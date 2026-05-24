Η Ζιζέλ Πελικό περιέγραψε τη στιγμή που ερωτεύτηκε και μπόρεσε να εμπιστευτεί ξανά έναν άντρα μετά τον βιασμό που ενορχήστρωσε ο πρώην σύζυγός της στη Γαλλία.

Η 73χρονη Πελικότ που παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανωνυμίας της κατά τη διάρκεια της δίκης του Ντομινίκ Πελικότ,ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση το 2024 επειδή τη νάρκωνε και τη βίαζε, αλλά και γιατί επέτρεπε και σε άλλους άνδρες να την κακοποιήσουν σεξουαλικά ενώ ήταν αναίσθητη, για σχεδόν μια δεκαετία.

«Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ έναν άντρα» είπε η Ζιζέλ Πελικό

Μιλώντας στο φεστιβάλ Hay στην Ουαλία το Σάββατο, είπε ότι ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να εμπιστευτεί ξανά έναν άντρα πριν συναντήσει τον σύντροφό της, Ζαν-Λουπ Αγκοπιάν.

Η ακτιβίστρια είπε: «Είναι κάτι που δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου, πρώτα απ ‘όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή αποφάσισε διαφορετικά».

«Γνωριστήκαμε, οι τροχιές μας διασταυρώθηκαν σε μια στιγμή και γνώρισα αυτόν τον νεαρό άνδρα 73 ετών… Βλέπετε, μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία, μου συνέβη, μπορεί να συμβεί και σε εσένα, είμαι πεπεισμένη γι’ αυτό» πρόσθεσε.

«Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ έναν άντρα, αλλά αυτό μου συνέβη, οπότε βλέπεις ότι όλα μπορούν να επιτραπούν στη ζωή, δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεσαι».

Η Πέλικο εμφανίστηκε στο φεστιβάλ για να συζητήσει τα απομνημονεύματά της «Ένας Ύμνος στη Ζωή» και έδωσε συνέντευξη στη σκηνή.

Είπε ότι «η κοινωνία πρέπει να αφυπνιστεί» σχετικά με το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και ότι πρόκειται για ένα «φρικτό κακό που αγγίζει όλα τα σύνορα».

«Νόμιζα ότι η ιστορία μου αφορούσε μόνο εμένα, αλλά συνειδητοποίησα ότι, στην πραγματικότητα, το δέντρο ήταν αυτό που έκρυβε το δάσος», συνέχισε.

Ωστόσο, αισθάνεται «γαλήνια» για το μέλλον των γυναικών, επειδή «νομίζω ότι μπορούμε όλοι να ζήσουμε μαζί αρμονικά, άνδρες και γυναίκες, και νομίζω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης των παιδιών μας από πολύ μικρή ηλικία».

«Ίσως είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος από τη φύση μου, αλλά θα ήλπιζα ότι ο άνθρωπος θα οδεύσει προς την ειρήνη και την αγάπη».

Έρευνα για την ιστοσελίδα που χρησιμοποιούσε ο Ντομινίκ Πελικό για να στρατολογεί βιαστές

Τον περασμένο μήνα, οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την επανεμφάνιση μιας ιστοσελίδας που ο Ντομινίκ Πελικό χρησιμοποιούσε για να στρατολογήσει δεκάδες αγνώστους για να βιάσουν τη σύζυγό του στο σπίτι τους μεταξύ 2011 και 2020.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η γαλλόφωνη πλατφόρμα Coco έχει συνδεθεί με εγκλήματα, όπως σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, βιασμό και δολοφονία. Η ιστοσελίδα, η οποία ήταν καταχωρημένη στο εξωτερικό, έκλεισε τον Ιούνιο του 2024.

Η Πελικό το περιέγραψε ως «απόλυτο θαύμα» το να μιλάει στη σκηνή, επειδή «ο τρόπος με τον οποίο [ο Ντομινίκ] με νάρκωνε, με νάρκωνε τόσο δυνατά, που αναρωτιέμαι πώς η καρδιά και το σώμα μου άντεξαν για τόσο πολύ».

Όταν η Πέλικτ δεχόταν ναρκωτικά εν αγνοία της, οι άνθρωποι γύρω της αναρωτιόντουσαν αν ήταν μεθυσμένη ή άρρωστη. «Τα παιδιά μου και οι φίλοι μου ανησυχούσαν πολύ για μένα, γιατί πολύ συχνά όταν μιλούσα στο τηλέφωνο μαζί τους, επαναλάμβανα τα ίδια πράγματα, αλλά δεν τα θυμάμαι καθόλου».