Συνδέεστε στο Διαδίκτυο μέσω Starlink; Ο Μασκ θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για την εκπαίδευση της ΑΙ

Εν μέσω αναφορών για επικείμενη συγχώνευση εταιρειών του Έλον Μασκ, η SpaceX ανακοίνωσε ότι τα δεδομένα των πελατών της υπηρεσίας δορυφορικού Διαδικτύου Starlink θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και επιπλέον θα πωλούνται σε τρίτους.

Όπως αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα το Reuters, η SpaceX, η οποία σχεδιάζει να εισέλθει στο χρηματιστήριο εντός του έτους με αποτίμηση άνω του ενός δισ. δολαρίων, βρίσκεται σε συνομιλίες για συγχώνευση με την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ στην οποία ανήκει η πλατφόρμα Χ και το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok.

Στις 15 Ιανουαρίου, η SpaceX ενημέρωσε την Παγκόσμια Πολιτική Ιδιωτικότητας, η οποία αναφέρει πλέον ότι, εφόσον ο χρήστης δεν ζητήσει την εξαίρεσή του, τα δεδομένα του μπορεί να χρησιμοποιηθούν «για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης» και ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους παρόχους υπηρεσιών της εταιρείας ή σε «τρίτους συνεργάτες» που δεν διευκρινίζονται.

Σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικότητας, το Starlink συλλέγει μεγάλους όγκους δεδομένων για τους πελάτες της, όπως το γεωγραφικό τους στίγμα, πληροφορίες για πιστωτικές κάρτες, στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις IP, δεδομένα σε αρχεία που ανεβάζει ο χρήστης, αρχεία εικόνας ή ήχου που αποστέλλονται για λόγους τεχνητής βοήθειας, καθώς και «συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από άλλες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε».

Η πολιτική ιδιωτικότητας δεν διευκρινίζει ποια ακριβώς δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της ΑΙ. Η ανακοίνωση δημιουργεί ανησυχίες σε οργανώσεις καταναλωτών και προστασίας της ιδιωτικότητας, οι οποίες ανησυχούν ότι η χρήση προσωπικών δεδομένων στην ΑΙ δημιουργεί νέα περιθώρια για κατάχρηση και παρακολούθηση των χρηστών.

«Σίγουρα εγείρει ανησυχίες και θα με ανησυχούσε αν ήμουν χρήστης του Starlink» δήλωσε ο Ανιπάμ Τσάντερ, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν. «Συχνά υπάρχουν απολύτως νόμιμες χρήσεις των δεδομένων, δεν υπάρχει όμως σαφές όριο ως προς το είδος των χρήσεων στις οποίες μπορεί να αξιοποιηθούν» είπε.

Η ενδεχόμενη συγχώνευση με την xAI θα έδινε ώθηση στα σχέδια της SpaceX για διάθεση υπηρεσιών ΑΙ, ενώ παράλληλα θα προσέφερε στην xAI νέους όγκους δεδομένων για την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Περίπου εννέα εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο συνδέονται σήμερα στο Διαδίκτυο μέσω του Starlink, έναν αστερισμό περίπου 9.000 δορυφόρων που κινούνται σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Μασκ έγραψε στο Χ ότι η SpaceX έλαβε μέτρα για να εμποδίσει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Starlink από τη Ρωσία, μετά τις αναφορές ουκρανών αξιωματικών ότι δορυφορικά πιάτα της SpaceX βρέθηκαν σε ρωσικά drone.