science
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Starlink άλλαξε τροχιά 4.400 δορυφόρων κατά 70 χλμ μετά από παρολίγον σύγκρουση με δορυφόρο από την Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30 Ιανουαρίου 2026, 00:10

Η Starlink άλλαξε τροχιά 4.400 δορυφόρων κατά 70 χλμ μετά από παρολίγον σύγκρουση με δορυφόρο από την Κίνα

Μια παρολίγον σύγκρουση της Starlink με κινεζικό δορυφόρο οδήγησε τους δορυφόρους του Μασκ 70 χιλιόμετρα πιο κοντά στη Γη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Spotlight

Οι επιστήμονες του διαστήματος προειδοποιούν εδώ και καιρό για ένα αποκαλυπτικό σενάριο: τη σύγκρουση δύο δορυφόρων στην τροχιά της Γης, η οποία θα δημιουργήσει διαστημικά σκουπίδια που θα προκαλέσουν ένα ντόμινο περαιτέρω συγκρούσεων, καθιστώντας ενδεχομένως τη χαμηλή τροχιά της Γης ακατάλληλη για χρήση από έστω και έναν δορυφόρο.

Αυτό το μοντέλο αλυσιδωτής αντίδρασης συγκρούσεων δορυφόρων προτάθηκε ήδη από το 1978 από τον επιστήμονα της NASA Donald Kessler και είναι επίσης γνωστό ως σύνδρομο Kessler, ένα θεωρητικό, αλυσιδωτό σενάριο όπου η πυκνότητα των αντικειμένων στη Χαμηλή Περιγήινη Τροχιά (LEO) γίνεται τόσο υψηλή που οι συγκρούσεις μεταξύ συντριμμιών και δορυφόρων προκαλούν αλυσιδωτή αντίδραση.

Κάθε σύγκρουση δημιουργεί περισσότερα συντρίμμια, προκαλώντας μια ανεξέλεγκτη, εκθετική αύξηση των διαστημικών απορριμμάτων που θα μπορούσε να καταστήσει την τροχιά της Γης ακατάλληλη για χρήση για πολλές γενιές.

Ενώ αυτό το εφιαλτικό σενάριο στοιχειώνει τους επιστήμονες του διαστήματος εδώ και δεκαετίες, η εκθετική αύξηση του αριθμού των δορυφόρων τα τελευταία χρόνια έχει προσδώσει σε αυτούς τους φόβους νέα επείγουσα διάσταση. Το σύνδρομο Kessler δεν είναι πλέον απλώς ένα θεωρητικό μοντέλο, αλλά ήδη αναγκάζει εταιρείες και χώρες να εφαρμόσουν δραστικές αλλαγές στις τροχιές των δορυφόρων τους.

Η SpaceX άλλαξε την τροχιά περισσότερων από 4.000 δορυφόρων

Μια ερευνητική ομάδα από την Κίνα ισχυρίστηκε ότι μια πρόσφατη παρ’ ολίγον σύγκρουση μεταξύ ενός κινεζικού δορυφόρου και μιας από τις συσκευές Starlink της SpaceX ανάγκασε την αμερικανική εταιρεία να αλλάξει την τροχιά περισσότερων από 4.000 δορυφόρων της.

Από τον Ιανουάριο του 2026, ο σχηματισμός Starlink της SpaceX έχει περίπου 9.500 ενεργούς δορυφόρους σε τροχιά. Αυτό σημαίνει ότι το σχεδόν καταστροφικό περιστατικό ανάγκασε την εταιρεία να αλλάξει την τροχιά σχεδόν του 40% των δορυφόρων της. Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο μήνα, στις 10 Δεκεμβρίου, όταν οι δύο δορυφόροι πέρασαν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων ο ένας από τον άλλο.

