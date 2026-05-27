Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού
Τι μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση
- Δολοφονία στο «Δαφνί»: Ποινικές ευθύνες αναζητά η οικογένεια του θύματος
- Γρηγόρης Λαμπράκης: «Νυξ Λαμπράκη - Νυξ Αγίου Βαρθολομαίου...»
- Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού
- Καταβάλλονται σήμερα οι αποζημιώσεις των δικαιούχων αγροτών του ΕΛΓΑ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για «μνημόνιο κατανόησης» με τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.
Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, το Ιράν θα εξασφαλίσει ότι τα εμπορικά πλοία θα διαπλέουν τα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.
«Διαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν»
Ωστόσο, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία δεν θα καλύπτονται από το σχέδιο συμφωνίας για το Ορμούζ, όπου την κυκλοφορία των πλοίων θα διαχειρίζεται το Ιράν σε συντονισμό με το Ομάν, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ.
Με βάση ό,τι μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, το πλαίσιο δεν είναι ακόμη οριστικό και το Ιράν δεν θα προχωρήσει χωρίς «απτή επαλήθευση».
Mizan: Πολυεπίπεδη ειρηνευτική διαδικασία
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan δημοσίευσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση για την έναρξη μιας πολυεπίπεδης ειρηνευτικής διαδικασίας.
«Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν, ενώ το αν αυτό περιλαμβάνει τις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή ή τις δυνάμεις που σταθμεύουν σε βάσεις απαιτεί διαπραγμάτευση», ανέφερε.
«Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, η συμφωνία αυτή θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.
- Αγίου Πνεύματος: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας το τριήμερο – Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 μέτρων
- Στενά του Ορμούζ ή αλλιώς Συμπληγάδες – Ο Τραμπ δεν έχει εύκολο τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν
- Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού
- Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
- «Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η Μπουργκ θα παίζουν στο EuroCup – Αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων»
- Νικόλαος Κάλας: Η ωμή βία επιβάλλεται από τα ίδια τα πράγματα
- Μετρό Αμπελοκήπων: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα
- Κόντρα Μασκ-Πενταγώνου για τη χρήση του Starlink σε επιθετικά drone
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις