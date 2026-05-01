Πώς Shein και Temu πλήττουν την παραγωγή στην Ευρώπη

Για πολλές δεκαετίες η κλωστοϋφαντουργία υπήρξε η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Δεν είναι απλά ένας παραγωγικός κλάδος, είναι η ανάπτυξη τη οικονομικής ανόδου της χώρας ο οποίος στηρίζει εκατοντάδες οικογένειες και δίνει ώθηση στις εξαγωγές.

Το τελειωτικό πλήγμα ήρθε με την πολυετή οικονομική κρίση

Όμως, η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η παγκοσμιοποίηση και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από ασιατικές χώρες με πολύ χαμηλότερο κόστος εργασίας δημιούργησαν συνθήκες που έπληξαν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού κλάδου.

Η αθέμιτη πίεση από φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα αποδιάρθρωσε την εγχώρια αγορά, οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις σε αναγκαστική συρρίκνωση ή οριστικό τερματισμό της δραστηριότητάς τους.

Η έλλειψη ρευστότητας και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση άφησαν ακάλυπτες τις περισσότερες βιομηχανίες του κλάδου. Τα προβλήματα εντάθηκαν περαιτέρω από την εκτόξευση του κόστους ενέργειας και τις συνεχείς ανατιμήσεις των πρώτων υλών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφυξίας.

Σε κρίση η κλωστοϋφαντουργία

Οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας αλλά και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις έχουν επηρεάσει την ψυχολογία των καταναλωτών, με τα στελέχη να παρατηρούν μια «συγκράτηση» της κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα καταστήματα.

Από την άλλη, οι αγορές προϊόντων μόδας μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως η Shein και η Temu εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλη διείσδυση, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες.

Οι νέοι διεθνείς παίκτες διευρύνουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά, αυξάνοντας την πίεση στον ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ενίσχυση των διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών που κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς, με τον εμπορικό κόσμο να περιμένει την έναρξη εφαρμογής του μέτρου των 3 ευρώ ανά αντικείμενο από τον προσεχή Ιούλιο σε εισαγόμενα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ από τρίτες χώρες.

Τα νούμερα που καταγράφουν οι κινεζικοί κολοσσοί στην Ελλάδα προκαλούν «ίλιγγο» στο εγχώριο λιανεμπόριο. Μόνο στο εννεάμηνο του 2025, Temu και Shein υπολογίζεται ότι κατέγραψαν τζίρο 800 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ενώ εκτιμάται ότι έκαναν 80.000 παραδόσεις ημερησίως!

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που τα λειτουργικά έξοδα συνεχίζουν να αυξάνονται, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ενέργεια, ασφαλιστικές εισφορές και εργατικό κόστος – ιδίως μετά τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού – συνθέτουν ένα δύσκολο μίγμα, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει υπό πίεση.

Μιλούν τα… νούμερα

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας EURATEX, το 2025 η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνέχισε να αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις και προβλήματα που επηρέασαν αρνητικά την πορεία της από το 2023 και μετέπειτα.

Η ασθενής ζήτηση, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές χωρών χαμηλού κόστους και η μείωση των εξαγωγών οδήγησαν τον κλάδο σε χαμηλή πορεία.

Ωστόσο το τέταρτο τρίμηνο καταγράφηκε σταθεροποίηση στον κύκλο εργασιών και μικρή άνοδος στις εξαγωγές. Συνολικά το 2025 όλοι οι οικονομικοί δείκτες, με εξαίρεση τις εισαγωγές, κατέγραψαν πτώση.

Η παραγωγή σημείωσε μείωση 4,5% στην ένδυση και 1,6% στην κλωστοϋφαντουργία. Σημειώνεται ότι η παραγωγή καταγράφει αρνητική πορεία για πάνω από τρία συνεχόμενα χρόνια, από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και μετά.

Ο κύκλος εργασιών το 2025 σημείωσε μείωση 1,6% στην ένδυση και 2,0% στην κλωστοϋφαντουργία. Μείωση κατέγραψαν και οι εξαγωγές με πτώση 2,6% στην ένδυση και 4,1% στην κλωστοϋφαντουργία.

Αντίθετα οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 2,4% στην ένδυση, ενώ στην κλωστοϋφαντουργία σημείωσαν πτώση κατά 1,4%.

Η Τουρκία είναι η χώρα που καταγράφει τις σημαντικότερες απώλειες το 2025. Οι εισαγωγές στην Ε.Ε. από την Τουρκία σημείωσαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μείωση 14%. Το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη συνέχισε να αυξάνεται στην ένδυση κατά 1,1% ενώ στην κλωστοϋφαντουργία σημείωσε μείωση κατά 0,8%.

Πηγή: OT