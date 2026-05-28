Επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα στη Σαντορίνη για τη βιωσιμότητα

Ο Δήμος Θήρας υποδέχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος με αντικείμενο «Εξερεύνηση της Βιωσιμότητας στην Ελλάδα».

Η αποστολή αποτελούνταν από 26 φοιτητές, συνοδευόμενους από τους καθηγητές και διευθυντές του προγράμματος, Bahar Armaghani και Michael Kung, καθώς και από τη διευθύντρια του ταξιδιού, κα Κωνσταντίνα Συψή.

Τα μέλη της αποστολής συναντήθηκαν αρχικά με τον Δήμαρχο Θήρας κ. Νίκο Ζώρζο και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και της Τουριστικής Επιτροπής, κα Γεωργία Νομικού. Ο Δήμαρχος τους ενημέρωσε μεταξύ άλλων για το νέο Χωροταξικό στον Τουρισμό. Παράλληλα και όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρθηκε στις διεκδικήσεις του Δήμου στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ συζητήθηκε και η περαιτέρω συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο.

Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργο Νομικό στη Βλυχάδα, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση για τη λειτουργία της νέας θαλάσσιας πύλης.

Παράλληλα, οι διευθυντές και φοιτητές του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη δράση καθαρισμού που υλοποιήθηκε στη Βλυχάδα, να δουν από κοντά το καταδυτικό σημείο και να ενημερωθούν για τη διαδικασία επεξεργασίας και μετατροπής των πλαστικών που ανασύρονται σε νέα αντικείμενα, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Ακολούθησε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μονάδα Αφαλάτωσης της Αγίας Παρασκευής, όπου ξεναγήθηκαν από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ κ. Μηνά Καφιέρη, τον Αντιδήμαρχο κ. Νίκο Ζώτο και τον ηλεκτρολόγο μηχανικό κ. Ηλία Αρμουτσή.

Διαδικασία μετατροπής θαλασσινού νερού σε πόσιμο

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, να δουν τα επιμέρους τεχνικά συστήματα και να παρακολουθήσουν στην πράξη τη διαδικασία μέσω της οποίας το θαλασσινό νερό μετατρέπεται σε πόσιμο και διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών του νησιού. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και τις δυνατότητες επέκτασης της αξιοποίησης του επεξεργασμένου νερού για την άρδευση των καλλιεργειών του νησιού.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε επίσης συμβολική προσφορά προς τον Δήμο από το πρόγραμμα, με τη δωρεά ενός νέου προτζέκτορα για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.