Κόντρα Μασκ-Πενταγώνου για τη χρήση του Starlink σε επιθετικά drone

Κατηγορώντας το Πεντάγωνο ότι χρησιμοποίησε «παράνομα» το Starlink σε drone καμικάζι που επιχειρούν στο Ιράν, η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ, πενταπλασίασε την τιμή που χρεώνει τον αμερικανικό στρατό για τη χρήση της υπηρεσίας δορυφορικών επικοινωνιών.

Όπως ανέφερε το Reuters σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του, η SpaceX αύξησε την τιμή από τα 5.000 στα 25.000 δολάρια τον μήνα για κάθε δέκτη της υπηρεσίας, μια αύξηση που το Πεντάγωνο αναγκάστηκε με ενόχληση να αποδεχτεί.

Η κόντρα αφορά τα drone αυτοκτονίας LUCAS , ένα μοντέλο χαμηλού κόστους ανάλογο με το ιρανικό Shahed, το οποίο μπορεί να πετά σε κύκλους πριν λάβει εντολή να επιτεθεί στο έδαφος.

Η SpaceX αύξησε τη χρέωση όταν ενημερώθηκε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί στα drone δέκτες του Starlink αντί για δέκτες του Starshield, μιας συμπληρωματικής υπηρεσίας δορυφορικής επικοινωνίας που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση.

Με ανάρτησή του στο Χ ο Μασκ χαρακτήρισε «εσφαλμένο» το ρεπορτάζ του Reuters. Παραδέχτηκε όμως ότι το Starlink, το οποίο προορίζεται για πολιτική χρήση, χρησιμοποιήθηκε στα επιθετικά drone.

«Έκαναν ακατάλληλη χρήση του πολιτικού συστήματος Starlink για στρατιωτικούς σκοπούς. Άμεση παραβίαση των όρων χρήσης», έγραψε ο Μασκ.

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο δισεκατομμυριούχος επέρριψε την ευθύνη για τη χρήση των λάθος τερματικών σε εργολάβο του Πενταγώνου τον οποίο δεν κατονόμασε.

Σύμφωνα με το Reuters, «η SpaceX υποστήριξε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη LUCAS λειτουργούσαν υπό συνθήκες που ταίριαζαν περισσότερο με τη συνδρομή αεροπορικής χρήσης της εταιρείας, παρά με τη φθηνότερη υπηρεσία χερσαίας ή κινητής χρήσης. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου αντέτειναν ότι το κόστος των 25.000 δολαρίων ανά μήνα είχε σχεδιαστεί για αεροσκάφη, και όχι για drone που χρησιμοποιούσαν τη σύνδεση Starlink μόνο για λίγα λεπτά ή ώρες».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είναι η πρώτη φορά που η SpaceX και το Πεντάγωνο τσακώνονται για τη χρέωση του Starlink.

Όταν το Ιράν άρχισε να σκοτώνει χιλιάδες διαδηλωτές τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ μετέφερε παράνομα στη χώρα περισσότερα από 6.000 δορυφορικά πιάτα Starlink για να προσφέρει στους ιρανούς πολίτες πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως είχε αναφέρει η Wall Street Journal.

Αργότερα, όμως, οι ιρανικές αρχές κατέσχεσαν πολλούς δέκτες και ενεργοποίησαν συσκευές παρεμβολών για να μπλοκάρουν τις συνδέσεις.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου ζήτησαν τότε από την SpaceX να προσφέρει στους ιρανούς τη δυνατότητα δορυφορικής σύνδεσης μέσω κινητών τηλεφώνων, κάτι που θα παρέκαμπτε τους περιορισμούς της Τεχεράνης.

Η SpaceX, η οποία είχε έσοδα 11,4 δισ. δολαρίων από το Starlink το 2025, ζήτησε γύρω στα 500 εκατ. δολάρια για να ενεργοποιήσει την υπηρεσία, μαζί με ένα μηνιαίο τέλος 100.000 δολαρίων, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Η τιμή αυτή ενόχλησε το Πεντάγωνο και μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο αν η συμφωνία προχώρησε.

Οι εξελίξεις, σχολίασε το Reuters, αναδεικνύουν την εξάρτηση του αμερικανικού στρατού από το Starlink, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 10.000 δορυφόρους, πολύ περισσότερους από άλλες δορυφορικές υπηρεσίες όπως το Amazon Leo και η OneWeb.