Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Woman 21 Απριλίου 2026, 17:20

Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»

Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ένας ιστότοπος που συνδέεται με σεξουαλικά εγκλήματα και δολοφονίες, τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Ντομινίκ Πελικό για να στρατολογεί άνδρες με σκοπό να βιάσουν τη σύζυγό του, φέρεται να έχει ξαναρχίσει τη λειτουργία του, προκαλώντας την οργή των ακτιβιστών.

Η Σάρα Ελ Χαΐρι, Ύπατη Επίτροπος για την Παιδική Ηλικία στη Γαλλία, δήλωσε ότι η προφανής επανεμφάνιση του Coco αποτελεί «πραγματικό χαστούκι για την υπόσχεση προστασίας που δώσαμε».

«A son insu»

Το Coco.gg έκλεισε στη Γαλλία το 2024 μετά από μια νομική διαδικασία διάρκειας ενός έτους, στην οποία συνεργάστηκαν αξιωματούχοι από τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία.

Η πλατφόρμα είχε συνδεθεί με περισσότερες από 23.000 ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας, των ομοφοβικών δολοφονιών και του μαζικού βιασμού της 73χρονης Ζιζέλ Πελικό στο σπίτι της στο Μαζάν, κοντά στην Αβινιόν στη νότια Γαλλία.

Το ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν διαπίστωσε ότι ο Ντομινίκ Πελικό, 73 ετών, είχε έρθει σε επαφή με άνδρες σε ένα φόρουμ συνομιλίας με την ονομασία «A son insu» («Χωρίς να το ξέρει») στην πλατφόρμα Coco.

Η Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό, θύμα ενός φερόμενου ομαδικού βιασμού που οργάνωσε ο τότε σύζυγός της Ντομινίκ Πελικό στο σπίτι τους στην πόλη Μαζάν της νότιας Γαλλίας, αντιδρά καθώς αποχωρεί μετά την έκδοση της ετυμηγορίας στη δίκη του Ντομινίκ Πελικό και 50 συγκατηγορουμένων, στο δικαστήριο της Αβινιόν, στη Γαλλία, στις 19 Δεκεμβρίου 2024. REUTERS/Manon Cruz

50+1

Προσκάλεσε δεκάδες από αυτούς να βιάσουν τη σύζυγό του στο σπίτι τους για ένα χρονικό διάστημα που υπερέβαινε της δεκαετίας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για βιασμό. Στους 50 συγκατηγορούμενους του επιβλήθηκαν ποινές από τρία έως 15 έτη για αδικήματα που κυμαίνονταν από βιασμό έως επίθεση.

Δολοφονίες και ναρκωτικά στο Coco

Σε ξεχωριστές υποθέσεις, τουλάχιστον δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες σκοτώθηκαν αφού συμφώνησαν να συναντήσουν άτομα που προσποιούνταν ότι ήταν ομοφυλόφιλοι στο Coco και στη συνέχεια διέπραξαν ομοφοβικές επιθέσεις.

Ένας αστυνομικός δήλωσε στο δικαστήριο της Αβινιόν ότι η πώληση ναρκωτικών ήταν επίσης συνηθισμένη στο Coco.

Η Σάρα Ελ Χαΐρι ανέφερε ότι το Coco.gg επανεμφανίστηκε ως Cocoland.cc. Είπε: «Αυτές οι ιστοσελίδες… αναζητούν θύματα και τα θύματα είναι παιδιά». Πρόσθεσε ότι διευκόλυναν «ομοφοβικές ενέδρες, βιασμούς, καθώς και διακίνηση ναρκωτικών και εμπορία ανθρώπων».

Το Cocoland.cc παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με την απαγορευμένη ιστοσελίδα, με τους χρήστες να ανταλλάσσουν «απαίσιο» σεξουαλικό περιεχόμενο, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien

Απαίσιο σεξουαλικό περιεχόμενο

Το Cocoland.cc παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με την απαγορευμένη ιστοσελίδα, με τους χρήστες να ανταλλάσσουν «απαίσιο» σεξουαλικό περιεχόμενο, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Σε δήλωσή του, το Cocoland.cc αρνήθηκε ότι συνδέεται με το Coco.gg. «Η πλατφόρμα μας είναι μια εντελώς νέα και ανεξάρτητη υπηρεσία χωρίς καμία νομική, τεχνική ή οργανωτική σύνδεση με τον προηγούμενο ιστότοπο, το Coco», ανέφερε.

«Μόνο ορισμένα οπτικά στοιχεία έχουν επαναχρησιμοποιηθεί για να μπορέσουν οι πρώην χρήστες να προσανατολιστούν. Αυτό δεν αντανακλά σε καμία περίπτωση τη συνέχεια της παλαιάς υπηρεσίας».

Υποσχέθηκε «ενεργή εποπτεία», «μηδενική ανοχή» σε παράνομο περιεχόμενο και συνεργασία με τις αρχές.

Ο Ισαάκ Στέιντλ

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, το Cocoland βασίστηκε σε ένα «απόσπασμα» του Coco που είχε βρεθεί «σε ένα παλιό αρχειοθετημένο αποθετήριο του GitHub», ένα είδος διαδικτυακού φακέλου. «Ένας πράκτορας… το υιοθέτησε, το ξεσκόνισε και το προσάρμοσε», ανέφερε ο ιστότοπος.

Αρνήθηκε ότι ο Ισαάκ Στέιντλ, ιδρυτής του Coco, είχε εμπλακεί στην κυκλοφορία του Cocoland.

Ο Στέιντλ, ένας μηχανικός από τη νότια Γαλλία, δημιούργησε το Coco.fr στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με 2.000 ευρώ και τη βοήθεια των γονιών του.

Όταν άρχισε να γίνεται γνωστό και να προκαλεί αντιπαραθέσεις, καθώς και εκκλήσεις από ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων και των παιδιών για την απαγόρευσή του, ο Στέιντλ άλλαξε το όνομα του domain σε Coco.gg*.

[*Ο εθνικός τομέας ανώτατου επιπέδου (ccTLD) για το Γκέρνσεϊ είναι .gg. Εισήχθη τον Αύγουστο του 1996 και διαχειρίζεται από την Island Networks. Ο κωδικός .gg χρησιμοποιείται επίσης συχνά για ιστότοπους που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια].

Σε δήλωσή του, το Cocoland.cc αρνήθηκε ότι συνδέεται με το Coco.gg. «Η πλατφόρμα μας είναι μια εντελώς νέα και ανεξάρτητη υπηρεσία χωρίς καμία νομική, τεχνική ή οργανωτική σύνδεση με τον προηγούμενο ιστότοπο, το Coco», ανέφερε

Πελικό

Δήλωση της Cocoland

Τέθηκε υπό έρευνα

Ο ιστότοπος φιλοξενούνταν στη Βουλγαρία με διακομιστές στη Γερμανία. Ο Στέιντλ απέκτησε ιταλική υπηκοότητα και, όπως φαίνεται, αποκήρυξε τη γαλλική του υπηκοότητα.

Κλήθηκε για ανάκριση από τις γαλλικές αρχές τον Ιανουάριο του 2025 και τέθηκε υπό έρευνα με την υποψία για αδικήματα όπως η συνδρομή και η υποκίνηση διακίνησης ναρκωτικών, η προώθηση παιδικής πορνογραφίας και η συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Ένα κλικ μακριά από τις αρχές

Ειδικοί ανέφεραν ότι η υπόθεση Coco κατέδειξε τη δυσκολία της αστυνόμευσης του διαδικτύου, προσθέτοντας ότι το κλείσιμο του ιστότοπου απαιτούσε μια μακρά και πολύπλοκη διαδικασία σε πολυεθνικό επίπεδο.

Αντίθετα, η δημιουργία του Cocoland «διαρκεί μόνο ένα λεπτό», σύμφωνα με τον Μάθιου Ντέρικ, από την F5, μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien ότι οι διαχειριστές ιστότοπων θα μπορούσαν να προλαβαίνουν τις αρχές «μετακινώντας τον ιστότοπο από τον έναν διακομιστή στον άλλο σε άλλη χώρα με ένα μόνο κλικ».

Το Cocoland έχει τον κωδικό χώρας .cc των Αυστραλιανών Νήσων Κόκος. Η περιφερειακή εφημερίδα Ouest-France ανέφερε ότι οι ιδρυτές είχαν αποκρύψει την ταυτότητά τους.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21.04.26

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Νέα βιβλίο 20.04.26

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ

Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη
Φρενίτιδα 20.04.26

Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη

Όταν η ζωή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση βγήκε στο σφυρί, ο κόσμος διεκδίκησε τα ίχνη της. Μια δημοπρασία-σταθμός που μετέτρεψε προσωπικά αντικείμενα σε σύμβολα μύθου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Καταπέλτης 20.04.26

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους 20.04.26

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Σύνταξη
Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Ελλάδα 21.04.26

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Φήμες και πραγματικότητα 21.04.26

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες

Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Σύνταξη
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21.04.26

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)

Ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΟΦΗ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με νεαρό φίλο των Κρητικών να... λυγίζει όταν μαθαίνει από τον πατέρα του ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας!

Σύνταξη
Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ο Πέτσας ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας - «Ανοίγει μεγάλος κατήφορος»

«Μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς

«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

