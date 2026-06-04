Έργα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

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Μία από τις μεγαλύτερης κλίμακας παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αττική αποτελεί πλέον πραγματικότητα στον Δήμο Μάνδρας–Ειδυλλίας.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ο Δήμος, «με την ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης αυτόνομων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού τεχνολογίας LED, περισσότεροι από 60 χιλιόμετρα οδικών αξόνων αποκτούν σύγχρονο φωτισμό, βάζοντας οριστικό τέλος σε ένα πρόβλημα που για δεκαετίες επηρέαζε την ασφάλεια των μετακινήσεων στην περιοχή».

Στην καρδιά της παρέμβασης, επισημαίνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, «βρίσκεται η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών–Θηβών, ένας οδικός άξονας κομβικής σημασίας για τη Δυτική Αττική.

Παράλληλα, αντίστοιχες παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στον άξονα Αλεποχώρι–Μέγαρα και σε κρίσιμα σημεία του δημοτικού οδικού δικτύου, διαμορφώνοντας ένα συνολικό πλέγμα φωτισμού που ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα».

«Ασφαλέστερο περιβάλλον μετακινήσεων για όλους»

Δήλωση Δημάρχου Μάνδρας–Ειδυλλίας Αρμοδίου Γ. Δρίκου σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου:

«Σήμερα ολοκληρώνεται ένα έργο που για δεκαετίες αποτελούσε ζητούμενο για την τοπική κοινωνία. Ένα έργο που δεν αφορά μόνο τον φωτισμό δρόμων, αλλά πρωτίστως την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια, σημαντικοί οδικοί άξονες του Δήμου μας παρέμεναν στο σκοτάδι. Η εικόνα αυτή ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Με σχέδιο, επιμονή και συστηματική διεκδίκηση καταφέραμε να δώσουμε λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον μετακινήσεων για όλους. Η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι πολυτέλεια.

Είναι υποχρέωση της αυτοδιοίκησης και δικαίωμα κάθε ανθρώπου που κινείται στο οδικό μας δίκτυο. Αυτό ακριβώς υπηρετεί το συγκεκριμένο έργο».

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας