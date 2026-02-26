Οι δορυφορικές υπηρεσίες Starlink για κινητά έρχονται στην Ευρώπη – Ντεμπούτο στη Βρετανία
Μέσω του Starlink, οι συνδρομητές της βρετανικής O2 θα μπορούν να στέλνουν μηνύματα σε περιοχές που δεν καλύπτονται από δορυφορικά δίκτυα.
- Εισαγγελική παρέμβαση για τη δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση του ΟΣΕ
- Μασσαλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ναρκεμπορίου της ιταλικής μαφίας – 7 συλλήψεις και χιλιάδες ευρώ σε crypto
- Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν
- Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο του νοσοκομείου Καρδίτσας
Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, η βρετανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Virgin Media O2 ανακοίνωσε ότι λανσάρει υπηρεσία που επιτρέπει σε κινητά να συνδέονται στο δορυφορικό δίκτυο Starlink της SpaceX.
Η νέα υπηρεσία, κόστους 4,06 λιρών το μήνα, δεν προσφέρει κλήσεις φωνής, επιτρέπει όμως στους χρήστες να στέλνουν SMS, να χρησιμοποιούν το Google Maps και να επικοινωνούν μέσω του WhatsApp και το Facebook Messenger.
Οι συμβατές συσκευές –σε πρώτη φάση τα νεότερα μοντέλα της Samsung- θα συνδέονται αυτόματα στο Starlink όπου δεν υπάρχει κάλυψη από επίγεια δίκτυα. Η Ο2 θα αυξήσει έτσι την κάλυψή της από το 89 στο 95 τοις εκατό της βρετανικής επικράτειας.
Στις ΗΠΑ, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας T-Mobile λάνσαρε μια παρόμοια υπηρεσία τον Ιούλιο με συνδρομή 10 δολαρίων το μήνα.
«Με το λανσάρισμα του O2 Satellite γίναμε ο πρώτος πάροχος στην Ευρώπη που εγκαινιάζει διαστημική υπηρεσία κινητών δεδομένων, η οποία, μέσα σε μία νύχτα, έφερε για πρώτη φορά κάλυψη κινητής τηλεφωνίας σε μια περιοχή που αντιστοιχεί χονδρικά στα δύο τρίτα του μεγέθους της Ουαλίας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ο2 Λουτζ Σούλερ.
Ανάλογη υπηρεσία ετοιμάζει στη Βρετανία η Vodafone, η οποία δεν συνεργάζεται με την SpaceX αλλά με την AST SpaceMobile.
Το 2005, η Vodafone Βρετανίας πραγματοποίησε την πρώτη δορυφορική κλήση από κινητό τηλέφωνο.
Δυνατότητα σύνδεσης με δορυφόρους προσφέρουν ήδη τα νεότερα μοντέλα iPhone και κάποιες συσκευές Android, περιορίζονται όμως σε γραπτά μηνύματα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
- Οι δορυφορικές υπηρεσίες Starlink για κινητά έρχονται στην Ευρώπη – Ντεμπούτο στη Βρετανία
- Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια
- Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο αρχιμανδρίτης και πρώην ιερέας για «δωρεές» άνω του 1,3 εκατ. ευρώ
- Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη
- Super League: Γενική Συνέλευση στις 6 Μαρτίου
- The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
- Εισαγγελική παρέμβαση για τη δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση του ΟΣΕ
- Έπσταϊν: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για ενδεχόμενη εμπλοκή στο σκάνδαλο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις