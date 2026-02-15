Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times
Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times

Στην καρδιά της μεγαλύτερης δίκης για μαζικό βιασμό στη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό στέκεται όρθια, περιγράφοντας πώς ο άνθρωπος που λάτρευε επί μισό αιώνα μετέτρεψε τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό προδοσίας και κακοποίησης. Και όμως, έχει ελπίδα

«Τον περασμένο μήνα, ταξίδεψα στο Παρίσι για να συναντήσω τη Ζιζέλ Πελικό, τη γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης δίκης για μαζικό βιασμό που έχει γίνει ποτέ στη Γαλλία. Μιλήσαμε για σχεδόν τρεις ώρες για τη ζωή της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την φρικτή κακοποίηση που υπέστη στα χέρια του συζύγου της, με τον οποίο ήταν παντρεμένος 50 χρόνια».

Η Lulu Garcia-Navarro υπογράφει τη μεγάλη συνέντευξη του New York Times Magazine αυτής της εβδομάδας. Σε αυτό το θαρραλέο κείμενο για τη γυναίκα που απαίτησε, διεκδίκησε και ανάγκασε όλους να δουν τι σημαίνει έμφυλη βία, η Πελικό, μια αδιαπραγμάτευτη ηρωίδα του σήμερα, επιβεβαιώνει το σθένος και την ανάγκη για την ντροπή να αλλάξει πλευρά.

Η Ζιζέλ συνάντησε τον Ντομινίκ Πελικό όταν ήταν μόλις 19 ετών. Όπως παραδέχεται η ίδια, η αντίθεση ανάμεσα στον στοργικό άνδρα που γνώριζε και στον δράστη που αποκαλύφθηκε είναι τρομακτική.

Οι αποκαλύψεις για το έγκλημα δεν διέλυσαν μόνο τη ζωή της Ζιζέλ Πελικό, αλλά προκάλεσαν μια βίαιη έκρηξη στο εσωτερικό της οικογένειάς της. Όταν στις 2 Σεπτεμβρίου 2024 προέβη σε μια πράξη εξαιρετικού θάρρους, όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμα στην ανωνυμία, επιβάλλοντας μια ανοιχτή διαδικασία η Πελικό μας κάλεσε όλους να γίνουμε μάρτυρες του ανομολόγητου. Για αυτή τη γυναίκα, η δίκη της ήταν το κλειδί για να δώσει φωνή σε όλες.

Σήμερα η Ζιζέλ έχει κάνει μια νέα αρχή, έχει έρθει ξανά κοντά με την κόρη της, έχει φύγει μακριά από τον σπίτι του πόνου, και γνωρίζει ξανά να ζει με νέους φίλους και έναν νέο έρωτα.

Σε πείσμα του ερέβους που θέλησε να την κατασπαράξει, η Πελικό έχει ακόμη ελπίδα. Θέλει να μάθει το γιατί, έστω και την ύστατη ώρα, λυτρώνοντας την ίδια και τα παιδιά τους από τις σκιές του παρελθόντος.

Στην πρώτη της μεγάλη συνέντευξη σε αμερικανικό μέσο, συζητώντας με τη Garcia-Navaro, η Πελικό αφηγείται τη μάχη και τη νίκη της. Ακολουθούν κάποια σημεία από τη συζήτηση τους που η ίδια η Garcia-Navaro ξεχώρισε. Αυτή είναι η απόδοση του εισαγωγικού άρθρου στα ελληνικά:

«Μου μίλησε για τη στιγμή που έμαθε ότι, κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, την είχε ναρκώσει και βιάσει επανειλημμένα και είχε καλέσει τουλάχιστον 70 άνδρες στην κρεβατοκάμαρά τους για να της επιτεθούν ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αναίσθητη. Συζήτησε επίσης την απόφασή της να παραιτηθεί της ανωνυμίας της στη δίκη αυτών των ανδρών, και τον αντίκτυπο των αποκαλύψεων σε αυτήν και τα τρία παιδιά της, συμπεριλαμβανομένης της κόρης της, Καρολίν Νταριάν, από την οποία ήταν μέχρι πρόσφατα αποξενωμένη.

Ακολουθούν μερικές από τις αξέχαστες στιγμές από τη συζήτησή μας, που μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη εδώ.

