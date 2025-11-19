Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Σε ημερίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με θέμα την Κοινωνική Συνοχή και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Η ημερίδα διεξήχθη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσία της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση σύγχρονων πολιτικών, πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών που ενισχύουν τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλουν στη δίκαιη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας. Αναφέρθηκε εκτενώς στον καθοριστικό ρόλο των ευρωπαϊκών πόρων στην καθημερινότητα των πολιτών και στη μάχη που δίνει η Αυτοδιοίκηση για τη διατήρηση του σημερινού μοντέλου της πολιτικής συνοχής, επισημαίνοντας την συγκυρία: Η ημερίδα να πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημείωσε, «στις Βρυξέλλες έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα συνεχίσουμε να έχουμε την Ευρώπη που γνωρίζουμε ή μια διαφορετική, απομακρυσμένη από τις τοπικές κοινωνίες».

Αλλαγές στο μοντέλο διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων

Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αλλαγές στο μοντέλο διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων, επισημαίνοντας ότι «Η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της στην Ευρώπη, δηλαδή δήμοι και περιφέρειες συνεργάζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών ( Committee of the Regions) , από τα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκεί 300 και πλέον περιφέρειες, 90.000 και πλέον δήμοι της Ευρώπης, ομόθυμα, ομόφωνα έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και δίνουν τη μάχη για να διατηρηθεί το στάτους των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, για να υπερασπιστούν το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να σχεδιάζουν την ανάπτυξή τους. Η Πολιτική Συνοχής δεν είναι τεχνικό ζήτημα, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη παραμένει κοντά στον πολίτη», τόνισε και πρόσθεσε πως « Η Ευρώπη των Περιφερειών είναι η Ευρώπη των πολιτών. Το δικαίωμα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο δεν είναι προνόμιο. Είναι θεμέλιο της ίδιας της ευρωπαϊκής ιδέας».

Αναφερόμενος στο ΕΣΠΑ και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) που υλοποιούν οι 13 Περιφέρειες της χώρας, ο κ. Χατζημάρκος, για μια ακόμη φορά επέμεινε στην ανάδειξη της ανθρωποκεντρικής διάστασης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, που εισρέουν στη χώρα, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. «Δεν είναι μόνο άσφαλτος, μπετόν και σίδερα οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Οι απορροφήσεις δεν είναι αριθμοί. Η απορρόφηση και η αποτελεσματικότητα στην διαχείριση ενός χρηματοδοτικού εργαλείου είναι χαμόγελα στην κοινωνία. Είναι ευκαιρίες σε συμπολίτες μας. Είναι το χέρι βοήθειας το οποίο έχει ένας ηλικιωμένος που είναι μόνος του. Είναι η πρόσβαση που αποκτά ένας συμπολίτης μας με αναπηρία. Είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που λειτουργούν. Είναι οι ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, είναι η λειτουργία Κέντρων Κοινότητας, Συσσιτίων, Κοινωνικών Φαρμακείων. Είναι όλες αυτές οι κοινωνικές δομές» είπε και απαρίθμησε πλήθος κοινωνικών δομών και υπηρεσιών που λειτουργούν χάρη στους ευρωπαϊκούς πόρους των Περιφερειών, μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

Ενδεικτικά ανέφερε τα Κέντρα Κοινότητας, τα ΚΗΦΗ, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΑμεΑ, τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στην κατάρτιση των ανέργων, τα κοινωνικά φαρμακεία, τις δομές σίτισης, τις δομές φιλοξενίας αστέγων, τις δομές φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, τη διανομή τροφίμων, τις ΚΟΙΝΣΕΠ και στήριξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη Βοήθεια στο Σπίτι.

Ο κ. Χατζημάρκος επισήμανε ότι το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης των ΠΕΠ έχει αποδώσει αποτελέσματα και πρέπει να προστατευθεί:

«Η κάθε Περιφέρεια έχει το δικό της αποτύπωμα, τις δικές της προκλήσεις, τις δικές της λύσεις. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να διατηρήσουμε την ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση. Αυτό το οποίο σήμερα συζητιέται στις Βρυξέλλες, μας αφορά όλους άμεσα. Γιατί οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας. Είτε έχει να κάνει με υποδομές, είτε έχει να κάνει με κοινωνική συνοχή. Καθημερινά, στη ζωή όλων μας, βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια θετική εξέλιξη που γεννήθηκε μέσα από την ευκαιρία που μας έδωσε ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Ο τρόπος διαχείρισης δεν είναι μια συζήτηση συνδικαλιστική ή συντεχνιακή. Δεν έχει να κάνει με την απαίτηση των αυτοδιοικητικών, είτε του Α’ είτε του Β’ βαθμού. Έχει να κάνει με ένα πυλώνα πάνω στον οποίο κτίστηκε η Ευρώπη από το 1957 ακόμα. Και από τη Συνθήκη της Ρώμης 1960. Η Ευρώπη των πολιτών, η Ευρώπη των Περιφερειών» ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι «ως περιφέρειες στην Ευρώπη εννοούνται και οι δήμοι και οι περιφέρειες, εννοείται το πώς εκφράζονται οι τοπικές κοινωνίες σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο. Αυτός είναι θεμέλιος λίθος της Ευρώπης».