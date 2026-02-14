«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή

Η Ζιζέλ Πελικό δήλωσε ότι πρέπει να επισκεφθεί τη φυλακή για να κοιτάξει τον κακοποιητικό πρώην σύζυγό της «κατευθείαν στα μάτια», μετά την καταδίκη του για το ότι την νάρκωσε και προσκάλεσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία και τον κόσμο.

Η 73χρονη Πελικό δήλωσε ότι χρειάζεται «απαντήσεις» από τον Ντομινίκ Πελικό σχετικά με την πιθανή κακοποίηση της κόρης τους και την υπόθεση μιας κτηματομεσίτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991, για την οποία ο ίδιος βρίσκεται υπό έρευνα.

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση από γαλλικό δικαστήριο τον Δεκέμβριο του 2024, αφού κρίθηκε ένοχος για τις επιθέσεις, μαζί με 50 άλλους άνδρες που προσκάλεσε να βιάσουν και να κακοποιήσουν σεξουαλικά τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τον Guardian, πιστεύεται ότι υπήρχαν τουλάχιστον 70 δράστες, αλλά η αστυνομία δεν κατάφερε να τους ταυτοποιήσει όλους.

“Women are proud of you, thank you” Gisèle Pelicot responds to messages of support from women across France. #Newsnight pic.twitter.com/pUXWlJHED4 — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) February 14, 2026

Η υπόθεση της Νταριάν

Εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το αν η κόρη του ζευγαριού, Καρολίν Νταριάν, κακοποιήθηκε επίσης από τον Ντομινίκ, κάτι που προκάλεσε ρήξη όταν η Darian κατηγόρησε τη μητέρα της ότι δεν την πίστεψε όταν η αστυνομία ανακάλυψε δύο φωτογραφίες της αναίσθητης και φορώντας εσώρουχα που δεν αναγνώριζε.

Η Πελικό είπε ότι οι αποκαλύψεις δεν ένωσαν την οικογένεια, αλλά τις περιέγραψε ως «μια έκρηξη που τα καταστρέφει όλα».

Ωστόσο δήλωσε ότι τώρα ξαναχτίζει τη σχέση της με την κόρη της, με την οποία μιλάει καθημερινά στο τηλέφωνο.

Είπε στη New York Times ότι η αβεβαιότητα για την Νταριάν ήταν «απόδραση από την κόλαση». «Υπάρχουν αυτές οι δύο φωτογραφίες της που κοιμάται και που δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Αλλά δεν έχω καμία απάντηση, και ούτε ο κύριος Πελικό της έδωσε καμία απάντηση».

Η Πελικό είπε για τον πρώην σύζυγό της:

«Ελπίζω ότι όταν βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα είναι σε θέση να μου πει την αλήθεια, τόσο για την κόρη του όσο και για όλα τα άλλα για τα οποία κατηγορείται τώρα. Ίσως να έχει κάποια τύψη. Εξακολουθώ να κρατάω αυτή την ελπίδα. Ίσως είμαι αφελής, ίσως δεν θα πάρω απάντηση».