Σοκαρισμένη η Ολλανδία από υπόθεση βιασμών τύπου Πελικό με τέσσερις συλλήψεις

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Την περασμένη εβδομάδα, η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες για εμπλοκή σε μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης. Οι ύποπτοι φέρονται να νάρκωσαν και να βίασαν τις συντρόφους τους. Κατηγορούνται επίσης ότι βιντεοσκόπησαν τις πράξεις και κοινοποίησαν το υλικό σε άλλους σε ιδιωτικές ομάδες και κλειστά τσατ.

Συνολικά, η αστυνομία εντόπισε οκτώ υπόπτους, όλοι άνδρες, ηλικίας μεταξύ 21 και 51 ετών οι οποίοι προέρχονται από χωριά και πόλεις της κεντρικής και νότιας Ολλανδίας. Η αστυνομία πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες σε σπίτια και κατάσχεσε μέσα αποθήκευσης δεδομένων, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, υπολογιστές, τηλέφωνα και στικάκια USB. Βρέθηκαν επίσης ναρκωτικά και όπλα.

Από τους τέσσερις υπόπτους που συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν, μόνο ένας 49χρονος άνδρας παραμένει υπό κράτηση και του επιτρέπεται να επικοινωνήσει μόνο με τον δικηγόρο του. Για αυτόν τον λόγο, η αστυνομία δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω τη φύση των ισχυρισμών που τον επιβαρύνουν, όπως σημειώνει η ολλανδική ιστοσελίδα NOS.

Νέο φαινόμενο

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα είναι τα θύματα. Η αστυνομία διερευνά επίσης ποιοι εμφανίζονται στα βίντεο που βρέθηκαν. «Θα μπορούσε να είναι η σύντροφός τους, αλλά ίσως είναι και μια άλλη γυναίκα. Είναι πιθανό οι ύποπτοι να απέκτησαν το βίντεο από κάπου αλλού και στη συνέχεια να προσποιήθηκαν ότι ήταν οι ίδιοι σε αυτό», όπως είπε ο Γκέρμπεν Κάμποορτ της εθνικής ομάδας εμπειρογνωμόνων της αστυνομίας για τα σεξουαλικά αδικήματα. «Θα το διερευνήσουμε αυτό κατά περίπτωση».

Εξηγεί ότι η αστυνομία ανακάλυψε τις ιδιωτικές ομάδες εφαρμογών χάρη σε πληροφορίες από συναδέλφους τους στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Σε αυτές ανταλλάσσονταν πληροφορίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο να ναρκώνει κανείς γυναίκες, ή μάλλον τους συντρόφους του, και στη συνέχεια να κάνει σεξ μαζί τους». Ο Κάμποορτ μιλάει για ένα «δίκτυο ομοϊδεατών». Ως εκ τούτου, δεν αποκλείει περαιτέρω συλλήψεις.

Το γεγονός ότι οι άνδρες σε αυτές τις ομάδες εφαρμογών εξηγούν τα σχέδια και τα εγκλήματά τους με τόσο σαφήνεια είναι «ένα νέο φαινόμενο» για τον Κάμποορτ και τους συναδέλφους του. «Δεν γνωρίζουμε τι άλλο θα αποκαλύψει η έρευνα».

Βοήθεια για τα θύματα

Λόγω της κλίμακας της υπόθεσης και των επιπτώσεων που είχε στα θύματα, τα οποία πιθανώς είναι οι σύντροφοι των υπόπτων, η αστυνομία είχε ήδη ζητήσει τη βοήθεια του Κέντρου για τη Σεξουαλική Βία (CSG), του Veilig Thuis (σ.σ. οργανισμού για ζητήματα κακοποίησης) και του Slachtofferhulp Nederland (σ.σ. Victim Support Netherlands – Βοήθεια Θυμάτων Ολλανδίας) πριν από τις έρευνες στα σπίτια.

«Η αβεβαιότητα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο θύμα κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας», λέει η Ίβα Μπίκανιτς της CSG. «Σε συνδυασμό με την συνειδητοποίηση ότι τα όριά της και η εμπιστοσύνη της έχουν παραβιαστεί σοβαρά, αυτό μπορεί να προκαλέσει πολύ άγχος και συμπτώματα (σ.σ. εξειδικευμένους στο μετατραυματικό στρες). Γι’ αυτό είναι σημαντικό τα θύματα να μπορούν να απευθυνθούν σε επαγγελματίες για να μιλήσουν και μπορούν να τους παράσχουν βοήθεια». Η Ίβα Μπίκανιτς από το Κέντρο Σεξουαλικής Βίας (CSG) χαρακτηρίζει την υπόθεση ως ένα από τα χειρότερα περιστατικά για την κοινωνία μας, αλλά δεν εκπλήσσεται καθόλου. «Από την εμπειρία μου έχω μάθει ότι στον τομέα της σεξουαλικής βίας όλα είναι πιθανά. Ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς, μπορεί τελικά να συμβεί» συμπλήρωσε. «Συνέβη σε ένα μέρος που θα έπρεπε να είναι ασφαλές: στο δικό τους κρεβάτι, με τον σύντροφό τους», λέει η Μπίκανιτς. «Αυτό αποτελεί μεγάλο σοκ, ενώ επιπλέον υπάρχει και οπτικό υλικό. Δεν γνωρίζουν πόσο υλικό έχει γυριστεί ή πόσο ευρέως έχει διαδοθεί. Επιπλέον, λόγω των ναρκωτικών ουσιών, μπορεί να αρχίσουν να ανησυχούν και για τυχόν βλάβες στην υγεία τους» . Ο Γκέρμπεν Κάμποορτ λέει ότι υπάρχουν δύο σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια με τα οποία κάποιος θα μπορούσε να αναγνωρίσει μια τέτοια κακοποίηση: αν ξυπνήσεις το πρωί με τεράστιο πονοκέφαλο ενώ το προηγούμενο βράδυ δεν έπινες αλκοόλ ή δεν έκανες χρήση ναρκωτικών, αυτό είναι ένα σημάδι ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Και αν τα γεννητικά σου όργανα είναι κόκκινα ή ευαίσθητα, είναι επίσης ένα προειδοποιητικό σημάδι.

Motherless

Πρόσφατα, η ιστοσελίδα πορνό Motherless έγινε είδηση ​​επειδή εικόνες αυτού του είδους κακοποίησης γυναικών που είχαν χάσει τις αισθήσεις τους ή κοιμόντουσαν μπορούσαν να βρεθούν εκεί σε μεγάλη κλίμακα. Μετά από έρευνες της NOS και της Nieuwsuur που αποκάλυψαν ότι οι διακομιστές της Motherless βρίσκονται στην Ολλανδία , η εισαγγελία κατέβασε την ιστοσελίδα. Όμως η ιστοσελίδα ανέβηκε ξανά στον αέρα.

Αυτή η υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης θυμίζει την υπόθεση Πελικό. Η Ζιζέλ Πελικό ναρκωνόταν από τον σύζυγό της Ντομινίκ για σχεδόν δέκα χρόνια, μετά τα οποία βιάστηκε από αυτόν και δεκάδες άλλους άνδρες στο ίδιο της το σπίτι. Ο Ντομινίκ Πελικό βιντεοσκοπούσε την κακοποίηση.