Με πελάτη τη NASA έκανε ντεμπούτο ο υπερπύραυλος του Τζεφ Μπέζος – Συγχαρητήρια από Μασκ

Ο γιγάντιος επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος New Glenn της Blue Origin, της διαστημικής εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, πραγματοποίησε την πρώτη εμπορική αποστολή του εκτοξεύοντας δύο δίδυμους δορυφόρους της NASA με προορισμό τον Άρη.

Η πρώτη εμπορική πτήση του πυραύλου των 80 μέτρων, μετά την δοκιμαστική εκτόξευση του Ιανουαρίου, αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια της Blue Origin να ανταγωνιστεί τη SpaceX του Έλον Μασκ, κυρίαρχο στη διεθνή αγορά εκτόξευσης δορυφόρων.

Ο Μασκ έσπευσε πάντως να συγχαρεί τον αντίπαλο γράφοντας στο X: «Συγχαρητήρια στον @JeffBezos και την ομάδα της @BlueOrigin!».

Η εκτόξευση είχε αναβληθεί την Τετάρτη λόγω ηλιακής καταιγίδας. Το απόγευμα τη Πέμπτης τοπική ώρα, η Blue Origin μετέδωσε σε ζωντανό webcast την εκτόξευση από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Μόλις 10 λεπτά μετά την πυροδότηση, το κατώτερο στάδιο του πυραύλου, ψηλό όσο ένα κτήριο 17 ορόφων, επέστρεψε στη Γη και προσεδαφίστηκε σε μια φορτηγίδα στον Ατλαντικό, η οποία βαφτίστηκε «Τζάκλιν» προς τιμήν της μαμάς του Μπέζος.

Η προηγούμενη απόπειρα προσεδάφισης του επαναχρησιμοποιούμενου πρώτου σταδίου είχε αποτύχει τον Ιανουάριο.

Στο κέντρο ελέγχου αποστολής στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, το προσωπικό της Blue Origin ξέσπασε με χειροκροτήματα τη στιγμή της προσεδάφισης του πρώτου σταδίου, το οποίο φέρει το όνομα «Μη μου λες τις πιθανότητες», από μια ατάκα του Χαν Σόλο στην ταινία «Η Αυτοκρατορία Επιστρέφει» της σειράς Star Wars.

Το ανώτερο στάδιο με το φορτίο της NASA συνέχιζε στο μεταξύ το ταξίδι του. Περίπου μισή ώρα μετά την εκτόξευση το κέντρο ελέγχου επιβεβαίωσε ότι τα δίδυμα σκάφη EscaPADE είχαν απελευθερωθεί με επιτυχία για να ξεκινήσουν ένα ταξίδι 22 μηνών μέχρι τον Άρη.

Γαλάζιο και χρυσό

Οι δύο δορυφόροι, με τις ονομασίες Blue and Gold, θα τεθούν σε ελλειπτικές τροχιές γύρω από τον Άρη σε μια αποστολή 11 μηνών για τη μελέτη του διαστημικού περιβάλλοντος γύρω από τον πλανήτη.

Τα όργανα των δορυφόρων θα εξετάσουν την αλληλεπίδραση της αραιής αρειανής ατμόσφαιρας με τον λεγόμενο ηλιακό άνεμο, ένα συνεχές ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων που πηγάζει από τον Ήλιο και διατρέχει το Ηλιακό Σύστημα. Ο βομβαρδισμός του ηλιακού ανέμου πιστεύεται ότι είναι ο λόγος που ο Άρης έχασε μεγάλο μέρος της ατμόσφαιράς του και μετατράπηκε σε παγωμένη έρημο, σε αντίθεση με τη Γη που προστατεύεται από το μαγνητικό πεδίο της.

Τα δίδυμα σκάφη κατασκευάστηκαν για τη NASA από την καλιφορνέζικη Rocket Lab με όργανα που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλε».

Ο πύραυλος μετέφερε και ένα δευτερεύον φορτίο της εταιρείας δορυφορικών υπηρεσιών Viasat, το οποίο παρέμεινε συνδεδεμένο στο ανώτερο στάδιο για μια τεχνική επίδειξη μετάδοσης δεδομένων τηλεμετρίας από το Διάστημα.

Στην δοκιμαστική πτήση του Ιανουαρίου, ο New Glenn μετέφερε ένα φορτίο της ίδιας της Blue Origin, το πρωτότυπο του σκάφους Blue Ring που αναπτύσσει η εταιρεία για το Πεντάγωνο και άλλους πελάτες.

Ο New Glenn, βαφτισμένος προς τιμήν του πρώτου Αμερικανού που πέταξε σε τροχιά γύηρω από τη Γη. μπορεί να μεταφέρει φορτία έως 45 τόνων σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται κάπου ανάμεσα στον μικρό πύραυλο Falcon 9 και το μεγαλύτερο Starship της SpaceX, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει πάνω από 100 τόνους.

Μέχρι σήμερα, ο μόνος πύραυλος της Blue Origin ήταν ο New Shephard, με τον οποίο πλούσιοι τουρίστες εκτοξεύονται σε μια σύντομη πτήση στο όριο του Διαστήματος.

Ο Μπέζος έχει δηλώσει πως απώτερος στόχος της εταιρείας είναι η μεταφορά όλων των ενεργοβόρων βιομηχανιών σε τροχιά.