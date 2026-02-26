Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, η βρετανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Virgin Media O2 ανακοίνωσε ότι λανσάρει υπηρεσία που επιτρέπει σε κινητά να συνδέονται στο δορυφορικό δίκτυο Starlink της SpaceX.

Η νέα υπηρεσία, κόστους 4,06 λιρών το μήνα, δεν προσφέρει κλήσεις φωνής, επιτρέπει όμως στους χρήστες να στέλνουν SMS, να χρησιμοποιούν το Google Maps και να επικοινωνούν μέσω του WhatsApp και το Facebook Messenger.

Οι συμβατές συσκευές –σε πρώτη φάση τα νεότερα μοντέλα της Samsung- θα συνδέονται αυτόματα στο Starlink όπου δεν υπάρχει κάλυψη από επίγεια δίκτυα. Η Ο2 θα αυξήσει έτσι την κάλυψή της από το 89 στο 95 τοις εκατό της βρετανικής επικράτειας.

Στις ΗΠΑ, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας T-Mobile λάνσαρε μια παρόμοια υπηρεσία τον Ιούλιο με συνδρομή 10 δολαρίων το μήνα.

«Με το λανσάρισμα του O2 Satellite γίναμε ο πρώτος πάροχος στην Ευρώπη που εγκαινιάζει διαστημική υπηρεσία κινητών δεδομένων, η οποία, μέσα σε μία νύχτα, έφερε για πρώτη φορά κάλυψη κινητής τηλεφωνίας σε μια περιοχή που αντιστοιχεί χονδρικά στα δύο τρίτα του μεγέθους της Ουαλίας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ο2 Λουτζ Σούλερ.

Ανάλογη υπηρεσία ετοιμάζει στη Βρετανία η Vodafone, η οποία δεν συνεργάζεται με την SpaceX αλλά με την AST SpaceMobile.

Το 2005, η Vodafone Βρετανίας πραγματοποίησε την πρώτη δορυφορική κλήση από κινητό τηλέφωνο.

Δυνατότητα σύνδεσης με δορυφόρους προσφέρουν ήδη τα νεότερα μοντέλα iPhone και κάποιες συσκευές Android, περιορίζονται όμως σε γραπτά μηνύματα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.