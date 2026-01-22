Σε μια κίνηση που εντείνει τον ανταγωνισμό για το Starlink της SpaceX, της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ, ο μεγιστάνας της Amazon Τζεφ Μπέζος λανσάρει έναν ακόμα αστερισμό χιλιάδων δορυφόρων, ο οποίος όμως δεν απευθύνεται σε ιδιώτες αλλά σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Οι 5.408 δορυφόροι του δικτύου TeraWave θα αρχίσουν να εκτοξεύονται στα τέλη του 2027 και θα προσφέρουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων 6 Tbps «οπουδήποτε στη Γη» ανακοίνωσε η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία του Μασκ.

Η ταχύτητα αυτή, η οποία είναι εφικτή χάρη στις οπτικές επικοινωνίες που θα χρησιμοποιούν οι δορυφόροι, είναι μακράν μεγαλύτερη από τις ταχύτητες που προσφέρει το Starlink.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να καταστήσει το TeraWave ιδανικό για μεγάλα κυβερνητικά προγράμματα και εφαρμογές μεγάλων δεδομένων. Σύμφωνα με την Blue Origin, ο νέος αστερισμός θα μπορεί να εξυπηρετεί έως 100.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Το TeraWave απευθύνεται σε διαφορετικούς πελάτες από το Leo, παλαιότερα γνωστό ως Project Kuiper, έναν δορυφορικό αστερισμό 3.200 δορυφόρων που υλοποιεί η Amazon για την παροχή διαδικτυακής πρόσβασης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Το Starlink προηγείται στη σχετικά νέα αγορά των δορυφορικών διαδικτυακών υποδομών, καθώς οι περίπου 10.000 δορυφόροι του εξυπηρετούν περισσότερους από έξι εκατομμύρια συνδρομητές σε τουλάχιστον 140 χώρες.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, ενώ ένας διαφορετικός αστερισμός της SpaceX, με την ονομασία Starshield εξυπηρετεί τις αμερικανικές υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας.

Αστερισμούς δορυφορικών επικοινωνιών αναπτύσσει παράλληλα και η Κίνα, η οποία επενδύει στην τεχνολογία επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων που έκανε τη SpaceX ηγέτη στις εκτοξεύσεις φορτίων σε τροχιά.

H Blue Origin έχει αναπτύξει από την πλευρά της τον επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο New Glenn, ο οποίος αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του TeraWave.

Οι τροχιακές διαδικτυακές υποδομές θα μπορούσαν στο μέλλον να ανοίξουν τον δρόμο για τα τροχιακά data center που οραματίζονται ο Μασκ και ο Μπέζος.