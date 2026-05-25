Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα βρεθούν στην Ρόδο

Περισσότεροι από 100 Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο, στις 29 Μαΐου 2026, για τη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Εκτελεστικής Επιτροπής (External Group Meeting) της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR).

Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης (CoR) και μέλος της Ομάδας του ΕΛΚ στην CoR.

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του γραφείου του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, «με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη Μαζί: Οι Περιφέρειες στο Επίκεντρο του Επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης».

Συζήτηση για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ

Η συνάντηση πραγματοποιείται αμέσως μετά την πρόσφατη υιοθέτηση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το επόμενο ΠΔΠ, όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εντείνει τη συμβολή της στη συζήτηση για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιδίωξη είναι επίσης να διασφαλιστεί ότι το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη θα λάβουν πλήρως υπόψη τις απόψεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά τη διαμόρφωση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Οι συζητήσεις στη Ρόδο θα επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να παράγει έργο για τους πολίτες της μέσω ενός ισχυρού και φιλόδοξου προϋπολογισμού, ο οποίος θα στηρίζει την πολιτική συνοχής, τη γεωργία, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και την εδαφική ανάπτυξη.

πηγή φωτογραφίας:https://www.facebook.com/GrafeioTypouPNAI