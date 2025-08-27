Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς όλους τους μελετητές που έχουν αναλάβει την εκπόνηση του πολεοδομικού σχεδιασμού στο σύνολο των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, αναδεικνύει το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που πλήττει τις νησιωτικές κοινωνίες και ζητά την άμεση αξιοποίηση ειδικών πολεοδομικών εργαλείων για την αντιμετώπισή του.

Στην επιστολή του επισημαίνει:

Την οξυμένη στεγαστική κρίση που πλήττει όχι μόνο τους μετακινούμενους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους.

Τον κλονισμό της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των νησιών, καθώς η έλλειψη κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση δυσχεραίνει την καθημερινότητα και υπονομεύει τη βιωσιμότητα δημοσίων φορέων.

Την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα πολεοδομικά εργαλεία, ώστε να δοθεί άμεσα θεσμική και συντεταγμένη λύση σε ένα ζήτημα που εξελίσσεται σε σοβαρή πληγή για τις νησιωτικές κοινωνίες.

Κατάθεση πρότασης

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες για την κοινωνική και οικονομική μας ζωή», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας που προσθέτει:

«Ο κ. Χατζημάρκος υπενθυμίζει ότι η Περιφερειακή Αρχή, ήδη από το 2022, αφουγκραζόμενη το πρόβλημα, τις διαστάσεις και τις συνέπειές του στις τοπικές κοινωνίες, προχώρησε στην επεξεργασία και κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης, την οποία ο κ. Χατζημάρκος είχε εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου και ψηφίστηκε (απόφαση 53/2022) και που προέβλεπε ειδικές ρυθμίσεις που θα εμπλουτίζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών και να υπηρετούν πραγματικά τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Τέτοιες ρυθμίσεις μπορούν να είναι οι Ζώνες Ανάπτυξης Οικισμού (Ζ.Α.Ο) και οι Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (Π.Ε.Χ) για την ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας.

Η πρόταση αυτή, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, εισήχθη και στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, όπου και εγκρίθηκε ομόφωνα (απόφαση 81/2022).

«Τρία χρόνια μετά, το πρόβλημα έχει μετατραπεί σε σοβαρή πληγή των νησιωτικών κοινωνιών μας και απαιτεί άμεση θεσμική και συντεταγμένη λύση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης, ζητώντας να ληφθεί υπόψη στο έργο του πολεοδομικού σχεδιασμού η θεσμοθέτηση περιοχών κοινωνικής κατοικίας σε κάθε νησί.