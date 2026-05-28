Επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα στη Σαντορίνη για τη βιωσιμότητα
Αυτοδιοίκηση 28 Μαΐου 2026, 10:12

Επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα στη Σαντορίνη για τη βιωσιμότητα

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Φλόριντα είχαν την ευκαιρία στην Σαντορίνη να μάθουν για τη στρατηγική βιωσιμότητας της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμος Θήρας υποδέχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος  με αντικείμενο «Εξερεύνηση της Βιωσιμότητας στην Ελλάδα».

Η αποστολή αποτελούνταν από 26 φοιτητές, συνοδευόμενους από τους καθηγητές και διευθυντές του προγράμματος, Bahar Armaghani και Michael Kung, καθώς και από τη διευθύντρια του ταξιδιού, κα Κωνσταντίνα Συψή.

Τα μέλη της αποστολής συναντήθηκαν αρχικά με τον Δήμαρχο Θήρας κ. Νίκο Ζώρζο και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και της Τουριστικής Επιτροπής, κα Γεωργία Νομικού. Ο Δήμαρχος τους ενημέρωσε μεταξύ άλλων για το νέο Χωροταξικό στον Τουρισμό. Παράλληλα και όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρθηκε στις διεκδικήσεις του Δήμου στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ συζητήθηκε και η περαιτέρω συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο.

Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργο Νομικό στη Βλυχάδα, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση για τη λειτουργία της νέας θαλάσσιας πύλης.

Παράλληλα, οι διευθυντές και φοιτητές του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη δράση καθαρισμού που υλοποιήθηκε στη Βλυχάδα, να δουν από κοντά το καταδυτικό σημείο και να ενημερωθούν για τη διαδικασία επεξεργασίας και μετατροπής των πλαστικών που ανασύρονται σε νέα αντικείμενα, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Ακολούθησε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μονάδα Αφαλάτωσης της Αγίας Παρασκευής, όπου ξεναγήθηκαν από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ κ. Μηνά Καφιέρη, τον Αντιδήμαρχο κ. Νίκο Ζώτο και τον ηλεκτρολόγο μηχανικό κ. Ηλία Αρμουτσή.

Διαδικασία μετατροπής θαλασσινού νερού σε πόσιμο

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, να δουν τα επιμέρους τεχνικά συστήματα και να παρακολουθήσουν στην πράξη τη διαδικασία μέσω της οποίας το θαλασσινό νερό μετατρέπεται σε πόσιμο και διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών του νησιού. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και τις δυνατότητες επέκτασης της αξιοποίησης του επεξεργασμένου νερού για την άρδευση των καλλιεργειών του νησιού.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε επίσης συμβολική προσφορά προς τον Δήμο από το πρόγραμμα, με τη δωρεά ενός νέου προτζέκτορα για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί «ρολόι»

Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί «ρολόι»

Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Bally's Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.05.26

Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση - Έκανε επίθεση στη ΝΔ - «Θεωρεί τη λογοδοσία απειλή», τόνισε - Πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους

«Επενδύουμε έμπρακτα στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας.

Χορός, ρυθμός και ζωντάνια στην εντυπωσιακή Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά στο Βεάκειο Θέατρο
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Χορός, ρυθμός και ζωντάνια στην εντυπωσιακή Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά στο Βεάκειο Θέατρο

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε: «Η Γιορτή Αθλητισμού αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για τον Πειραιά και μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, χαράς και δημιουργίας.

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ

Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Πολιτική προστασία 27.05.26

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση

Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Αυτοδιοίκηση 26.05.26

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα – Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα – Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές

Μητσοτάκη και Τσίπρα έθεσε στο στόχαστρο του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή είπε, αποκλείοντας εκ νέου συνεργασία με τη ΝΔ

«Νόμιζα πως παθαίνει εγκεφαλικό»: Τι λέει η Τζιλ Μπάιντεν για το μοιραίο ντιμπέιτ του άντρα της το 2024
ΗΠΑ 28.05.26

«Νόμιζα πως παθαίνει εγκεφαλικό»: Τι λέει η Τζιλ Μπάιντεν για το μοιραίο ντιμπέιτ του άντρα της το 2024

Μετά τη τηλεμαχία του Ιουνίου του 2024, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασταθή απόδοση του προέδρου Μπάιντεν στη συζήτηση.

Κάρπαθος: «Ανέγγιχτος παράδεισος» – Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού
Συγκριτική έρευνα 28.05.26

«Ανέγγιχτος παράδεισος» - Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους προορισμούς που προωθούν μορφές αυθεντικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, σύμφωνα με την τουριστική ιστοσελίδα Travel & Tour World - Διεθνής αναγνώριση για το νησί της Καρπάθου

Ακίνητα: Πώς επηρεάζει την αγορά κατοικίας η ενεργειακή κλάση – Οι αποκλίσεις στις τιμές
Ανάλυση 28.05.26

Πώς επηρεάζει την αγορά ακινήτων η ενεργειακή κλάση - Οι αποκλίσεις στις τιμές (Γραφήματα)

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ακίνητα από Αθήνα έως Γλυφάδα - Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επιδρά στις τιμές αγοράς η ενεργειακή απόδοση

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα
Κόσμος 28.05.26

Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα

Οι επιστροφές μεταναστών από την ΕΕ αυξάνονται, αλλά ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις; - «Στρίβειν» δεξιότερα με το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων
Πολεμική φθορά 28.05.26

Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων

Με τα αμερικανικά αποθέματα σε όπλα και πυρομαχικά να έχουν μειωθεί δραματικά, ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει πολλές «γύμνιες» των ΗΠΑ

Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της – Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»
Αληθινή 28.05.26

Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της - Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»

Η 68χρονη ηθοποιός Ρέιτσελ Γουόρντ, γνωστή από το σήριαλ Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο φαίνεται όντως 68 ετών –κάτι που αποτελεί αιτία για διαδικτυακή κακοποίηση, στις μέρες μας.

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
AI 28.05.26

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid - Τι έδειξε μελέτη με AI

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη – Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
Στο Κερατσίνι 28.05.26

Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη - Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

Ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε πεζή τον δρόμο - Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης επί της Σαλαμίνος στο Κερατσίνι

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Πολιτική 28.05.26

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί
Κρίσιμες ώρες 28.05.26

Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή. Επιθέσεις με drones δέχεται το Κουβέιτ

Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

