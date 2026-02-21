Shein – Temu: Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα – Τι αλλάζει

Τα πάνω – κάτω έρχονται στους δασμούς στα μικρά δέματα τα οποία εισέρχονται στην ΕΕ μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (Shein – Temu).

Με τους νέους κανόνες αντιμετωπίζεται το σημερινό φαινόμενο της αδασμολόγητης εισόδου των δεμάτων αυτών στην ΕΕ, το οποίο οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των επιχειρήσεων – πωλητών της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι το 91% των 4,6 δισ. μικρών δεμάτων που εισήλθαν στην ΕΕ το 2024 προέρχονταν από την Κίνα.

Ο νέος δασμός για δέματα από Shein – Temu

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, θα επιβάλλεται τελωνειακός δασμός 3 ευρώ σε όλα τα είδη που εισέρχονται στην Ένωση και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι το τέλος των 3 ευρώ θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο με στόχο να θέσει τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό για τους λιανοπωλητές της ΕΕ, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες από τα φθηνά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη από κινεζικούς γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο φόρος θα επιβάλλεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο κατάστημα εισαγωγών IOSS της ΕΕ για πληρωμή ΦΠΑ, καλύπτοντας το 93% των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

Παράθυρο ευκαιρίας για Shein – Temu

Η κίνηση αυτή προκλήθηκε από την πλημμύρα της ευρωπαϊκής αγοράς με φθηνά δέματα τα τελευταία χρόνια και ύστερα από χρόνια απαίτηση των εθνικών συνομοσπονδιών λιανικού εμπορίου, που μιλούσαν και βίωναν τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Οι αριθμοί και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκαλούν σοκ, καθώς αποκαλύπτουν το μέγεθος της διείσδυσης: μόνο πέρυσι εισήχθησαν στα κράτη μέλη της ΕΕ συνολικά 5,8 δισεκατομμύρια δέματα αξίας έως 150 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26% σε ετήσια βάση.

Η απότομη αύξηση του όγκου των δεμάτων – που ισοδυναμεί με περίπου ένα δέμα ανά πολίτη της ΕΕ ανά μήνα – οφείλεται κυρίως στους κινεζικούς κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως οι AliExpress, Shein και Temu, που μετά την πλάτη που «γύρισαν» οι ΗΠΑ, είδαν σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η ροή των φθηνών δεμάτων κατέστη δυνατή σε μεγάλο βαθμό χάρη στον κανόνα «de minimis» της ΕΕ, ο οποίος επέτρεπε την είσοδο στην ΕΕ δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ χωρίς την επιβολή τελωνειακών δασμών.

Η ΕΕ σχεδιάζει να καταργήσει την εξαίρεση «de minimis» έως το 2028, με τον δασμό των 3 ευρώ να λειτουργεί εν τω μεταξύ ως αποτρεπτικός παράγοντας.

Η παγίδα

Η εξειδίκευση της τελικής έγκρισης στο τέλος των 3 ευρώ, αποκαλύπτει συγκεκριμένες διακρίσεις των ειδών που περιλαμβάνονται σε ένα τέτοιο δέμα, αλλάζοντας την πρώτη εντύπωση για όλα τα πακέτα, καθώς ο κάθε δασμός που επιβάλλεται έχει διαφορετικό τρόπο υπολογισμού ανά δασμολογική κατηγορία.

Ειδικότερα, εάν μια παραγγελία αφορά για παράδειγμα, μία μεταξωτή μπλούζα (Δασμολογική Κατηγορία 1) και δύο μάλλινες μπλούζες (Δασμολογική Κατηγορία 2), ο δασμός που επιβάλλεται είναι διαφορετικός.

Δηλαδή παρά το γεγονός πως πρόκειται για ένα ενιαίο δέμα προς παράδοση, τελωνειακά αναγνωρίζονται δύο διακριτά είδη. Συνεπώς επιβάλλεται δασμός 6 ευρώ συνολικά, από 3 ευρώ για κάθε είδος: δηλαδή δασμός 3 ευρώ για το μεταξωτό είδος και άλλα 3 ευρώ για τα μάλλινα είδη.

Εάν το δέμα περιείχε τρεις ή τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, ο δασμός θα εκτινασσόταν στα 9 ή και 12 ευρώ, καθιστώντας τις φθηνές αγορέςαπό Κίνα μέσω διαδικτύου ουσιαστικά ασύμφορες.