Ένας δορυφόρος που εκτοξεύθηκε από τη βορειοδυτική Κίνα παραλίγο να συγκρουστεί με έναν δορυφόρο Starlink σε Χαμηλή Περιγήινη Τροχιά (LEO). Ο αντιπρόεδρος μηχανικής της SpaceX, Μάικλ Νίκολς, μίλησε για το περιστατικό, επισημαίνοντας πώς η έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών από την Κίνα αυξάνει τον κίνδυνο συγκρούσεων δορυφόρων στο διάστημα.

«Όταν οι χειριστές δορυφόρων δεν μοιράζονται τις εφημερίδες για τους δορυφόρους τους, μπορεί να συμβούν επικίνδυνα στενές προσεγγίσεις στο διάστημα. Πριν από λίγες ημέρες, 9 δορυφόροι εκτοξεύθηκαν από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιούκουαν στη βορειοδυτική Κίνα.

Από καθαρή τύχη δεν συγκρούστηκαν

«Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν πραγματοποιήθηκε κανένας συντονισμός ή αποφυγή σύγκρουσης με τους υπάρχοντες δορυφόρους που λειτουργούν στο διάστημα, με αποτέλεσμα να πλησιάσει σε απόσταση 200 μέτρων ένας από τους δορυφόρους που εκτοξεύτηκαν με τον STARLINK-6079 σε υψόμετρο 560 χλμ. Το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου που ενέχει η λειτουργία στο διάστημα προέρχεται από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των χειριστών δορυφόρων – αυτό πρέπει να αλλάξει», έγραψε ο Νίκολς στο Χ.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες αργότερα, την 1η Ιανουαρίου, ο Νίκολς ενημέρωσε περαιτέρω ότι η εταιρεία σχεδίαζε να μειώσει σχεδόν το ήμισυ των περισσότερων από 9.000 λειτουργικών δορυφόρων διαδικτύου της από μια τροχιά περίπου 550 χλμ. (340 μίλια) πάνω από τη Γη σε 480 χλμ. για να «αυξήσει την ασφάλεια στο διάστημα».

«Η Starlink ξεκινά μια σημαντική αναδιάρθρωση του δορυφορικού της συστήματος με στόχο την αύξηση της ασφάλειας στο διάστημα. Κατά τη διάρκεια του 2026, θα χαμηλώσουμε όλους τους δορυφόρους Starlink που βρίσκονται σε τροχιά ~550 km σε ~480 km (~4400 δορυφόροι)». Αυτό θα μειώσει τη «συνολική πιθανότητα σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Μέσω αυτών των ελιγμών, ο Νίκολς προσπάθησε επίσης να παρουσιάσει τη Starlink ως μια υπεύθυνη εταιρεία που λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια στο διάστημα. «Αυτές οι ενέργειες θα βελτιώσουν περαιτέρω την ασφάλεια του σχηματισμού, ιδίως όσον αφορά τους δύσκολα ελεγχόμενους κινδύνους, όπως οι ασυντόνιστοι ελιγμοί και οι εκτοξεύσεις από άλλους φορείς εκμετάλλευσης δορυφόρων».

Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος να εντοπιστεί ο κίνδυνος για τον δορυφόρο

Αν και ο Νίκολς δεν υπονόησε καμία σχέση μεταξύ των δύο γεγονότων, σύμφωνα με τους ερευνητές του Ινστιτούτου Λογισμικού της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, παρόλο που δεν συνέβη σύγκρουση, «η στενή απόσταση ήταν ακόμα ανησυχητική και προκάλεσε άμεσα την απόφαση της Starlink για μείωση της τροχιάς σε μεγάλη κλίμακα».

Η ομάδα ανέφερε ότι το κινεζικό διαστημικό σκάφος που εμπλέκεται ήταν ένας δορυφόρος υψηλής ανάλυσης για την απεικόνιση της Γης, ο οποίος εκτοξεύθηκε μαζί με οκτώ άλλα ωφέλιμα φορτία με έναν πύραυλο Kinetica-1 εκείνη την ημέρα.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιανουαρίου από το μέσο ενημέρωσης Space and Network, η ομάδα ανέφερε ότι χρησιμοποίησε την ερευνητική πλατφόρμα του ινστιτούτου για την αναγνώριση της τροχιάς συσκευής, που κατασκευάστηκε από την Chang Guang Satellite Technology, σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Ο δορυφόρος, ο οποίος ονομάστηκε 2025-292A ή 66993 από την Αμερικανική Διαστημική Δύναμη για σκοπούς παρακολούθησης, «η αρχική σειρά τροχιακών δεδομένων του δημιουργήθηκε μόλις 14 λεπτά πριν από την προσέγγιση, αφήνοντας στη SpaceX ελάχιστο χρόνο για να εντοπίσει τον κίνδυνο», έγραψαν οι ερευνητές.

Οι δορυφόροι Starlink μπορούν να αποφύγουν αυτόνομα την σύγκρουση, αν…

Σημειώνεται ότι οι δορυφόροι Starlink έχουν σχεδιαστεί για να αποφεύγουν αυτόνομα άλλα αντικείμενα χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα συστήματα και προωθητήρες Hall, οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία για την επιτάχυνση του προωθητικού. Ωστόσο, αυτές οι ελιγμοί αποφυγής απαιτούν προηγμένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις επικείμενες εκτοξεύσεις δορυφόρων.

Η Starlink έχει εκφράσει στο παρελθόν ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη ανταλλαγής δεδομένων από άλλες χώρες, ιδίως την Κίνα και τη Ρωσία. «Η αποτελεσματική αποφυγή συγκρούσεων στο διάστημα βασίζεται στη συνεπή ανταλλαγή δεδομένων και την αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ των χειριστών διαστημικών σκαφών, αλλά οι προκλήσεις στην ανταλλαγή δεδομένων παραμένουν», ανέφερε η SpaceX στην αίτησή της προς την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ – FCC.

«Ο διεθνής συντονισμός προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας, ειδικά με τους Κινέζους και Ρώσους χειριστές, οι οποίοι συχνά δεν μοιράζονται τις εφημερίδες ή τα στοιχεία επικοινωνίας τους, παρά το γεγονός ότι χειρίζονται ένα σημαντικό μέρος των ευέλικτων δορυφόρων».

Οι εφημερίδες (σ.σ. Ναι, ephemerides) είναι σύνολα δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την τροχιά, την ταχύτητα και τη θέση ενός συγκεκριμένου δορυφόρου σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η κινεζική ερευνητική ομάδα ανέφερε επίσης ότι η κίνηση της Starlink θα μπορούσε να συμβάλει στην «ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας ως υπεύθυνου χειριστή».

Η Κίνα κατηγορεί την Starlink πως έχει εκτοξεύσει υπερβολικά πολλούς δορυφόρους

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω «αυξανόμενων ανησυχιών για τους κινδύνους ασφαλείας που ενέχουν οι τεράστιες συστοιχίες δορυφόρων». Η Starlink διαθέτει ήδη σχεδόν 9.500 δορυφόρους σε LEO και σχεδιάζει να εκτοξεύσει άλλους 2.500 για την αρχική φάση. Τα επόμενα χρόνια, ο αριθμός των δορυφόρων Starlink σε LEO θα μπορούσε να αυξηθεί σε 34.000.

Ομοίως, η SpaceX έχει εκτοξεύσει μέχρι στιγμής σχεδόν 11.000 δορυφόρους. Η SpaceX στοχεύει να εκτοξεύσει 42.000 δορυφόρους και έχει λάβει την έγκριση της FCC για την εκτόξευση 7.500 επιπλέον δορυφόρων Gen 2, διπλασιάζοντας το όριο Gen 2 σε 15.000.

Η Κίνα έχει συχνά επικρίνει την ταχεία επέκταση της Starlink, υποστηρίζοντας ότι οι χιλιάδες δορυφόροι της ενέχουν λειτουργικούς κινδύνους και υπερφορτώνουν τους κοινόχρηστους τροχιακούς πόρους, αυξάνοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων.

