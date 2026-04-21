Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»

Ένας ιστότοπος που συνδέεται με σεξουαλικά εγκλήματα και δολοφονίες, τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Ντομινίκ Πελικό για να στρατολογεί άνδρες με σκοπό να βιάσουν τη σύζυγό του, φέρεται να έχει ξαναρχίσει τη λειτουργία του, προκαλώντας την οργή των ακτιβιστών.

Η Σάρα Ελ Χαΐρι, Ύπατη Επίτροπος για την Παιδική Ηλικία στη Γαλλία, δήλωσε ότι η προφανής επανεμφάνιση του Coco αποτελεί «πραγματικό χαστούκι για την υπόσχεση προστασίας που δώσαμε».

«A son insu»

Το Coco.gg έκλεισε στη Γαλλία το 2024 μετά από μια νομική διαδικασία διάρκειας ενός έτους, στην οποία συνεργάστηκαν αξιωματούχοι από τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία.

Η πλατφόρμα είχε συνδεθεί με περισσότερες από 23.000 ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας, των ομοφοβικών δολοφονιών και του μαζικού βιασμού της 73χρονης Ζιζέλ Πελικό στο σπίτι της στο Μαζάν, κοντά στην Αβινιόν στη νότια Γαλλία.

Το ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν διαπίστωσε ότι ο Ντομινίκ Πελικό, 73 ετών, είχε έρθει σε επαφή με άνδρες σε ένα φόρουμ συνομιλίας με την ονομασία «A son insu» («Χωρίς να το ξέρει») στην πλατφόρμα Coco.

50+1

Προσκάλεσε δεκάδες από αυτούς να βιάσουν τη σύζυγό του στο σπίτι τους για ένα χρονικό διάστημα που υπερέβαινε της δεκαετίας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για βιασμό. Στους 50 συγκατηγορούμενους του επιβλήθηκαν ποινές από τρία έως 15 έτη για αδικήματα που κυμαίνονταν από βιασμό έως επίθεση.

Δολοφονίες και ναρκωτικά στο Coco

Σε ξεχωριστές υποθέσεις, τουλάχιστον δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες σκοτώθηκαν αφού συμφώνησαν να συναντήσουν άτομα που προσποιούνταν ότι ήταν ομοφυλόφιλοι στο Coco και στη συνέχεια διέπραξαν ομοφοβικές επιθέσεις.

Ένας αστυνομικός δήλωσε στο δικαστήριο της Αβινιόν ότι η πώληση ναρκωτικών ήταν επίσης συνηθισμένη στο Coco.

Η Σάρα Ελ Χαΐρι ανέφερε ότι το Coco.gg επανεμφανίστηκε ως Cocoland.cc. Είπε: «Αυτές οι ιστοσελίδες… αναζητούν θύματα και τα θύματα είναι παιδιά». Πρόσθεσε ότι διευκόλυναν «ομοφοβικές ενέδρες, βιασμούς, καθώς και διακίνηση ναρκωτικών και εμπορία ανθρώπων».

Απαίσιο σεξουαλικό περιεχόμενο

Το Cocoland.cc παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με την απαγορευμένη ιστοσελίδα, με τους χρήστες να ανταλλάσσουν «απαίσιο» σεξουαλικό περιεχόμενο, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Σε δήλωσή του, το Cocoland.cc αρνήθηκε ότι συνδέεται με το Coco.gg. «Η πλατφόρμα μας είναι μια εντελώς νέα και ανεξάρτητη υπηρεσία χωρίς καμία νομική, τεχνική ή οργανωτική σύνδεση με τον προηγούμενο ιστότοπο, το Coco», ανέφερε.

«Μόνο ορισμένα οπτικά στοιχεία έχουν επαναχρησιμοποιηθεί για να μπορέσουν οι πρώην χρήστες να προσανατολιστούν. Αυτό δεν αντανακλά σε καμία περίπτωση τη συνέχεια της παλαιάς υπηρεσίας».

Υποσχέθηκε «ενεργή εποπτεία», «μηδενική ανοχή» σε παράνομο περιεχόμενο και συνεργασία με τις αρχές.

Ο Ισαάκ Στέιντλ

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, το Cocoland βασίστηκε σε ένα «απόσπασμα» του Coco που είχε βρεθεί «σε ένα παλιό αρχειοθετημένο αποθετήριο του GitHub», ένα είδος διαδικτυακού φακέλου. «Ένας πράκτορας… το υιοθέτησε, το ξεσκόνισε και το προσάρμοσε», ανέφερε ο ιστότοπος.

Αρνήθηκε ότι ο Ισαάκ Στέιντλ, ιδρυτής του Coco, είχε εμπλακεί στην κυκλοφορία του Cocoland.

Ο Στέιντλ, ένας μηχανικός από τη νότια Γαλλία, δημιούργησε το Coco.fr στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με 2.000 ευρώ και τη βοήθεια των γονιών του.

Όταν άρχισε να γίνεται γνωστό και να προκαλεί αντιπαραθέσεις, καθώς και εκκλήσεις από ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων και των παιδιών για την απαγόρευσή του, ο Στέιντλ άλλαξε το όνομα του domain σε Coco.gg*.

[*Ο εθνικός τομέας ανώτατου επιπέδου (ccTLD) για το Γκέρνσεϊ είναι .gg. Εισήχθη τον Αύγουστο του 1996 και διαχειρίζεται από την Island Networks. Ο κωδικός .gg χρησιμοποιείται επίσης συχνά για ιστότοπους που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια].

Τέθηκε υπό έρευνα

Ο ιστότοπος φιλοξενούνταν στη Βουλγαρία με διακομιστές στη Γερμανία. Ο Στέιντλ απέκτησε ιταλική υπηκοότητα και, όπως φαίνεται, αποκήρυξε τη γαλλική του υπηκοότητα.

Κλήθηκε για ανάκριση από τις γαλλικές αρχές τον Ιανουάριο του 2025 και τέθηκε υπό έρευνα με την υποψία για αδικήματα όπως η συνδρομή και η υποκίνηση διακίνησης ναρκωτικών, η προώθηση παιδικής πορνογραφίας και η συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Ένα κλικ μακριά από τις αρχές

Ειδικοί ανέφεραν ότι η υπόθεση Coco κατέδειξε τη δυσκολία της αστυνόμευσης του διαδικτύου, προσθέτοντας ότι το κλείσιμο του ιστότοπου απαιτούσε μια μακρά και πολύπλοκη διαδικασία σε πολυεθνικό επίπεδο.

Αντίθετα, η δημιουργία του Cocoland «διαρκεί μόνο ένα λεπτό», σύμφωνα με τον Μάθιου Ντέρικ, από την F5, μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien ότι οι διαχειριστές ιστότοπων θα μπορούσαν να προλαβαίνουν τις αρχές «μετακινώντας τον ιστότοπο από τον έναν διακομιστή στον άλλο σε άλλη χώρα με ένα μόνο κλικ».

Το Cocoland έχει τον κωδικό χώρας .cc των Αυστραλιανών Νήσων Κόκος. Η περιφερειακή εφημερίδα Ouest-France ανέφερε ότι οι ιδρυτές είχαν αποκρύψει την ταυτότητά τους.

*Με στοιχεία από thetimes.com