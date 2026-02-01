Η SpaceX έχει αρχίσει να εφαρμόζει τα πρώτα αντίμετρα κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, προκειμένου να εμποδίσει τις ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν τερματικά Starlink για επιθέσεις με drones στη χώρα, σύμφωνα με τον Σέρχιι -Flash- Μπέσκρεστνοφ, τεχνολογικό σύμβουλο του υπουργείου.

«Πολλοί χρήστες του δορυφορικού συστήματος Starlink στην Ουκρανία βλέπουν ήδη τα πρώτα αντίμετρα που έχει λάβει η SpaceX κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Άμυνας», δήλωσε ο Μπέσκρεστνοφ, σύμφωνα με περισσότερα από ένα Ουκρανικά ΜΜΕ.

<br />

Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει δημοσίως όλες τις ενέργειες που έχουν ληφθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, αλλά τόνισε ότι ο μοναδικός τους στόχος είναι να προστατεύσουν τόσο τους Ουκρανούς πολίτες και το στρατό, όσο και τις κρίσιμες υποδομές, από τις απειλές των drone της Ρωσίας.

Η Ουκρανία θέλει προσωρινή έκτακτη λύση στην χρήση Starlink από τη Ρωσία

Ο σύμβουλος περιέγραψε τα τρέχοντα μέτρα ως προσωρινές «έκτακτες» λύσεις που αργότερα θα αντικατασταθούν από ένα πιο ολοκληρωμένο, προσεκτικά σχεδιασμένο σύστημα, η εφαρμογή του οποίου θα απαιτήσει χρόνο.

«Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που έπρεπε να συλλεχθούν ολοκληρωμένες πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών της SpaceX από το στρατό» έγραψε ο Μπέσκρεστνοφ.

«Δεν θα κρύψω το γεγονός ότι έχουν ήδη γίνει τέτοιες προσπάθειες, αλλά πολλοί στρατιώτες που χρησιμοποιούσαν τερματικά Starlink που τους παρείχαν εθελοντές ή που τους ανήκαν προσωπικά, δίσταζαν να το αναφέρουν στους διοικητές τους, φοβούμενοι ότι ο εξοπλισμός θα τους αφαιρεθεί, δεν θα αντικατασταθεί ή για άλλους λόγους», εξήγησε ο «Flash».

Τόνισε ότι σίγουρα θα επινοηθεί μια μέθοδος για τη συλλογή πληροφοριών από το στρατό με τρόπο που θα εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των μελών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη διαδικασία. Συνοψίζοντας, ο Μπέσκρεστνοφ σημείωσε ότι η SpaceX συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία και βοηθά τους ειδικούς του υπουργείου Άμυνας.

<br />

Το μοναδικό σενάριο που βγάζει νόημα

Στις 23 Ιανουαρίου, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Starlink στα drones τους για να παρακάμψουν την ουκρανική αεροπορική άμυνα. Την ίδια μέρα, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ δήλωσε ότι το υπουργείο επικοινώνησε με την SpaceX λίγες ώρες μετά την ανίχνευση των drones για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ο ιδρυτής της Starlink, Έλον Μασκ, απάντησε αργότερα στις ευχαριστίες του Φεντόροφ, λέγοντας ότι ήταν ευτυχής που βοήθησε. Η λύση που διέρρευσε είναι πως η κεραία θα αχρηστεύεται σε ταχύτητες μεγαλύτερες των 70 έως 90 χλμ/ώρα σε οτιδήποτε κινείται στην Ουκρανία και έχει πάνω του δέκτη της Starlink.

Οποιαδήποτε κεραία στην Ουκρανία που κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 75 km/h θα απενεργοποιείται, καθιστώντας άχρηστα όλα τα drones σταθερής πτέρυγας που βασίζονται στο Starlink. Αυτό επηρεάζει επίσης την Ουκρανία, αλλά το σχέδιο είναι να δημιουργηθεί μια λίστα με κεραίες (με σειριακούς κωδικούς προϊόντων δηλαδή) που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα ουκρανικά drones. Τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο, μέχρι οι Ρώσοι να χακάρουν τις κεραίες.

Τα νέα αναγνωριστικά drone BM-35 εξοπλισμένα με Starlink καταστρέφουν αεροσκάφη και συστήματα ραντάρ στην Ουκρανία. Το drone έχει ταχύτητα 150-200 km/h, ενώ τα συνηθισμένα αναγνωριστικά drone πετούν με ταχύτητα 40-60 km/h.