Το Πεκίνο έχει υπογραμμίσει τον κίνδυνο που ενέχουν αυτές οι τεράστιες δορυφορικές συστοιχίες, αναφέροντας δύο περιστατικά που παραλίγο να προκαλέσουν σύγκρουση με τον διαστημικό σταθμό Tiangong το 2021.

Κίνα, Ινδία, Ρωσία και ΕΕ σκοπεύουν να εκτοξεύσουν χιλιάδες δορυφόρους

Η κίνηση της Starlink να μεταφέρει σχεδόν το ήμισυ των δορυφόρων της σε χαμηλότερη τροχιά 480 χλμ. πάνω από την επιφάνεια της Γης θα κάνει επίσης τους δορυφόρους της ασφαλέστερους, καθώς πολλές χώρες αναπτύσσουν μεγάλους σχηματισμούς στην ζώνη των 500-600 χλμ. «Έτσι, για τους δορυφόρους Starlink, οι τροχιές γύρω στα 480 χλμ. είναι κάπως ασφαλέστερες από αυτές γύρω στα 550 χλμ.», έγραψε η κινεζική ερευνητική ομάδα.

Προειδοποίησαν, όμως ότι η ταυτόχρονη μεταφορά περισσότερων από 4.400 δορυφόρων σε χαμηλότερη τροχιά μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο συγκρούσεων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η Κίνα επικρίνει τη Starlink για τη συμφόρηση των τροχιακών πόρων, η ίδια σχεδιάζει να εκτοξεύσει χιλιάδες δορυφόρους σε LEO τα επόμενα χρόνια.

Ο κρατικός «αστερισμός» δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη Guowang, ο οποίος λειτουργεί από την China Satellite Network Group, σχεδιάζει να εκτοξεύσει περίπου 13.000 δορυφόρους για την παροχή παγκόσμιας ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ομοίως, η Ινδία, η Ρωσία και η ΕΕ σχεδιάζουν επίσης να εκτοξεύσουν εκατοντάδες νέους δορυφόρους σε Χαμηλή Περιγήινη Τροχιά τα επόμενα χρόνια.

Θα πρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες για την απόρριψη των δορυφόρων

Καθώς η τροχιά της Γης γίνεται όλο και πιο πολυσύχναστη, τα περιστατικά παρ’ ολίγον συγκρούσεων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου Κέσλερ, όπου ακόμη και ένα μόνο ατύχημα θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση, με αποτέλεσμα την απώλεια χιλιάδων δορυφόρων και την ολική αχρήστευση της Χαμηλής Περιγήινης Τροχιάς για γενιές.

Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο εφιαλτικό σενάριο, ο κόσμος πρέπει να επιβάλει παγκόσμια πρότυπα, να επιβάλει την ανταλλαγή δεδομένων «εφημερίδων» και ίσως να εξετάσει επίσης την επιβολή τελών τροχιάς.

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί κανόνες για την απόρριψη των δορυφόρων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και για την απομάκρυνση των ενεργών συντριμμιών από την τροχιά. Οι τροχιές της Γης είναι ένας κρίσιμος κοινόχρηστος πόρος που πρέπει να κατανέμεται δημοκρατικά και δίκαια για να αποφευχθούν συγκρούσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

inWellness
inTown
Stream science
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb προσφέρει τον λεπτομερέστο μέχρι σήμερα χάρτη
Διάστημα 27.01.26

Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb χαρτογραφεί το κοσμικό μυστήριο

Ο νέος χάρτης βρίσκεται σε συμφωνία με το στάνταρτ μοντέλο της Κοσμολογίας, σύμφωνα με το οποίο η σκοτεινή ύλη ηταν αυτό που επέτρεψε τον σχηματισμό γαλαξιών και πλανητών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επίπεδο 4 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη

Γεωμαγνητική καταιγίδα, που τοποθετείται στο επίπεδο 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλήττει τη Γη, έπειτα από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες».

Σύνταξη
Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Συναγερμός 09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)
Europa League 29.01.26

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
Europa League 29.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο