπίτι το τερματίζουμε, στις επιχειρήσεις διστάζουμε

Ανάμικτη είναι η εικόνα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Είμαστε ξεφτέρια στη χρήση ΑΙ στην ιδιωτική μας ζωή, όμως είμαστε ουραγοί στην ψηφιακή ένταση των επιχειρήσεων.

Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν

Τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν «για να αντιμετωπίσουν μικρά αεροσκάφη και drones αναγνώρισης», χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου

Τα διλήμματα, οι φόβοι και η στάση του Μαξίμου εν όψει της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Γιατί αν επιχειρήσει να μπλοκάρει την εξεταστική κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερανγκ.

Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν γίνεται με όρους θρησκευτικού πολέμου. Ο πολιτικός λόγος της MAGA αμερικανικής κυβέρνησης είναι γεμάτος αναφορές στον Θεό και τη θρησκεία, από την κρίση στη Μέση Ανατολή έως τις εσωτερικές υποθέσεις.

Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»

Με τις συνομιλίες να έχουν βαλτώσει ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ και δεν αποκλείει την επανέναρξη των επιθέσεων - Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε κάθε επίθεση - Δείτε live στο in

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Σειρά συγκεντρώσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας για την εργατική Πρωτομαγιά

Το σεισμικό παρελθόν της Σκιάθου προβληματίζει τους σεισμολόγους

Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες - Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα

Ο υπερτουρισμός έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας προ πολλού με την Αθήνα να μην είναι πλέον η πόλη που «περιμένει» τους τουρίστες· αλλά η πόλη που προσπαθεί να τους χωρέσει. Η πρόκληση και το μεγάλο δίλημμα.

Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta

Οι τεχνολογικοί επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο την Google παρά τη Meta όταν πρόκειται να ξοδέψουν τα χρήματά τους στην τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσουν οι Big Tech

Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου

Από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» όλα θα τελείωναν. Πλέον η έγκριση του Κογκρέσου είναι απαραίτητη.

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου των υποκλοπών - Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μετά το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές. Στο μεταξύ, ο πολιτικός κόσμος αξιοποιεί όλα τα θεσμικά εργαλεία για να μην επιτρέψει την περαιτέρω θεσμική παρακμή.

«Υπάρχει μια Αταλμανία στο κινεζικό διαδίκτυο»

Μια μυστηριώδη γοητεία ασκεί στους Κινέζους ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, με το περιβάλλον του να κάνει λόγο για «Αλταμανία», αλλά να μην μπορεί να την εξηγήσει.

Στο φως το βίντεο των αρχών με την επίθεση του Κόουλ Αλεν

Οι αρχές των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο με τις κινήσεις και την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Αλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

Πρώτη απευθείας εμπορική πτήση ΗΠΑ - Βενεζουέλα

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

