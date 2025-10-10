Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Ένας άνδρας κρίθηκε ένοχος σε έφεση για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, αφού αυτή είχε ναρκωθεί από τον σύζυγό της, και η ποινή φυλάκισης του αυξήθηκε σε 10 χρόνια.

Ο Χουσαμετίν Ντογκάν, 44 ετών, ο οποίος είχε αμφισβητήσει την πρώτη καταδίκη του πέρυσι, βρέθηκε αντιμέτωπος με νέα δίκη αυτή την εβδομάδα στο εφετείο της Νιμ.

Αυξήθηκε η ποινή του Ντογκάν

Μια επιτροπή ενόρκων αποτελούμενη από πέντε άνδρες και τέσσερις γυναίκες, μαζί με τρεις δικαστές, έκρινε τον Ντογκάν ένοχο την Πέμπτη για τον βιασμό της Πελικό στο υπνοδωμάτιό της στη νότια Γαλλία τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιουνίου 2019. Το δικαστήριο ενημερώθηκε κατά τη διαδικασία ότι ο Ντογκάν, ένας παντρεμένος πατέρας, ήρθε σε επαφή με τον τότε σύζυγο της Ζιζέλ Πελικό, Ντομινίκ Πελικό, σε ένα διαδικτυακό chatroom που ονομάζεται «χωρίς να το γνωρίζει αυτή», όπου ο Πελικό έψαχνε άνδρες να έρθουν στο σπίτι του για να βιάσουν τη σύζυγό του, αφού την είχε ναρκώσει σε κατάσταση κώματος.

Ο δικηγόρος της Πελικό, Αντουάν Καμύ, δήλωσε στο δικαστήριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian: «Ελπίζουμε ότι η επιτροπή θα δηλώσει ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι και δικαιώματα των γυναικών – ότι η συναίνεση είναι προσωπική υπόθεση και δεν μπορεί να ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο. Η συναίνεση λαμβάνεται απευθείας και όχι μέσω πληρεξουσίου από τον σύζυγο».

Ο Πελικό, ένας από τους χειρότερους σεξουαλικούς εγκληματίες στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, καταδικάστηκε πέρυσι σε 20 χρόνια φυλάκισης για το ότι νάρκωσε την τότε σύζυγό του και προσκάλεσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν στο σπίτι της στο χωριό Μαζάν της Προβηγκίας, κατά τη διάρκεια σχεδόν μιας δεκαετίας του γάμου τους.

Πενήντα άλλοι άνδρες κρίθηκαν ένοχοι σε μια πολύκροτη δίκη πέρυσι, και ο Ντογκάν ήταν ο μόνος που άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του. Αρχικά καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης, ποινή που αυξήθηκε την Πέμπτη σε 10 χρόνια. Ο επικεφαλής εισαγγελέας, Ντομινίκ Σι, είχε υποστηρίξει ότι θα έπρεπε να εκτίσει 12 χρόνια, επειδή «αρνείται κατηγορηματικά να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη».

Ο Πελικό δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Ντογκάν γνώριζε πως η σύζυγός του ήταν «υπό την επήρεια ηρεμιστικών».

Ο Ντογκάν είχε πρώτα στείλει στον Πελικό φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο και στη συνέχεια οδήγησε για μια ώρα από το χωριό του στην Προβηγκία για να βιάσει τη Ζιζέλ Πελικό, αφού είπε στη σύζυγό του ότι θα έβγαινε έξω, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

Ο Πελικό δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Ντογκάν γνώριζε πως η σύζυγός του ήταν «υπό την επήρεια ηρεμιστικών» και ενημέρωνε στους άνδρες μέσω τηλεφώνου: «Ψάχνω κάποιον να κακοποιήσει τη σύζυγό μου αφού την έχω ναρκώσει χωρίς να το γνωρίζει».

Οι επονείδιστοι ισχυρισμοί του Ντογκάν

Η αίθουσα του δικαστηρίου έγινε το επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης για την κουλτούρα του βιασμού στην κοινωνία, καθώς ο Ντογκάν συνέχισε να ισχυρίζεται ότι ήταν αθώος και δεν είχε διαπράξει βιασμό, υποστηρίζοντας ότι, επειδή ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικότ τον είχε προσκαλέσει στην κρεβατοκάμαρα, οι πράξεις του ήταν αποδεκτές.

Στην ένορκη επιτροπή του εφετείου της Νιμ παρουσιάστηκαν βίντεο με το άψυχο σώμα της Ζιζέλ Πελικό, αναίσθητη και σε κατάσταση κώματος, ενώ ο Ντογκάν την βίαζε επανειλημμένα για ένα χρονικό διάστημα που, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν τρεισήμισι ώρες. Η προεδρεύουσα δικαστής είπε ότι κινδύνευε να πεθάνει από ασφυξία. Η εισαγγελία δήλωσε ότι δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ήταν αναίσθητη και δεν είχε συναινέσει.

Ο Ντογκάν δήλωσε στο δικαστήριο ότι τα βίντεο ήταν απλώς «σεξουαλικές σκηνές» και αρνήθηκε ότι επρόκειτο για βιασμό. Είπε ότι αυτό που έκανε ήταν «σεξουαλική πράξη», όχι βιασμός. Δήλωσε στο δικαστήριο: «Ποτέ δεν βίασα». Είπε ότι ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό τον είχε προσκαλέσει στο σπίτι και, επομένως, δεν υπήρχε πρόβλημα. Είπε ότι τον είχε χειραγωγήσει ο Ντομινίκ Πελικό. «Ήθελα να σταματήσω», δήλωσε ο Ντογκάν στο δικαστήριο. «Συνέχισα επειδή με καθησύχασε».

«Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ».

Όπως αναφέρει ο Guardian, όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να κάνει μια τελική δήλωση στο δικαστήριο, ο Ντογκάν είπε: «Ποτέ δεν ήθελα να βλάψω αυτή την κυρία».

Η Ζιζέλ Πελικό, η οποία κάθε μέρα αποχωρούσε από το δικαστήριο υπό τις επευφημίες του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για να την υποστηρίξει, είπε στον Ντογκάν στο δικαστήριο: «Δεν έχεις καταλάβει. Πότε θα αναγνωρίσεις ότι με βίασες; Είναι έγκλημα να βιάζεις μια γυναίκα που είναι αναίσθητη. Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ».

«Η ντροπή δεν έχει αλλάξει ακόμα πλευρά»

Η Ζιζέλ Πελικό όταν αποποιήθηκε το δικαίωμά της στην ανωνυμία στη δίκη πέρυσι και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά».

«Τώρα πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα του βιασμού σε κουλτούρα συναίνεσης».

Η Σι, απευθυνόμενη στην Πελικό στο δικαστήριο, είπε ότι η άρνηση του Ντογκάν να αναλάβει την ευθύνη έδειχνε ότι: «Η ντροπή δεν έχει αλλάξει ακόμα πλευρά. Η κοινωνία ίσως βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, πιθανώς ωθούμενη από τη συλλογική συνειδητοποίηση που προκάλεσε η δημοσιοποίηση της υπόθεσής σας».

Ο Σι είπε ότι οι ισχυρισμοί του Ντογκάν για αθωότητα έδειχναν πόσο διαδεδομένη είναι ακόμα η κουλτούρα του βιασμού στην κοινωνία ως μέρος των «αρχαϊκών» μορφών «ανδρικής κυριαρχίας». Είπε: «Τώρα πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα του βιασμού σε κουλτούρα συναίνεσης».

Ο Σι είπε στον Ντογκάν: «Όσο αρνείσαι να το παραδεχτείς, δεν είναι μόνο μια γυναίκα, είναι ένα ολόκληρο σιχαμερό κοινωνικό σύστημα που υποστηρίζεις».