«Πάντα το αποκαλούσαμε το σπίτι της ευτυχίας»

Η Ζιζέλ γνώρισε τον Ντομινίκ Πελικότ όταν ήταν και οι δύο 19 ετών. Τον περιέγραψε ως ένα ντροπαλό αγόρι που κοκκίνιζε εύκολα. Σύντομα παντρεύτηκαν και, ακολουθώντας την επιθυμία της να «φύγει μακριά και να ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή», μετακόμισαν στα προάστια του Παρισιού. Στην αρχή δεν είχαν πολλά, αλλά ήταν ερωτευμένοι και ήθελαν να δημιουργήσουν οικογένεια. Είπε ότι είχε βρει τη «χαρά της ζωής» μαζί του.

‘Όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μας τον συμπαθούσαν. Ήταν πάντα έτοιμος να βοηθήσει, αθλητικός. Γνώριζα μόνο έναν ευγενικό και φροντιστικό άνθρωπο. Κάτι που είναι τρομακτικό’ αφηγείται.

Το 2013, αποσύρθηκαν σε ένα σπίτι στο Μαζάν, στα νοτιοανατολικά της Γαλλίας, περιτριγυρισμένο από ελαιόδεντρα και λουσμένο στο φως του ήλιου, με τις πόρτες ανοιχτές σε οικογένεια και φίλους.

‘Νόμιζα ότι θα είχα μια ευτυχισμένη σύνταξη με τον κύριο Πελικό. Το σπίτι στο Μαζάν ήταν ένα μέρος όπου μπορούσαμε να έχουμε φίλους και παιδιά κατά τη διάρκεια των διακοπών. Πάντα το ονομάζαμε σπίτι της ευτυχίας’ λέει.

Αν και ο Ντομινίκ είχε αρχίσει να την κακοποιεί το 2011, τα πράγματα κλιμακώθηκαν στο Μαζάν και η Ζιζέλ άρχισε να υποφέρει από μυστηριώδεις λιποθυμίες.

«Την ημέρα που ανακάλυψα την αλήθεια»

YouTube thumbnail

Ώρες πριν η Ζιζέλ μάθει για την χρόνια κακοποίησή της από τον Ντομινίκ, έτρωγαν πρωινό μαζί «σαν να μην είχε συμβεί τίποτα».
Εκείνο το απόγευμα, κλήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για να συζητήσουν, σκέφτηκε, ένα περιστατικό στο οποίο ο σύζυγός της πιάστηκε να βιντεοσκοπεί γυναικείες φούστες.

Όταν την ανέκριναν κατ’ ιδίαν στο τμήμα, είπε ότι είδε το «πρόσωπο του αστυνομικού να αρχίζει να αλλάζει» καθώς έδειξε μια στοίβα φακέλων. Περιείχαν φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν από τον Ντομινίκ. Σε αυτές η Ζιζέλ βιαζόταν από έναν άγνωστο.

Είπε ότι έμοιαζε με «κούκλα από κουρέλια», αναίσθητη στο κρεβάτι της, αγνώριστη ακόμη και στην ίδια. Ο Ντομινίκ είχε επίσης καταγράψει βίντεο με πολλές επιθέσεις, αλλά αρνήθηκε να τα κοιτάξει στο αστυνομικό τμήμα εκείνη την ημέρα. Άλλαξε γνώμη μόνο λίγο πριν από τη δίκη, επειδή ήξερε ότι θα παρουσιάζονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου ως αποδεικτικά στοιχεία.

«Ο πόνος δεν ενώνει απαραίτητα μια οικογένεια»

Μιλώντας για τον αντίκτυπο των αποκαλύψεων στην οικογένειά της, η Ζιζέλ είπε:

‘Ο πόνος δεν ενώνει απαραίτητα μια οικογένεια. Πρέπει να καταλάβεις, είναι σαν μια έκρηξη που τα διαλύει όλα. Προσπαθούμε να συνέλθουμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και στον δικό του χρόνο’.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Ζιζέλ έμαθε επίσης ότι η αστυνομία είχε βρει και άλλες φωτογραφίες. Σε αυτές οι νύφες της ήταν στο ντους και η κόρη της κοιμόταν με εσώρουχα, τις οποίες η Ντάριαν είπε ότι δεν αναγνώριζε. Αφού ο ανακριτής δεν άσκησε πιέσεις για μια υπόθεση που αφορούσε την κόρη της, εκείνη επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από τη μητέρα της λόγω «έλλειψης υποστήριξης».

Η Ζιζέλ εξήγησε:

‘Δεν ήθελα να βυθιστεί σε αυτόν τον πόνο. Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι μπορεί να μην ήμουν επαρκώς υποστηρικτική μαζί της στην αρχή. Ήταν θυμωμένη μαζί μου εξαιτίας αυτού, κάτι που είναι απολύτως λογικό. Αλλά δεν την εγκατέλειψα. Προσπάθησα να απαλύνω τον πόνο της. Δεν νομίζω ότι το έβλεπε έτσι. Και γι’ αυτό έβαλε κάποια απόσταση μεταξύ μας’.

Στη συνέχεια η Πελικό είπε:

‘Είναι αλήθεια ότι αυτό που πέρασε η Καρολάιν είναι εξαιρετικά οδυνηρό. Είμαι βαθιά συγκινημένη από τον πόνο της, επειδή αυτή η επίμονη αμφιβολία είναι μια αναπόφευκτη κόλαση. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Υπάρχουν αυτές οι δύο φωτογραφίες της να κοιμάται που ανοίγουν πολλά ερωτήματα. Αλλά δεν έχω καμία απάντηση, και ο κύριος Πελικό δεν της έδωσε καμία απάντηση’.

Αφού η Ζιζέλ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα τέλη του περασμένου έτους, η κόρη της επικοινώνησε μαζί της. Η Ζιζέλ είπε ότι αρχίζουν να επιδιορθώνουν τη σχέση τους και ότι μιλάνε τακτικά.

«Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος»

Στη Γαλλία, τα θύματα σεξουαλικής βίας έχουν το δικαίωμα να προστατεύεται η ταυτότητά τους κατά τη διάρκεια μιας δίκης. Με την ενθάρρυνση της κόρης της, η Ζιζέλ πήρε την εξαιρετική απόφαση να παραιτηθεί από την ανωνυμία της, επιτρέποντας μια ανοιχτή διαδικασία.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2024, αφού οι δικηγόροι της ενημέρωσαν το δικαστήριο ότι παραιτείται του δικαιώματός της σε κεκλεισμένων των θυρών δίκη, αντιμετώπισε τον πρώην σύζυγό της, καθώς και δεκάδες από τους άνδρες που την είχαν βιάσει και τους 45 δικηγόρους τους.

Αυτό είπε στον εαυτό της:

‘Κράτα γερά, αγαπητή μου, θα φτάσεις μέχρι τέλους’.

Η απόφαση της Ζιζέλ Πελικό να αντιμετωπίσει τους βιαστές της πρόσωπο με πρόσωπο σε δημόσια θέα την ανέδειξε σε μια ηρωίδα κατά της έμφυλης βίας. Κατακλύστηκε από επιστολές ευγνωμοσύνης από όλο τον κόσμο. Η ίδια αντιλήφθηκε τον αντίκτυπο της απόφασής της. Η Πελικό λέει στη συνέντευξη:

‘Νομίζω ότι ολόκληρες γενιές γυναικών έχουν φιμωθεί, και αυτή η δίκη επέτρεψε σε αυτές τις γυναίκες να μιλήσουν ανοιχτά’

«Ελπίζω ότι όταν θα βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα μπορεί να μου πει την αλήθεια»

Στα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν από τη σύλληψη του Ντομινίκ μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η Ζιζέλ μετακόμισε σε ένα μικρό γαλλικό νησί, έκανε νέους φίλους και βρήκε νέα αγάπη.

Η ίδια γράφει στα απομνημονεύματά της, A Hymn to Life: Shame Has to Change Sides [Ένας Ύμνος στη Ζωή: Η Ντροπή Πρέπει να Αλλάξει Πλευρά’, τα οποία θα δημοσιευτούν στις 17 Φεβρουαρίου, ότι θέλει να μιλήσει με τον πρώην πλέον σύζυγό της στη φυλακή. Όταν τη ρώτησα σχετικά, μου είπε:

‘Ελπίζω ότι όταν θα είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, θα μπορεί να μου πει την αλήθεια, τόσο για την κόρη του όσο και για όλα τα άλλα για τα οποία κατηγορείται τώρα. Ίσως να έχει κάποιες τύψεις. Κρατάω ακόμα αυτή την ελπίδα. Ίσως είμαι αφελής, ίσως δεν θα πάρω απάντηση’.

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος
Σαν σήμερα 14.02.26

Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος

Σαν σήμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2013, ο άλλοτε χρυσός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του Ρίβα Στίνκαμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα
Culture Live 14.02.26

Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα

Τι σημαίνει να χαρίζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άνθρωπο που επιθυμείς; Για τους εραστές στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα, η απάντηση ήταν κυριολεκτική: μια τούφα μαλλιών, φυλαγμένη ως απόδειξη έρωτα, πόθου και παρουσίας μέσα στην απουσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»
True crime 13.02.26

Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»

Πριν ο κινηματογραφικός Τζέισον σκορπίσει τον τρόμο στις οθόνες με το επιτυχημένο εμπορικά αιματοβαμμένο franchise, η Παρασκευή και 13 είχε βρει το αληθινό Τέρας της στο γοτθικό Γούστερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις – Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ
Χαρτί 12.02.26

Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις - Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ

Η καινοτόμος προσέγγιση της οπτικής αφήγησης του Life κέρδισε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με την κυκλοφορία του να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη του εμφάνιση - σήμερα, μια νέα έκθεση τιμά εικόνες από το περιοδικό που όρισε μια εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους, εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της
Οffshore στο Λίχτενσταϊν 11.02.26

Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της

Μια εμπιστευτική τραπεζική αναφορά στα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτει ότι η περιουσία της Μάξγουελ δεν προήλθε από αυτόν, αλλά από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της, Ρόμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη
Ομορφιά και σκάνδαλο 10.02.26

Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη

Στα 16 της χρόνια ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο και η πιο ωραία γυναίκα στις ΗΠΑ. Προτού κλείσει τα 22 της, η Έβελιν Νέσμπιτ είχε μεταμορφωθεί στην «πέτρα του σκανδάλου» στη δίκη του αιώνα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του
Αλλαγή πλεύσης 10.02.26

Από τη Μόδα στο Δίκαιο - Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed, πρώην μοντέλο, άφησε τις πασαρέλες για να γίνει δικηγόρος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν είχε καμία πρόθεση να κόψει τους δεσμούς με το προηγούμενο επάγγελμά του: τώρα χρησιμοποιεί τις νομικές του γνώσεις για να συμβουλεύει τους πρώην συναδέλφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα
«Οδός Ηρώων» 15.02.26

Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα

Η Πρωτομαγιά του 1944 είναι ένα από τα συνταρακτικά γεγονότα της ναζιστικής κατοχή στην Ελλάδα. Όταν 200 κομμουνιστές εκτελέστηκαν στην Καισαριανή σε αντίποινα για τον θάνατο Γερμανών αξιωματικών.

Σύνταξη
ΚΕΦΙΜ: Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά – Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης
Εικόνα από τα προσεχώς 15.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά - Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης

Στη σημερινή πολιτική συγκυρία, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δέχεται σφοδρά πυρά από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η κριτική επεκτείνεται στις πραγματικές προθέσεις του Μαξίμου, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για μια διαδικασία «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της ΝΔ σε μια εποχή που η νομοθετική συναίνεση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αδοξο τέλος 15.02.26

O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Σοκ προκαλεί η απόφαση του Αλέξανδρου Γκιννή να σταματήσει τον αθλητισμό και να δώσει τον τελευταίο του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός συναγωνισμού.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή
Ελλάδα 15.02.26

Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή

«Τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να περιγράψουν τα συναισθήματα που μας δημιουργούν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης σημειώνοντας πως οι φωτογραφίες πρέπει «να αποκτηθούν και να κατατεθούν σε επίσημο αρχειακό φορέα».

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα – Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης
Αφρικανική σκόνη 15.02.26

«Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα - Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης

Υψηλές συγκεντρώσεις από την αφρικανική σκόνη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις οι μέγιστες έφτασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή. Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο της 15ης Φεβρουαρίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται
Υπάρχει τέχνη απολιτίκ; 15.02.26

Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται

Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο, υποστήριξε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στη Μπερλινάλε Βιμ Βέντερς, και μετά ο πόλεμος κηρύχθηκε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
«Σοβαρή κλιμάκωση» 15.02.26

Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967

«Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε», λέει αναλυτής για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Στην κορυφή 15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!
Μπάσκετ 15.02.26

Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!

Μετά την ήττα από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε χάλια, εξηγώντας πως στα παιχνίδια του πρωταθλήματος το κίνητρο δεν είναι μεγάλο για την ομάδα του.

Σύνταξη
Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Στηρίζει Όρμπαν 15.02.26

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 με γκολ στο 4’ και στο 8’, όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς και πήραν βαθμό μετά από τρεις ήττες, σταματώντας σερί νικών του ΟΦΗ. Επεισόδια και διακοπή 8’ στο ματς.

Σύνταξη
