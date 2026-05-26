Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Επί επτά χρόνια ένας γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του, αναγκάζοντάς την να πίνει τα ούρα του και να γλείφει δημόσιες τουαλέτες — και να την εκμεταλλεύεται σεξουαλικά με σχεδόν 500 «φίλους, συναδέλφους και άγνωστους», μεταξύ άλλων, λίγες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης τους.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ο Γκιγιόμ Μπούτσι, 51 ετών, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για βασανιστήρια και βιασμό της Λετίσια μιας 42χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εμπνεύστηκε να μιλήσει δημόσια από τη Ζιζέλ Πελικό, που τη νάρκωνε ο σύζυγός της για τη βιάζουν άγνωστοι.

Ο Μπούτσι παραδέχτηκε πολυάριθμες ανατριχιαστικές πράξεις — συμπεριλαμβανομένου του στραγγαλισμού, της κτηνοβασίας και του καψίματος — αλλά ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «σεξουαλικά παιχνίδια με συναίνεση», σύμφωνα με το Agence France-Presse (AFP).

Καταθέτοντας, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύντροφός του είχε συναινέσει και ότι «δεν πίστευε ότι της προκαλούσε πόνο» — παρά τα μηνύματα που αποδεικνύουν ότι την απειλούσε με θάνατο αν δεν ακολουθούσε τις παράλογες εντολές του.

Η Λετίσια κατέθεσε στη συνέχεια ότι ζούσε σε «συνεχή φόβο» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, από το 2015 έως το 2022, λόγω της κακοποίησης της.

«Σιγά-σιγά, ένιωθα σαν να πέθαινα εσωτερικά. Με κάθε πρακτική που μου επιβαλλόταν, ένα κομμάτι μου έσπαγε για πάντα», κατέθεσε μέσα από δάκρυα, σύμφωνα με την Telegraph.

Ο Μπούτσι τη μεταχειριζόταν σαν «σκλάβα» — και την ανάγκαζε να κοιμάται με άλλους άντρες, ξεκινώντας την παραμονή των Χριστουγέννων του 2015 σε έναν σταθμό εξυπηρέτησης στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκείνος άκουγε από το τηλέφωνο.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Μάλσιτα την ανάγκασε να κάνει σεξ με έναν οδηγό φορτηγού αμέσως μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο και μετά τη γέννηση της κόρης τους το 2017. Δεν ήταν σαφές πόσα από τα τέσσερα παιδιά της είχαν γεννηθεί από τον βασανιστή της.

«Είπε ότι έπρεπε να συνειδητοποιήσω τι μου συνέβαινε», είπε η Λετίσια στο TF1 πριν από τη δίκη. «Θυμάμαι τα πάντα».

Οι εισαγγελείς στο Digne-les-Bains είχαν ζητήσει να καταδικαστεί ο σαδιστής σε ισόβια κάθειρξη λόγω του «κινδύνου υποτροπής εναντίον άλλης γυναίκας» μόλις βγει από τη φυλακή.