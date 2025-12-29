Έργο οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. Άμφισσας – Δελφών

Ενισχύεται η οδική ασφάλεια στο οδικό δίκτυο Άμφισσας-Δελφών μετά την υπογραφή του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας της απόφασης ένταξης του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Ε.Ο. 48 Άμφισσα-Δελφοί, Περιοχή Χρυσσό-Δελφοί» στο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2021-2025», με χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική Ασφάλεια» και στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας της οδικής μετακίνησης στις περιοχές της Φωκίδας.

Το έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του οδοστρώματος στην Εθνική Οδό Άμφισσα – Δελφοί, και συγκεκριμένα σε κρίσιμα σημεία, όπως:

Προφήτης Ηλίας

Άνω Κόμβος Χρισσού

Είσοδος Δελφών

Αρχαιολογικός Χώρος Αθηνάς Προναίας

Οι εργασίες, σύμφωνα πάντα με την σχετική ενημέρωση, περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος, καθώς και τοποθέτηση κάθετης σήμανσης σε όλα τα ανωτέρω σημεία. Εκτός από τις βασικές εργασίες αναβάθμισης του οδοστρώματος, προβλέπεται και η εκτέλεση άλλων έργων, όπως:

Χορτοκοπή και κλαδοκοπή

Τοποθέτηση πινακίδων και οριοδεικτών

Εγκατάσταση ανακλαστήρων οδοστρώματος

Μετά την υπογραφή της απόφασης, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός τόνισε τη σημασία του έργου, δηλώνοντας:

«Παρεμβαίνουμε σε καίρια σημεία του δρόμου Άμφισσα – Δελφοί, με σταθερό στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Εξασφαλίσαμε 1.000.000 ευρώ από το “Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025” για ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις στις περιοχές του Προφήτη Ηλία, στον Άνω Κόμβο Χρισσού, στην είσοδο των Δελφών, όπως επίσης και μετά τον κόμβο Κακκανού, στην περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου Αθηνάς Προναίας. Παράλληλα, όμως, προβλέπεται να γίνουν εργασίες πρασίνου και τοποθέτησης πινακίδων σε αρκετά ακόμη σημεία του οδικού δικτύου της Φωκίδας, τα οποία έχουν εντοπιστεί από τις υπηρεσίες μας».

*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας