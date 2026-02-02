science
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Συνδέεστε στο Διαδίκτυο μέσω Starlink; Ο Μασκ θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για την εκπαίδευση της ΑΙ
Διάστημα 02 Φεβρουαρίου 2026, 11:42

Συνδέεστε στο Διαδίκτυο μέσω Starlink; Ο Μασκ θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για την εκπαίδευση της ΑΙ

H εξέλιξη έρχεται εν μέσω ρεπορτάζ που θέλουν τη SpaceX να σχεδιάζει συγχώνευση με την xAI, την εταιρεία του Μασκ στην οποία ανήκει το Χ και το chatbot Grok.

Εν μέσω αναφορών για επικείμενη συγχώνευση εταιρειών του Έλον Μασκ, η SpaceX ανακοίνωσε ότι τα δεδομένα των πελατών της υπηρεσίας δορυφορικού Διαδικτύου Starlink θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και επιπλέον θα πωλούνται σε τρίτους.

Όπως αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα το Reuters, η SpaceX, η οποία σχεδιάζει να εισέλθει στο χρηματιστήριο εντός του έτους με αποτίμηση άνω του ενός δισ. δολαρίων, βρίσκεται σε συνομιλίες για συγχώνευση με την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ στην οποία ανήκει η πλατφόρμα Χ και το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok.

Στις 15 Ιανουαρίου, η SpaceX ενημέρωσε την Παγκόσμια Πολιτική Ιδιωτικότητας, η οποία αναφέρει πλέον ότι, εφόσον ο χρήστης δεν ζητήσει την εξαίρεσή του, τα δεδομένα του μπορεί να χρησιμοποιηθούν «για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης» και ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους παρόχους υπηρεσιών της εταιρείας ή σε «τρίτους συνεργάτες» που δεν διευκρινίζονται.

Σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικότητας, το Starlink συλλέγει μεγάλους όγκους δεδομένων για τους πελάτες της, όπως το γεωγραφικό τους στίγμα, πληροφορίες για πιστωτικές κάρτες, στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις IP, δεδομένα σε αρχεία που ανεβάζει ο χρήστης, αρχεία εικόνας ή ήχου που αποστέλλονται για λόγους τεχνητής βοήθειας, καθώς και «συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από άλλες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε».

Οι συνδρομητές του Starlink χρησιμοποιούν ένα μικρό δορυφορικό πιάτο για να συνδέονται στην υπηρεσίαΟι συνδρομητές του Starlink χρησιμοποιούν ένα μικρό δορυφορικό πιάτο για να συνδέονται στην υπηρεσία

Οι συνδρομητές του Starlink χρησιμοποιούν ένα μικρό δορυφορικό πιάτο για να συνδέονται στην υπηρεσία

Η πολιτική ιδιωτικότητας δεν διευκρινίζει ποια ακριβώς δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της ΑΙ.  Η ανακοίνωση δημιουργεί ανησυχίες σε οργανώσεις καταναλωτών και προστασίας της ιδιωτικότητας, οι οποίες ανησυχούν ότι η χρήση προσωπικών δεδομένων στην ΑΙ δημιουργεί νέα περιθώρια για κατάχρηση και παρακολούθηση των χρηστών.

«Σίγουρα εγείρει ανησυχίες και θα με ανησυχούσε αν ήμουν χρήστης του Starlink» δήλωσε ο Ανιπάμ Τσάντερ, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν. «Συχνά υπάρχουν απολύτως νόμιμες χρήσεις των δεδομένων, δεν υπάρχει όμως σαφές όριο ως προς το είδος των χρήσεων στις οποίες μπορεί να αξιοποιηθούν» είπε.

Η ενδεχόμενη συγχώνευση με την xAI θα έδινε ώθηση στα σχέδια της SpaceX για διάθεση υπηρεσιών ΑΙ, ενώ παράλληλα θα προσέφερε στην xAI νέους όγκους δεδομένων για την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Περίπου εννέα εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο συνδέονται σήμερα στο Διαδίκτυο μέσω του Starlink, έναν αστερισμό περίπου 9.000 δορυφόρων που κινούνται σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Μασκ έγραψε στο Χ ότι η SpaceX έλαβε μέτρα για να εμποδίσει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Starlink από τη Ρωσία, μετά τις αναφορές ουκρανών αξιωματικών ότι δορυφορικά πιάτα της SpaceX βρέθηκαν σε ρωσικά drone.

Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Stream science
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb προσφέρει τον λεπτομερέστο μέχρι σήμερα χάρτη
Διάστημα 27.01.26

Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb χαρτογραφεί το κοσμικό μυστήριο

Ο νέος χάρτης βρίσκεται σε συμφωνία με το στάνταρτ μοντέλο της Κοσμολογίας, σύμφωνα με το οποίο η σκοτεινή ύλη ηταν αυτό που επέτρεψε τον σχηματισμό γαλαξιών και πλανητών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επίπεδο 4 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη

Γεωμαγνητική καταιγίδα, που τοποθετείται στο επίπεδο 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλήττει τη Γη, έπειτα από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες».

Σύνταξη
