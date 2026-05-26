Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26 Μαΐου 2026, 18:21

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Επί επτά χρόνια ένας γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του, αναγκάζοντάς την να πίνει τα ούρα του και να γλείφει δημόσιες τουαλέτες — και να την εκμεταλλεύεται σεξουαλικά με σχεδόν 500 «φίλους, συναδέλφους και άγνωστους», μεταξύ άλλων, λίγες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης τους.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ο Γκιγιόμ Μπούτσι, 51 ετών, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για βασανιστήρια και βιασμό της Λετίσια μιας 42χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εμπνεύστηκε να μιλήσει δημόσια από τη Ζιζέλ Πελικό, που τη νάρκωνε ο σύζυγός της για τη βιάζουν άγνωστοι.

Ο Μπούτσι παραδέχτηκε πολυάριθμες ανατριχιαστικές πράξεις — συμπεριλαμβανομένου του στραγγαλισμού, της κτηνοβασίας και του καψίματος — αλλά ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «σεξουαλικά παιχνίδια με συναίνεση», σύμφωνα με το Agence France-Presse (AFP).

Καταθέτοντας, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύντροφός του είχε συναινέσει και ότι «δεν πίστευε ότι της προκαλούσε πόνο» — παρά τα μηνύματα που αποδεικνύουν ότι την απειλούσε με θάνατο αν δεν ακολουθούσε τις παράλογες εντολές του.

Η Λετίσια κατέθεσε στη συνέχεια ότι ζούσε σε «συνεχή φόβο» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, από το 2015 έως το 2022, λόγω της κακοποίησης της.

«Σιγά-σιγά, ένιωθα σαν να πέθαινα εσωτερικά. Με κάθε πρακτική που μου επιβαλλόταν, ένα κομμάτι μου έσπαγε για πάντα», κατέθεσε μέσα από δάκρυα, σύμφωνα με την Telegraph.

Ο Μπούτσι τη μεταχειριζόταν σαν «σκλάβα» — και την ανάγκαζε να κοιμάται με άλλους άντρες, ξεκινώντας την παραμονή των Χριστουγέννων του 2015 σε έναν σταθμό εξυπηρέτησης στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκείνος άκουγε από το τηλέφωνο.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Μάλσιτα την ανάγκασε να κάνει σεξ με έναν οδηγό φορτηγού αμέσως μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο και μετά τη γέννηση της κόρης τους το 2017. Δεν ήταν σαφές πόσα από τα τέσσερα παιδιά της είχαν γεννηθεί από τον βασανιστή της.

«Είπε ότι έπρεπε να συνειδητοποιήσω τι μου συνέβαινε», είπε η Λετίσια στο TF1 πριν από τη δίκη. «Θυμάμαι τα πάντα».

Οι εισαγγελείς στο Digne-les-Bains είχαν ζητήσει να καταδικαστεί ο σαδιστής σε ισόβια κάθειρξη λόγω του «κινδύνου υποτροπής εναντίον άλλης γυναίκας» μόλις βγει από τη φυλακή.

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 26.05.26

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η Ιρλανδία, από τους σκληρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, υποσχέθηκε για πρώτη φορά να επιβάλει κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς τον Οκτώβριο του 2024

Ιράν: Ζητά την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια για να προχωρήσει σε συμφωνία
Το τελευταίο εμπόδιο 26.05.26

Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια ζητά η Τεχεράνη για να προχωρήσει η συμφωνία - Τα μισά μπροστά

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση του μισού ποσού πριν την υπογραφή της συμφωνίας και του υπολοίπου μετά τις 60 ημέρες όταν και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς
Κόσμος 26.05.26

Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει ξεκινήσει διαβούλευση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media, περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης της χρήσης τους από παιδιά κάτω των 16 ετών

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Κόσμος 26.05.26

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Πόλεμος και Ειρήνη 26.05.26

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Νέα Ορλεάνη: Οι κάτοικοι καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση – Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση - Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη

Η Νέα Ορλεάνη, όπου κατοικούν περίπου 360.000 άνθρωποι, βρίσκεται ήδη ως επί το πλείστον κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τυφώνες και πλημμύρες.

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
«Κλιματικά UFO» 26.05.26

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
Κόσμος 26.05.26

Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας

 Ο κεντροδεξιός αρχηγός της Βολιβίας Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα των Άνδεων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
Σκληρό παζάρι 26.05.26

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Ανάλυση Politico 26.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Εν μέσω κρίσης 26.05.26

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αλ. Τσίπρας ανοίγει τα χαρτιά του στο Θησείο για τη «μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας»
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Ο Αλ. Τσίπρας ανοίγει τα χαρτιά του στο Θησείο για τη «μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας»

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη - Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων
Ο Τύπος γράφει 26.05.26

Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων

Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τα ρεπορτάζ να μην περιορίζονται εντός των συνόρων. Πως καταγράφει η Euractiv την «καυτή» πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Opinion 26.05.26

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
On Field 26.05.26

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άλλος κυνηγός επικηρυγμένων 26.05.26

Ο άνθρωπος πίσω από τη στολή του Mandalorian - Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρέτησαν πρώην συμπαίκτες του (pics)
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρέτησαν πρώην συμπαίκτες του (pics)

Στο Μοναστηράκι Δράμας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η κηδεία Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS – Δείτε φωτογραφίες.

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 26.05.26

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

