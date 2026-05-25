Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα βρεθούν στην Ρόδο
Οικοδεσπότες η Ρόδος και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου της Συνάντησης του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών για τον επόμενο Προϋπολογισμό της ΕΕ.
- Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα «φαντάσματα» στην τουρκική μαφία - Δύο συλλήψεις
- Θρίλερ στην Κοζάνη: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε λίμνη - Ήταν μέσα σε αυτοκίνητο
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
- Κρήτη: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Περισσότεροι από 100 Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο, στις 29 Μαΐου 2026, για τη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Εκτελεστικής Επιτροπής (External Group Meeting) της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR).
Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης (CoR) και μέλος της Ομάδας του ΕΛΚ στην CoR.
Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του γραφείου του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, «με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη Μαζί: Οι Περιφέρειες στο Επίκεντρο του Επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης».
Συζήτηση για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ
Η συνάντηση πραγματοποιείται αμέσως μετά την πρόσφατη υιοθέτηση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το επόμενο ΠΔΠ, όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εντείνει τη συμβολή της στη συζήτηση για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιδίωξη είναι επίσης να διασφαλιστεί ότι το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη θα λάβουν πλήρως υπόψη τις απόψεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά τη διαμόρφωση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.
Οι συζητήσεις στη Ρόδο θα επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να παράγει έργο για τους πολίτες της μέσω ενός ισχυρού και φιλόδοξου προϋπολογισμού, ο οποίος θα στηρίζει την πολιτική συνοχής, τη γεωργία, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και την εδαφική ανάπτυξη.
πηγή φωτογραφίας:https://www.facebook.com/GrafeioTypouPNAI
- Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
- Βερόνα: Ημερίδα για το μαροκινό σχέδιο αυτονομίας της Δυτικής Σαχάρας
- Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη
- Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
- Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
- Πάτρα: Τροχαίο με παράσυρση παιδιού – Διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα στο Καραμανδάνειο
- Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και η CIA
- Αυτή είναι η ασθένεια που έπασχε ο Παρασκευάς Άντζας – Τι είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα (ALS)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις